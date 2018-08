RECENZE: OnePlus 6 — další pokus o zabití vlajkových lodí

Výkonem a výbavou hravě konkuruje telefonům za 20 000 Kč i dražším, a přitom se dá koupit za 16 000 Kč. Strategie firmy je jasná: to nejlepší, za co nejlepší cenu. Očividně to funguje a firma si našla spoustu fanoušků, o drcení konkurence, kde by Applu a Samsungu zůstaly jen oči pro pláč, se ale mluvit nedá. Výrobce OnePlus se v roce 2014 profiloval jako zabiják vlajkových lodí, konkuruje jim zdatně, ale o likvidaci se dá mluvit jen těžko. OnePlus dělá skvělé telefony a otřepaného hesla zabiják se už asi nezbaví, byť se mu to tak úplně nedaří. Poměr ceny a výkonu má šestka bezkonkurenční, jsou ale místa, kde na špičku nestačí... OnePlus 6 katalog | preview rozměry a hmotnost: 156 × 75 × 7,8 mm, 177 g

displej: 6,3'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 280, 400 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

vybavenost 0,8/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze OnePlus 6 začíná na následujícím listu. Smartphone OnePlus 6 k recenzi zapůjčil obchod CZC.cz.

Design Hezký, ale konzervativní. Umístění přední kamery a telefonního sluchátka do výřezu v displeji dnes už nikoho neohromí, ani neštve. Prostě se s tím budete muset smířit. Na přiznaný kovový rám přesně doléhá zadní zaoblené sklo v černé barvě. Černou tvrdí výrobce, mě spíš připadá tmavě hnědá, ale barva je to hezká. Telefon si nehraje na divoké odlesky, ale vidíte vlastně je lesklou plochu, což mě osobně nevadí, ale když se podíváte, co umí třeba Huawei, může vám OnePlus připadat malinko nudný. Zpracování je příkladné a telefonu nechybí ani 3,5mm jack, ale po stránce atraktivity se výrobce moc nevytáhl. Velká škoda, že výrobce neuhlídal čočky foťáku, které mírně vystupují na úroveň zad a v kombinaci se zaoblením se bude telefon na stole houpat jak šílený. Stran zpracování a slícování nemám výtky, už předchozí modely byly vždy ukázkově udělané a tady tomu není jinak. Jedna věc mě na OnePlus vždy bavila: hardwarový přepínač režimů. Jedním posuvným tlačítkem ztišíte celý telefon, majitelé iPhonů vědí, zbytek závidí. Tady má přepínač tři polohy, kdy může telefon jen vibrovat, nebo skutečně utichne úplně.

Přepínač vyzváněcích režimů je hodně návykový, majitelé iPhonů vědí. Žádné odemykání telefonu a lovení v nastavení, tady stačí jeden pohyb prstu. Pro mě je trochu překvapení, že si výrobce ponechal 3,5mm jack, který najdete na spodní straně telefonu hned vedle USB-C a jediného hlasitého reproduktoru. Výrobce se chlubí také vyšší odolností vůči vodě, certifikaci IP ale neuvádí, takže to s koupáním a deštěm raději neriskujte. Celkově je to hezký, dobře zpracovaný telefon, ale zrovna v této tmavé variantě je až moc konzervativní.

V balení najdete i silikonový kryt v kouřové úpravě, který doporučím nasadit, zadní sklo klouže a rychle se mastí. Kromě lesklé černé existuje i matná černá verze, která sice vypadá ještě nudněji, ale je rozhodně praktičtější. V nabídce najdete i bílou variantu s decentními zlatými doplňky, ta už vypadá hodně k světu. Nejkrásnější červené provedení se u nás bohužel neprodává. Navíc jsou barvy dostupné jen pro určité paměťové verze.

Displej Špička s drobným zaváháním. OnePlus nazývá svůj panel honosným názvem Optic AMOLED. Pokud vás zajímá, v čem se liší od běžného (Super) AMOLED panelu, pak vězte, že skoro v ničem. Přídomek Optic je jen marketingový tah, který znamená, že výrobce věnoval úsilí pro softwarové ladění panelu. A teď to důležité, je to sakra znát! Mám data asi ze 400 změřených displejů a jejich barevných odchylek, tento patří mezi naprostou špičku. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/468 cd/m 2

2/468 cd/m gamma: 2,31

2,31 průměrná a maximální barevná odchylka (Δe): 1,18/2,25 Bohužel krásné barvy a vynikající pozorovací úhly mají i slabinu. I přes relativně vysoký maximální jas, není viditelnost na slunci úplně komfortní. Není to až tak špatné, že by vás to limitovalo při denním používání, ale je to otravné a při přímém srovnání s konkurencí je vidět, že v tomto ohledu má "šestka" co dohánět. Je pro srovnání, u LG G7 jsem naměřil maximální jas 920 cd/m2. A rozdíl ve viditelnosti na slunci je markantní.

