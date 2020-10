RECENZE: Nubia RedMagic 5G – Excelentní hráč. Ostatní ho nezajímá

Design

Dospěl a ztlumil světelnou show. Nubia RedMagic 5G po stránce designu zažila velkou obměnu. Namísto tradičního hliníkového těla, totiž poprvé sází na skleněná záda s herní grafikou ve tvaru písmene X. V testované černé působí na poměry herních telefonů až konzervativně, nicméně výrobce nabízí i mnohem pestřejší varianty jako je červená či červeno modrá.

Výrobce tentokrát ubral i na svítících prvcích. Namísto dlouhých svítících pásů tentokrát svítí pouze malé logo ve spodní straně zad a nápis RedMagic, který má RGB podsvícení s různými barevnými efekty. Přesto musím uznat, že telefon vypadá skvěle a díky sklu i prémiově. Narozdíl od předchozích modelů konečně nemáte dojem, že se veškeré peníze sunuli jen směrem k výbavě a na zbytku se šetřilo.

Zaoblená záda telefonu navíc příjemně padnou do ruky a díky hliníkovému rámu se nemusíte bát ani o pevnost zařízení. Na zádech tentokrát najdeme také rovnou tři fotoaparáty, což je také velký posun od jediného objektivu u minulé generace. Doplněn je samozřejmě také o LED blesk.

Čelní strana sází na tradiční displej s rámečky okolo, což vzhledem k jejich tenkosti až tolik nevadí, naopak to oceníte při hraní her. Navíc se tak displej vyhnul jakýmkoliv výřezům a do volného prostoru se zvládla vměstnat selfie kamerka, nutné senzory i sluchátko, které zároveň plní funkci stereo reproduktoru. Do displeje výrobce rovnou integroval i čtečku otisků prstů.

Mnohem více netradiční jsou boky zařízení. Na tom pravém kromě zapínacího tlačítka a regulace hlasitosti najdeme také dotykové triggery pro ovládání her a výdech aktivního ventilátoru, který chladí vnitřek telefonu. Jeho druhý průduch se nachází i na boku levém, kde slouží k nasávání vzduchu. Dále zde najdeme také piny pro připojení originálního příslušenství RedMagic a červený přepínač pro (de)aktivaci herního režimu, který umí vyboostovat výkon procesoru, grafiky a aktivuje zmíněný ventilátor.

Na horní straně nesmím zapomenout na 3,5mm konektor na sluchátka a na spodní straně pak výkonný repráček, USB-C konektor a slot pro dvojici nano SIM karet. Ten je překvapivě utěsněný gumičkou proti vniku vody a prachu, navzdory tomu, že se telefon žádnou zvýšenou odolností nechlubí.