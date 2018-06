RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

Z výše uvedeného je jasně patrné, že výrobce vše směřoval na krásu. Praktičnost a ergonomie zůstala v tomto ohledu výrazně upozaděna. To se však u „luxusních” věcí stává, že jejich praktický smysl je minimální. Troufám si přitom tvrdit, že uživatelům, kteří budou mít o tento telefon zájem, to bude také jedno.

Samozřejmě, že má design této Nokie i svá negativa. Tím největším je zřejmě nepraktičnost. Ostré boční hrany z nerezové oceli totiž při manipulaci poměrně výrazně řežou do ruky. Po čase si na to zvyknete, avšak rozhodně jsem měl v ruce již mnohem „pohodlnější” telefony. Další negativum spatřuji ve způsobu řešení čtečky otisků prstů.

2. Displej

Má dvě tváře. Nokia 8 Sirocco využívá obrazový panel s úhlopříčkou 5,5 palce, přičemž disponuje QHD rozlišením (1 440 × 2 560 pixelů). To dává výslednou jemnost 534 ppi. Displej využívá pokročilou zobrazovací technologii pOLED, která se chlubí pestrými barvami a dokonalou černou. Je proto radost na displej zpříma pohledět.

Záměrně říkám zpříma, protože jakmile telefon jen trochu natočíte, začnou zaoblené boky po celé délce tyto barvy nepříjemně zkreslovat (do šeda, do modra atd.). Na slunci pak ke zkreslení barev dochází také, avšak čitelnost je přesto vynikající. Vzhledem k tomu, že Nokia 8 Sirocco patří do programu Android One, nemá žádné možnosti úpravy barev displeje.

pOLED technologie umožňuje telefonu využívat pouze určené diody na displeji, a tak se Nokia 8 Sirocco může pyšnit ambientním zobrazením informací. Dokáže přitom na vypnutém displeji zobrazit nejen čas, datum nebo procento nabití, ale také zmeškané notifikace. V nastavení si zvolíte, zda chcete, aby byl ambientní displej neustále aktivní, anebo se po určitém čase vypínal.