RECENZE: Poco F2 Pro – bestseller, kterým si Xiaomi samo vypálilo rybník

Telefon je příkladně vybaven také po stránce konektivity, kde kromě gigabitového LTE nabízí také Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a hlavně 5G sítě, ač jen z nižšího (Sub6G) frekvenčního pásma, a to konkrétně pásma n77 (3700 MHz) a n78 (3 500 MHz). Co je však více podstatné, narozdíl od jiných telefonů od Xiaomi se Snapdragonem 865 zde podpora 5G sítí není na úkor Dual SIM. Ano, v případě 5G lze mít aktivní pouze jeden port, ale jako alternativu lze využívat i Dual SIM v sítích 4G.

Software

MIUI pod taktovkou POCO UI. Systémem telefonu je Android 10, ovšem doplněný o nadstavbu MIUI 11. Ta se zde však nepatrně liší o přidané prvky v rámci POCO UI. Jedná se například o centrální nabídku aplikací, kterou lze filtrovat podle kategorií nebo v ní dokonce vyhledávat, vylepšené nastavení displeje a několik dalších drobností jako jsou například efekty vyjížděcí selfie kamery.



Prostředí MIUI s rozšířením Poco UI, která přináší centrální nabídku aplikací

Až na zmíněné změny jde ale o staré známé MIUI, ve kterém budou majitelé smartphonů Xiaomi jako doma. Přeci jen mám ale pocit, že je tento jinak velký moloch u Poco F2 Pro špičkově optimalizovaný, jelikož vše běhá jako z praku a spouštění či přepínání aplikací je prakticky okamžité.



Předinstalované aplikace

Rýpnout si však do zbytečného množství předinstalovaných aplikací sociálních sítí nebo dokonce demo her, které zde jsou úplně zbytečné a v systému nemají co dělat. Naštěstí je možné vše bez problému odinstalovat. Za pochvalu ovšem stojí příkladná softwarová podpora. Jen během testování jsem obdržel hned několik aktualizací a Poco F2 Pro je dokonce jeden z mála telefonů od Xiaomi, který je zařazen do testovacího programu Googlu. Telefon tak mezi prvními dostane Android 11, který zde je možný v rámci bety testovat ještě před vydáním.