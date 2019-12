RECENZE: OnePlus 7T – všestranný rychlík, kterého nedáte z ruky

rozměry a hmotnost: 161 × 74 × 8,1 mm, 194 g displej: 6,6", kapacitní Fluid AMOLED, 1 080 × 2 340, 390 PPI sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1024|150 Mb/s) konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS paměť: 128 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 3 800 mAh procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm) operační systém: Google Android 10 fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk

OnePlus s tradiční podzimní „téčkovou” řadou změnil strategii a stírá výbavové rozdíly mezi klasickým a Pro modelem. OnePlus 7T má tak stejný výkon, stejnou trojici foťáků a špičkově odladěný systém. To vše za mnohem nižší cenu proti modelu Pro, což je vykoupeno pouze nižší vnitřní pamětí bez možnosti rozšíření a displejem s nepříliš vkusným výřezem. Vzhledem k nezanedbatelnému cenovému rozdílu však stejně bude tento model pro mnohé tou zajímavější volbou.

Do výřezu výrobce umístil čelní kamerky a kolem ní také nutné senzory. V samotné horní hraně pak nejdete sluchátko. Škoda jen absence notifikační diody. Samotná horní strana pak nabídne akorát mikrofon. Nejvíce mě však potěšil pravý bok na kterém se nachází rozumně umístěné zapínací tlačítko a hlavně trojpolohový přepínač tichého/vibračního/hlasitého režimu.

Ačkoliv zařízení rozměrově patří mezi ty větší, díky zaobleným hranám se neuvěřitelně pohodlně drží v ruce, jen pozor na to, že má tendenci z ní snadno vyklouzávat. Celkově je telefon zpracován precizně. Vše na sebe perfektně lícuje, tělo je pevné a na nějaké ohýbání rozhodně zapomeňte. Čelní strana už zůstala stejné. Je na ní dominantní displej zabírající většinu plochy, ovšem dojem trochu kazí nijak hezký kapkovitý výřez, kvůli kterému mi trochu připomínal levné telefony. Alespoň, že je výřez nepatrně menší než u předchůdců.

Stylovka s důrazem na foťák. Přestože u „téčkových” modelů OnePlus většinou drží stejný design a jen vylepší výbavu, u modelu 7T došlo překvapivě zásadním designovým změnám. Zadní strana totiž poprvé nabídne výrazný kruhový modul fotoaparátu, ve kterém se do jedné linie srovnala trojici objektivů, doplněných o duální LED blesk pod nimi.

Ve výchozím nastavení se mi líbilo věrné podání barev, ovšem kdo má radši líbivější projev, může si upravit teplotu či dokonce vybrat výchozí barevný gamut (sRGB, Display P3). Pak samozřejmě nechybí ani vychytávky jako je filtr modrého světla či režim čtení, který displej přepne pouze do odstínů šedi.

Vyšší frekvenci si zamilujete. Přestože je model OnePlus 7T „slabším” vlajkovým modelem z téčkové série, firma tentokrát nedělala u displeje žádné ústupky narozdíl od jeho předchůdce. Najdete zde tedy větší 6,57“ Fluid AMOLED displej se stále dostačujícím Full HD+ rozlišením. Co mi však udělalo radost nejvíce je podpora vyšší obnovovací frekvence 90 Hz, která je při používání velmi návyková a přechody zpět na nižší frekvence jsou bolestivé. Přesto volbu snížení na standardních 60 Hz OnePlus nabízí. Potěšující je také podpora HDR10+.

Hardware

Ve znamení rychlosti. Pokud byste hledali jedno slovo, které OnePlus 7T vystihuje, určitě to bude rychlost. Telefon totiž pohání v době psaní recenze zatím nejvýkonnější procesor od Qualcommu - Snapdragon 855+ přetaktovaný na 2,96 GHz. Ten navíc doplňuje 8 GB RAM, takže výkon je zde obrovský, což znamená plynulé hraní těch nejnáročnějších her na plné detaily či bleskové spouštění a přepínání aplikací.

