RECENZE: OnePlus 7 Pro – fešák s periskopem a povolením zabíjet

Design

Velikán s periskopem. OnePlus 7 Pro je na první pohled prémiový, precizně zpracovaný telefon, který kombinuje pevný kovový rám a na krajích zaoblené sklo na zadní i čelní straně. Telefon tak velmi pohodlně padne do ruky. V té už ho ale ucítíte, váží totiž 206 gramů a pocitově byste mu i přidali, navíc je i rozměrově větší, takže už je hraniční i nošení v kapse, obzvlášť při sezení.

Telefon už je poměrně rozměrný a s vyšší váhou je v ruce i kapse určitě ucítíte. Časem si ale určitě zvyknete.

Jinak se ale telefon designově velmi povedl, zejména v námi testované mandlové variantě, která má zlatý nádech a záda na světle vrhají zajímavé světelné odlesky. Tato barevná varianta navíc schopně maskuje otisky prstů. Jinak na zádech najdete duální blesk a hlavně vystupující trojitý fotoaparát. Škoda jen, že se kvůli němu telefon na stole trochu viklá.



OnePlus 7 Pro má zaoblené krycí sklíčko na displeji i na zádech, kde navíc vrhá na světle efektní odlesky.

Na čelní straně jasně dominuje displej, který zabírá naprosto většinu plochy, přesto sem dokázal OnePlus vměstnat sluchátka respektive druhý stereo reproduktor, čidlo jasu i proximity senzor. Bohužel už se ale nedostalo na notifikační diodu. Pokud byste hledali selfie kamerku, tak ta se skrývá uvnitř telefonu a v případě potřeby se motoricky vysune nahoru nad displej. Vedle ní se nachází také mikrofonek.



Periskopická kamerka působí velmi exoticky, ovšem pokud nefotíte selfie, většinu času zůstane skrytá uvnitř. Vysunutí je však opravdu bleskové. Pozor jen na nečistoty, které by v motorickém mechanismu mohly způsobit neplechu.

Na pravém boku telefon nabídne zapínací tlačítko a pro OnePlus typický trojpolohový přepínač hlasitého/vibračního/tichého režimu. Levý bok pak nabídne regulaci hlasitosti. Na spodní straně se pak nachází nabíjecí USB-C konektor, repráček a netradičně i slot pro dvojici nano SIM karet. Paměťové karty telefon bohužel nepodporuje.



V balení vám OnePlus přibalí silikonový kryt, špendlíček na vyjmutí nanoSIM karty, rudý USB-C kabel a 30W napájecí adaptér.

Telefon se po stránce konstrukce a designu velmi povedl, ovšem překážkou může pro mnohé bude chybějící certifikace voděodolnosti. Výrobce sice tvrdí, že přístroj voděodolný do určité míry je, jen nezaplatil za certifikaci. Vzhledem k těsnícím gumičkám u otevřených částí jako je třeba šuplíček na nanoSIM mu to i věřím, ale rozhodně to není omluvou a nedá se na to spoléhat. Nešťastný pád do vody by tedy telefonu nic udělat neměl, ovšem oficiálně telefon voděodolný není a na poškození vodou se tudíž záruka nevztahuje. Kontaktu s vodou se tedy raději vyhněte.