Pokud vám výřez vadí, můžete jej softwarově schovat, stejně tak si můžete zvolit barevný prostor, nastavit notifikační LED nebo zapnout noční režim pro potlačení modrého světla. Překvapující pro mě bylo i to, že se podařilo téměř odstranit typický modrý nádech, který OLED panely při pohledu z boku mají. Displej je jednoduše špičkový, byť s drobným zaváháním, co se týče čitelnosti na slunci a je radost se na něj dívat. Široký barevný prostor DCI-P3 a poměr stran 19:9 už je samozřejmostí, a rozlišení Full HD+ (2 280 × 1 080 px) je i na úhlopříčce 6,28" dostačující.

Software OxygenOS = skoro čistý Android. Výrobce už delší dobu využívá v podstatě čistý Android, v tomto případě verzi 8.1, ale používá pro něj označení OxygenOS. Sám se tak stará o updaty, o ladění a poměrně pravidelně a zodpovědně vydává nové verze i pro starší zařízení. Očividně mu to dává větší smysl než program Android One. V systému pak najdete jen výbavu od Googlu a dvě aplikace výrobce: jedna je pro zálohování a přenášení dat z telefonu na telefon, druhá pro vstup do diskusního fóra výrobce. Oproti čistému Androidu tady najdete několik vizuálních změn, třeba ve stahovací liště, ale jinak zůstal systém prakticky netknutý, to důležité se děje pod kapotou.

OxygenOS je skoro čistý Android, i softwarová výbava je téměř výhradně od Googlu. Několik vizuálních drobností tu ale cvičené oko najde. Odladěný software je důvod, proč má OnePlus 6 se stejný procesorem v benchmarcích lepší skóre než konkurence. Mezi vizuální zásadní změny oproti čistému systému patří možnost schovat spodní softwarová tlačítka a ovládat telefon jen gesty, která jsou nápadně podobná těm, z iPhonu X. Musím přiznat, že je toho hodně návykové a navíc tím využijete potenciál displeje na maximum.

Navíc s telefonu najdete jen aplikaci pro přístup do diskusního fóra výrobce a aplikaci pro přenášení obsahu mezi telefony. Zbytek funkcí je přímo v nastavení, třeba podrobné nastavení zvukových profilů nebo možnost schovat softwarová tlačítka. Telefon je také možné odemknout kromě otisků prstů i skenováním obličeje. Tady se využívá jen fotografický 16Mpx čip, po stránce technické se tento systém nedá srovnat s Face ID od Applu, ale musím říct, že to celé funguje velmi dobře. V šeru se displej vybudí do maxima, aby vám osvětlil tvář a ta mohla být identifikována. Pokud se to nepovede, máte otisk prstu stále v záloze.

Klávesnice je od Googlu, nultá plocha s widgety jako by z Cupertina vypadla. Za zmínku stojí ještě nultá plocha, u které se znovu nemohu ubránit dojmu, že se Číňané inspirovali iOS 12. Najdete na ní několik karet přímo od výrobce a pak si sem můžete připínat widgety aplikací, pokud nechcete, aby se vám pletli na plochách. Ve finále tak máte pod sebou informace z různých aplikací na jednom místě, prakticky stejně, jak to vymysleli v Applu. A já musím znovu říct, že se mi to libí a dává mi to smysl.

Hardware Rychlík, co se nezadýchá. Po stránce hardwaru je to u OnePlus velmi jednoduché, je tu prakticky jen to nejlepší, co se dá aktuálně v mobilním světě mít. Snapdragon 845 a 6 GB RAM. Tato porce RAM je spojená s paměťovou variantou 64 GB, kterou testuji. V případě, že sáhnete po 128 nebo 256GB verzi, získáte 8 GB RAM. Velikost úložiště si dobře promyslete, šuplík v telefonu je jen na dvě nanoSIM, s paměťovou kartou se nepočítá. Benchmark AnTuTu 7.0.9 Celkové skóre: 289 651 bodů

289 651 bodů CPU: 93 495 bodů

93 495 bodů GPU: 127 020 bodů

127 020 bodů UX: 58 338 bodů

58 338 bodů MEM: 10 798 bodů Samozřejmostí je pak plná podpora LTE, Bluetooth 5.0 a rychlé Wi-Fi 802.11ac. Při určování polohy máte k dispozici klasicky GPS a GLONASS, čínské BeiDou v našich zeměpisných polohách neoceníte, ale podpora Galilea přijde vhod. Jediná technologie, který chybí je vlastně IrDA port, ale bez něj se dá žít. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 11:32 h

11:32 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 10:49 h

10:49 h Nabíjení z 15 na 90 %: 0:51 h Je velká škoda, že se výrobce vykašlal na bezdrátové nabíjení, které by tady mělo díky skleněným zádům ideální podmínky. Musíte se tak spolehnout na USB-C kabel, byť ten je pekelně rychlý. Dash Charge, jak OnePlus nazývá svůj systém rychlého nabíjení, umí za 30 minut nahnat až 50 % kapacity, což je skutečná pecka. Z 15 % na 90 % se pak dostanete asi za 50 minut. Celkový výdrž je i s baterií 3 300 mAh spíše podprůměrná. Pohyboval jsem se kolem denní výdrže, maximálně den a kousek. Velký displej a výkonný procesor dělají své.

