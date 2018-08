RECENZE: Nokia 8110 4G — bez odvahy nejsou koláče

V loňském roce se již před barcelonským veletrhem proslýchalo, že by se na scénu mohla vrátit znovuzrozená Nokia 3310. Letos se však s podobným návratem příliš nepočítalo, a o to větší překvapením představení Nokie 8110 4G bylo.

Tak je to vlastně i s celým systémem KaiOS a používáním telefonu. Vše by bylo vhodné ještě doladit, protože s ohledem na použitý hardware by vše mělo být mnohem rychlejší a plynulejší.

Jeho nabídka je však v současnosti velmi chudá a čítá 6 (slovy šest) her, aplikaci pro počasí a Twitter. Časem by se sice měl přidat minimálně ještě Facebook nebo WhatsApp, přesto je současný stav naprosto žalostný. Vcelku extravagantně pak oproti tomu působí předinstalovaná chytrá asistentka Google Assistent.

Závěr

Nokia 8110 4G si své uživatele jistě najde, to je jasná věc. Hlavním důvodem je především téměř nulová konkurence. Nemohu se však ubránit dojmu, že to celé šlo provést lépe. Začněme obyčejným plastovým zpracováním, které mohlo být alespoň částečně kovové, pokračujme neodladěným systémem KaiOS a zakončit to můžeme u fotoaparátu.



Netradiční balení a jeho obsah

Mám za to, že pokud by HMD Global bylo odvážnější a vsadilo na lepší materiály, mohl to být mnohem zajímavější sekundární telefon. Nemusel by přitom stát pod dva tisíce korun, jak je tomu nyní. Uživatelé, kteří by takový telefon chtěli, by zaplatili i více. Nic to ale nemění na faktu, že Nokia 8110 4G je na trhu jediná svého druhu.

Nokia 8110 4G (2018) katalog | preview rozměry a hmotnost: 133 × 49 × 14,9 mm, 117 g

displej: 2,45'', nedotykový neznámý, 240 × 320, 163 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,1

paměť: 4 GB, microSD, RAM: 512 MB, baterie: 1 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 205 (2× Cortex-A7, 1,1 GHz, 28nm)

operační systém: Kai KaiOS 2,5

fotoaparát: 2MPx (1 600 × 1 200), video, blesk 40 %

vybavenost 2,6/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Závěr: Nokia 8110 4G hraje zejména na nostalgickou notu. Bohužel svým zpracováním, ani celkovým zařazením, se jí nepodařilo byť se i jen přiblížit slavnější předloze.

Plusy:

netradiční konstrukce odkazující na slavnou minulost

velmi dobrá kvalita hovoru

dlouhá výdrž

microUSB konektor

dualSIM

Minusy: