RECENZE: Pixel 3 — nejlepší fotomobil s jednou čočkou

Design

Šedá, leč praktická, myška. Již u loňské generace se nedalo mluvit o designových výstřelcích – největším odvázáním patřil dvoubarevný černo bílý design. Ten se tentokrát nekoná, Pixel 3 ale převzal jednu z nejlepších vlastností, a to praktický design. Na pohled tak nikoho neoslní a mnoho konkurentů vypadá lépe, do ruky ale padne skvěle a design telefonu člověk ocení hlavně při dlouhodobém používání.



Telefon se prodává ve třech barevných provedení, u nás v redakci jsme měli variantu not pink, která jak název napovídá, byla do růžova pouze lehce.

Hlavní změna nastala na zádech, která jsou tentokráte ze skla. Ponechala si barevně odlišený pruh na zádech, tentokráte ale bez rozdílu v materiálu – spodní část skla je s matnou úpravou. Díky tomu tak na zádech nejsou tolik vidět otisky prstů a telefon neklouže z ruky, na druhou stranu ale vizuálně nevypadá nijak zajímavě.

Celkové zpracování je ale na precizní úrovni, jakou byste od telefonu v této cenové kategorii očekávali. Jediné, co zamrzí, je lehce vystouplá čočka fotoaparátu. Je to ale méně, než bývá zvykem, a tak ke kývání na stole dochází jen minimálně.

Námi testovaná barva not pink, jak ji Google nazývá, navíc telefonu velmi sluší a i když by dle názvu mohla evokovat, že si ji zalíbí spíše dámy, díky opravdu lehoučkému nádechu růžové je dostatečně konzervativní. V mnohých případech tak vypadá spíše jako krémová bílá, což telefonu neškodí – ba právě naopak. Jediné, co dojem ruší, je charakteristické výrazné vypínací tlačítko na pravé straně.