Výkon - Antutu 8.0.4 Celkové skóre: 474 904 bodů CPU: 144 349 bodů GPU: 197 739 bodů MEM: 69 175 bodů UX: 63 641 bodů



Špičkovými rychlostmi potěší také použité 128GB úložiště typu UFS 3.0 s dvěma linkami, díky kterým se rychlostmi čtení i zápisu zařadí mezi nejrychlejší telefony na trhu. Hodně mě ale zamrzelo, že 128GB varianta je pouze jediná v nabídce. Ačkoliv běžnému uživateli postačí, náročnější jedinci mají smůlu. Vyšší paměťová varianta neexistuje a slot pro paměťové karty chybí.

Po stránce konektivity nechybí plná podpora gigabitového LTE Cat. 18, dvoupásmové Wi-Fi 5 (2 × 2 MIMO), Bluetooth 5.0 i NFC pro bezkontaktní platby. Naopak ale chybí například 3,5mm jack. Pokud jde o senzory, jednoznačně chválím čtečku otisků prstů integrovanou přímo do displeje. Přestože jde o optický senzor, funguje velice spolehlivě a je i překvapivě rychlý.

Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 1 420,07 MB/s

1 420,07 MB/s Sekvenční zápis: 220,89 MB/s

220,89 MB/s Náhodné čtení: 165,26 MB/s (42 306,78 IOPS)

165,26 MB/s (42 306,78 IOPS) Náhodný zápis: 29,01 MB/s (7 428,36 IOPS)

Co mi trochu vadilo, bylo však její používání v kombinaci s filtrem modrého světla displeje. Stejně jako u všech optických čteček se po přiložení prstu oblast kolem čtečky modře rozzáří, ovšem spolu s ním se dočasně zvýší i jas celého displeje, který navíc dočasně deaktivuje zmíněný filtr modrého světla. V praxi to tedy znamená, že vám celý displej za tmy intenzivně blikne do očí a po ověření otisku se vše vrátí k normálu.

K odemykání lze samozřejmě použít i sken obličeje, který probíhá pomocí čelní kamerky. Přestože jej tradiční fotkou obličeje rozhodně neošálíte, mějte na paměti, že jde stále o mnohem jednodušší řešení, než které nabízí například iPhony či Huawei Mate 20 Pro / 30 Pro. Na druhou stranu je sken neuvěřitelně rychlý a funguje i za zhoršených světelných podmínek. V noci už ale samozřejmě nepochodíte.

Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 16 hodin 8 minut

16 hodin 8 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 11 hodin 25 minut

​ 11 hodin 25 minut Doba nabíjení (15 - 90 %): 34 minut

34 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 55 minut

Velkou pochvalu dostane telefon také za výdrž baterie. Ta díky posílené kapacitě 3 800 mAh nabídne pohodlnou dvoudenní výdrž při středně náročném používání. Tím největším benefitem je však blesková rychlost nabíjení. Technologie rychlého nabíjení WarpCharge 30T s vylepšeným chlazením totiž umožní telefon nabít z 0 na 100% za neuvěřitelných 55 minut, přitom už za pouhou půl hodinu máte nabito téměř 75%. Tohle se vážně povedlo.



Graf, který v čase zobrazuje průběh nabíjení baterie OnePlus 7T od 0% do 100% kapacity.

Má to však háček v podobě nutnosti použít originální 30W adaptér a silný kabel, které oba najdete v balení. Technologie WarpCharge si totiž moc dobře nerozumí s jinými standardy. Kompatibilní je částečně akorát s USB Power Delivery, ovšem i u něj budete omezeni výkonem 15 W. S jinými řešeními už to bude jenom horší. Mnohem větší výtka však směřuje k absenci bezdrátového nabíjení, za které OnePlus sklízí kritiku už několik let, ovšem k jeho integraci se stále neodhodlal. Pro někoho drobnost, pro mnohé včetně mě klíčový nedostatek.



OnePlus 7T podporuje všechny nejpoužívanější audio kodeky.

Mnohem větší radost u OnePlus 7T však udělají jeho stereo reproduktory, které se mohou chlubit velmi hlasitým a vyváženým projevem. Líbí se mi zde čistý zvuk a výrazné středy a překvapivě i basy. Při poslechu hudby si tedy ostudu rozhodně neuděláte. Kdyžtak stále můžete sáhnout po USB-C sluchátkách případně připojit bezdrátová. V tom případě vás velmi potěší plná podpora nejpoužívanějších standardů Qualcomm aptX (HD), AAC i LDAC od Sony.