Foťák Chybí krůček. OnePlus a kvalita fotek, to je věčný boj. Zadní zdvojený foťák se chlubí vysokými rozlišeními senzorů a skvělými technickými parametry, přesto z něj mám rozporuplné pocity. Snad každý rok firma tvrdí, že tentokrát má ostatní v hrsti, ale ani letos se jí to nepovedlo. Dlužno dodat, že po dotestování výrobce uvolnil softwarový update, který má vylepšovat kvalitu fotek a podle mého se tak skutečně děje. Ukázkové snímky pocházení z OxygenOS 5.1.8 a aktuální je verze 5.1.9. I tak si ale trvám na tom, že na špičku OnePlus nemá, chybí mu krůček, malý, ale stále viditelný. Můžete použít 2× zoom, byť zde nejsou dvě různá ohniska, takže jde jen o softwarové kouzlení, ale funguje. Primární 16Mpx čip má optickou stabilizaci a světelnost F/1,7, druhý čip má stejnou světelenost, vyšší rozlišení 20 Mpx, ale chybí mu otická stabilizace.

Ukázkové fotografie Za dobrého světla jsou snímky značně povedené, detailní a s přirozenými barvami. Rozostření pozadí funguje také velmi dobře, avšak za šera, kdy se láme chleba, je znát, že na konkurenci nestačí. Ze snímků docela citelně zmizí detaily. Trochu se tomu dá pomoci manuálním režimem, kdy snížíte ISO a prodloužíte čas. Video je technicky hodně zdařilé, ale trochu mi vadí mdlejší barvy a méně detailů. 4K 60 fps potřebuje hodně světla a Full HD 60 fps zase telefon nezvládá úplně vystabilizovat. Lepší volbou je tak v obou případech 30 fps video, které je skvěle stabilizované, nepotřebuje tolik světla a funguje skoro za všech světelných podmínek. Ukázkové video (1 080p, 60 fps):

Závěr OnePlus 6 představuje za 16 000 Kč velmi zajímavou koupi, výkon je špičkový, prostředí je úžasně rychlé a z výbavy vám snad nebude nic chybět. Jenže cenový rozdíl mezi konkurencí je znát hlavně na foťáku, který je sice kvalitní, ale na špičku prostě nestačí. Pokud by OnePlus hrdě nehlásal, že sežere vlajkové lodě konkurence, byl bych z něj naprosto nadšený. Jenže výrobce si troufá, vyzývá ke konfrontaci, na kterou nemá, a nutí mě, abych jej srovnával s těmi nejlepšími. Kdybych bral v potaz jen cenu a výkon a oprostil se od toho všeho okolo, říkám jednoznačně: tohle je fenomenální telefon za skvělé peníze. OnePlus 6 katalog | preview rozměry a hmotnost: 156 × 75 × 7,8 mm, 177 g

displej: 6,3'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 280, 400 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

vybavenost 0,8/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Hlavní konkurence: Samsung Galaxy S9+ G965, Star2 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 74 × 8,5 mm, 189 g

displej: 6,2'', kapacitní Super AMOLED, 1 440 × 2 960, 531 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (8× Exynos M3 + Cortex-A55, 2,7 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 87 %

vybavenost 1,3/6

výhodnost ?

žádanost cena: až HTC U12+ katalog | recenze rozměry a hmotnost: 157 × 74 × 8,7 mm, 188 g

displej: 6'', kapacitní S-LCD, 1 440 × 2 880, 537 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 79 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Huawei P20 Pro katalog | recenze rozměry a hmotnost: 155 × 74 × 7,8 mm, 180 g

displej: 6,1'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 240, 408 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 970 (8× Cortex-A73 + A53, 2,4 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 40MPx (7 071 × 5 657), video (3 840 × 2 160), blesk 83 %

vybavenost 0,6/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Verdikt: Extrémně výkonný vyzyvatel vlajkových lodí se zajímavou cenou. Jediné, čím na dražší telefony nestačí, je foťák. Plusy: Zpracování

Cena

Obrovský výkon

Rychlý software

Rychlé nabíjení

Kvalitní fototechnika Minusy: Foťák na špičku nestačí

Chybí Qi nabíjení

Lesklá černá je spíš hnědá

Nepodporuje microSD karty

Druhá čočka nemá OIS Smartphone OnePlus 6 k recenzi zapůjčil obchod CZC.cz.