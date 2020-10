RECENZE: OnePlus Nord – zpět k základům

Design

Modrá sluší, šedá neprovokuje. Nord je sympaticky malý telefon. Pravda, 6,44“ není úplně málo, ale s ohledem na to, jak tenké má telefon rámečky a do jakých úhlopříček se pouští ostatní, jde stále o kompaktní stroj, který krásně padne i do menší ruky. Přední sklo je jen lehce zaoblené na krajích, zato záda jsou zakřivená pořádně. Ne však přehnaně, je to přesně ten tvar, jenž je při uchopení příjemný. Rám, který je z lesklého plastu, se tak nemusel na delších stranách nijak výrazně zužovat, díky čemuž je telefon za co chytit.



Modrá barva telefonu vyloženě sluší. Není nijak divoce provokativní, ale telefon rozhodně nepřehlédnete.

Absence 3,5mm jacku asi nikoho nepřekvapí, takže jediným portem na telefonu zůstává USB-C ve spodní části. Hned vedle uvidíte šuplík na dvě nanoSIM a nesmí chybět ani hlasitý reproduktor, který dokáže nabídnout velmi povedený a plný zvuk. Regulaci hlasitosti najdete na levém boku, vpravo pak zapínání a hardwarový přepínač zvukových profilů, který je pro OnePlus typický. Ten má jako obvykle tři polohy: zvuk, vibrace a úplné ticho. Je s podivem, že se tento úžasně praktický až geniální prvek mezi telefony více nerozšířil. Ostatně iPhone má fyzický přepínač vyzvánění/vibrace už od prvního modelu. Určitě oceníte i takový hezký detail, že i na vypnutém AMOLED panelu se zobrazuje ikona a popis toho, jaký zvukový profil je zrovna aktivovaný.



Designová jednoduchost je vlastně velmi silná zbraň. Jako celek je telefon jednoduše moc hezký.

Co mi u telefonu vyloženě chybí je zvýšená odolnost a také bezdrátové nabíjení. Chápu, že by se cena dost výrazně posunula, ale zároveň tuším, že přesně za tyto věci si lidé rádi připlatí. Alespoň malou radost můžete mít z rychlé 30W nabíječky, která však svými rozměry dohání nabíječky notebookové. V balení pak ještě najdete kabel a průhledné pouzdro. Tím výčet příslušenství končí. Ani sluchátka, ani redukci z USB-C na 3,5mm jack v balení nenajdete. Na recenzi mi dorazilo balení, kde byly navíc vybrané obaly na telefon. Takovéto balení bylo k dostání jen u předobjednávek, aktuálně už jej nekoupíte.



V balení najdete jen nabíječku, kabel a průhledný kryt na telefon. Ocenil bych alespoň redukci z USB-C na 3,5mm jack.

Po designové stránce musím telefon pochválit. Ta jednoduchost je až kouzelná a velice působivá. Přitom je znát, že ten jednoduchý design není samozřejmostí. Někdo musel opravu přemýšlet, aby udělal telefon hezký a praktický zároveň. Nord mi skvěle sedí do ruky, 184 g je ideální hmotnost a tloušťka 8,2 mm se hezky schovává za zaoblená záda. Je to krásný telefon, to se musí nechat.