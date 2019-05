RECENZE: Nokia 9 PureView – rekordmanka se šesti očima

Kromě zmíněného fotoaparátu pro fotky s vynikajícím dynamickým rozsahem však telefon nabídne i čistý systém s dlouhou podporou díky programu Android One, prémiový design se zachovanou voděodolností, čtečku otisků prstů v displeji, HDR displej a další vychytávky. Loňská top výbava se pak odráží v opatrné cenovce 16 000 Kč.

Poslední měsíce můžeme mezi smartphony sledovat boj o nejzajímavější podání fotoaparátu. Zatímco někteří čočky schovávají do periskopů, jiní se jimi rádi chlubí a zvyšují jejich počet. Testovaná Nokia 9 PureView je rekordmanem právě ve druhé disciplíně. Na zádech jich má totiž rovnou pět respektive šest, počítáme-li ToF kameru. Jaké mají využití a má tento závod oprávněný smysl?

Celkově se ale Nokia 9 PureView po designové stránce velmi povedla a už na první pohled poznáte, že tohle je prémiový smartphone. Podtrhují to hlavně lesknoucí se zaoblená záda krytý ochanným sklem Gorilla Glass 5. Hliníková konstrukce pak telefonu dodává dostatečnou pevnost. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak certifikace odolnosti proti vodě a prachu stupně IP67.

Čelní strana už je z dnešního pohledu více konzervativní, což trochu vyplývá i z delší doby jejího vývoje. Najdeme zde klasický displej se zachovanými rámečky nad a pod displejem. To ovšem telefon nijak nesráží, naopak to ocení uživatelé, kteří pohrdají dnes hojně využívanými výřezy. Nad displejem se nachází sluchátko, senzory a čočka čelního fotoaparátu. Prostor pod displejem zůstal prázdný. Škoda, že výrobce zapomněl na notifikační diodu.

Pochvalu zaslouží i špičkové pozorovací úhly. I rozsah jasu je zde příkladný a oceníte jej jak ve dne, tak v noci. Nechybí zde ani užitečné režimy jako je filtr modrého světla nebo Always-on zobrazen, které je zde nenápadně pojmenována jako náhled. V nastavení najdete i podporu tmavého režimu, ale ten do černé trochu nepochopitelně přebarví jen některé části systému jako je notifikační centrum, přepínače či nabídku aplikací, ovšem například nabídku nastavení nechá bílou.

Bez výřezů, ale s HDR. Nokia 9 PureView dostala do vínku 5,99” pOLED displej s 2K rozlišením 1 440 × 2 880 pixelů. Obraz je tedy špičkově jemný i při bližším zkoumání. Díky OLED technologii vás však uchvátí hlavně živé barvy a špičková černá a bonusem je podpora HDR10. Barevné podání si navíc můžete libovolně přizpůsobit nebo zapnout tzv. PureDisplay, kde se podle okolí a způsobu používání dynamicky mění barvy displeje, jas i kontrast. Zejména poslední se nejvíce podílí na skvělé čitelnosti na slunci.

Nokia nabídne také baterii o kapacitě 3 320 mAh, která telefonu zajistí tradiční výdrž kolem 1,5 dne běžného používání. Pokud ale telefonu alespoň trochu polevíte, bez problému zvládne i dva celé dny, a to i se stále zapnutou konektivitou. Trošku mě ale překvapilo pomalejší nabíjení, které z 0 na 100% trvá lehce přes 2 hodiny. Poloviny kapacity však dosáhne již za 30 minut. Co však chválím je podpora bezdrátového nabíjení Qi, které proces nabíjení velmi zpříjemní. V tomto případě ale logicky musíte počítat ještě s delšími časy.

Ačkoliv jsem to v části designu záměrně vynechal, telefon nabídne také čtečku otisků prstů, jenom není vidět jelikož je integrovaná přímo do displeje. Místo, kde se nachází je vždy přehledně vyznačeno grafikou na displeji. Jen pamatujte, že jde o optický snímač a k rozpoznání vyžaduje na můj vkus až moc přitlačit, přesto zůstává spolehlivostí daleko za konvenčními snímači. Zpřesnit ji naštěstí lze duplicitním skenem stejného prstu. Telefon však lze odemykat i čelní kamerkou, ovšem i zde očekávejte rezervy, obzvlášť s nedostatkem světla.

Loňský motor neurazí. Pokud jde o výbavu spoléhá Nokia 9 PureView již na rok starý procesor Qualcomm Snapdragon 845, jelikož vývoj probíhal již v minulém roce. Ačkoliv na papíře telefon proti konkurenci nepatrně prohrává, v praxi to fakticky nijak nepoznáte. Výkonu je zde více než dostatek pro jakoukoliv náročný úkol, který telefonu předložíte, vše je rychlé, plynulé a bát se musíte ani hraní těch nejnáročnějších her.

Software

Operační systém je u telefonů Nokia vždy velmi silnou stránkou a ani model 9 PureView není výjimkou. Sází totiž na čistý Android 9.0 Pie a díky programu Android One bude dostávat nové verze systému po dobu dalších 2 let a v případě bezpečnostních updatů to bude dokonce ještě o rok více. Bezpečnostní záplaty navíc Nokia získává pravidelně, jen za dobu testování jsem obdržel hned dvě.



Nokia 9 PurwView spoléhá na čistý Android bez bloatwaru, navíc se slíbenými aktualizacemi na příští 2 až 3 roky.

Prostředí systému je opravdu čisté a sází takřka jen na aplikace od Googlu. HMD Global dodalo pouze aplikaci podpory, vlastní verzi fotoaparátu a nastavení barev displeje. Plusové body telefon získává i za skvělou optimalizaci.