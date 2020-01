RECENZE: Nubia Red Magic 3S – herní specialista s cenou na prvním místě

rozměry a hmotnost: 172 × 79 × 9,7 mm, 215 g displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 385 PPI sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s) konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS paměť: 128 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 5 000 mAh procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm) operační systém: Google Android 9 (Pie) fotoaparát: 48MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk

Herní smartphony vídáme na trhu již několikátým rokem. Tradičně nabízí futuristický deign, barevné diody, dotykové triggery na bocích a hlavně enormní spoustu výkonu, podrženou tučnou cenovkou. Nenápadná Nubia Red Magic 3S splňuje vše zmíněné a jako první přidává navíc i aktivní ventilátor pro odvod tepla. O to více zarazí, že se prodává o tisíce korun levněji, než jiné herní telefony.

Na levém boku se nachází šuplíček pro dvojici nano SIM karet, skupinka pinů pro připojení dokoupitelného herního příslušenství a do očí zde bouchne i rudý přepínač. Ten překvapivě neslouží k přepínaní tichého režimu jako u jiných smartphonů, ale zde jím aktivujete herní mód, který zablokuje nepotřebné funkce, které by vás otravovali při hraní a naopak aktivuje herní prostředí a barevné diody na zádech. Pokud jde o spodní stranu, zde už najdeme tradičně mikrofonek a USB-C konektor. Telefon nepostrádá ani sluchátkový 3,5mm jack, který se ale samotný nachází na horní straně.

Mezi čtečkou a foťákem pak najdete otvor pro nasávaní vzduchu. Proč? Navzdory tenké konstrukci Nubia do telefonu umístila aktivní ventilátor! Jeho výdech se nachází na pravém boku telefonu mezi dotykovými triggery pro ovládání her a tlačítky pro zapínaní a regulaci hlasitosti. O chlazení si ale podrobně až později.

Roztočte větráček, nažhavte světla. a Nubia Red Magic 3S je herní smartphone, ovšem narozdíl od některých telefonů to na uživatele vyloženě nekřičí na první pohled. Ano, telefon je kvůli hernímu zážitku velký a v kapse je cítít, nicméně překvapí velmi tenkým hliníkovým tělem. To je efektně zaoblené, takže se ze středové tlusté části postupně zužuje až po kraje tenké pouhých 6,6 mm. Díky tomu se i pohodlně drží v ruce, jen pozor, aby vám z ní kvůli kluzkému povrchu nevyklouzl. Škoda jen, že v testované tmavě šedé působí trochu lacině.

Displej

90Hz AMOLED s HDR. Nubia u modelu Red Magic 3S sáhla po velkém 6,65“ AMOLED displeji s Full HD+ rozlišením 2 340 × 1 080 pixelů. Jemností obrazu 387 ppi tedy sice nepatří mezi špičku, ovšem při používání to prakticky nepoznáte. Co však více oceníte je podpora 90Hz obnovovací frekvence, která je zárukou plynulejšího obrazu. V rámci herní sekce je možné ji ale snížit na tradičních 60Hz. Pro hráče pak bude ještě více podstatná 240Hz dotyková odezva displeje pro okamžité reakce při hraní her.



V nastavení můžete změnit barevné podání displeje i pásu LED diod na zádech.

Stran barevného podání máte možnost volbu 3 režimů. Buď zůstanete u defaultního sytého podání, které je líbivé, ale velmi vzdálené o reality nebo můžete přepnout do přirozených režimu, a to buď podle barevného prostoru sRGB nebo DCI-P3. Pak samozřejmě nechybí ani možnost aktivace filtru modrého světla, který na noc zabarví displej do teplých odstínů.

Pokud jde o pozorovací úhly, není vzhledem k použité technologii moc co vytýkat. V pořádku je i intenzita minimálního a maximálního jasu displeje, které zajistí pohodlné používání za tmy i na přímém světle. Zapomenout nesmím ani na podporu HDR obsahu.