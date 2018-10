RECENZE: Pocophone F1 — extrémní výkon za dostupnou cenu

Xiaomi vždy dokázalo nabídnout zajímavou funkční výbavu za rozumné peníze. Teď máme před sebou nový počin, který tento přístup zvedá o úroveň výš. S novou značkou Pocophone nabízí Xiaomi výkonový vrchol toho, co aktuálně najdete v těch nejlepších mobilech, cena přitom zůstává značně nízko.

Do nepatrně vyvýšeného segmentu duálního fotoaparátu na zádech telefonu se vtěsnala ještě čtečka otisků prstů. Vhodnější by bylo její umístění níže, je poměrně vysoko a zbytečně blízko fotoaparátu – prst hledající čtečku snadno skončí na krycím skle spodní čočky fotoaparátu.

Ve výsledku to ale ani zdaleka není takový problém, jak by se mohlo zdát. Konstrukce je pevná, při pokusu o zkrut musíte zabrat opravdu hodně, aby se telefon sotva znatelně pohnul, akusticky z něj ale nic nedostanete. Nevrže, neskřípe, drží, nestudí v dlani, díky zaobleným hranám a rohům se dobře drží a matné provedení zad neklouže. Nejdražší provedení telefonu má záda provedená v kevlaru, na tuto verzi v České republice ale nejspíš nenarazíte.

Našlapaný hardware kombinovaný s nízkou cenovkou se neobejde bez kompromisů. Někde jsou na místě, někde je budete muset překousnout. Jeden z nich je patrný už na první pohled – nepočítejte s materiály zařazovanými do skupiny „luxusnější“, tedy žádné sklo ani kov, tentokrát se musíte spokojit s plastem.

Displej

Displej s úhlopříčkou 6,18“ a rozlišením 1 080 × 2 246 kryje sklo Gorilla Glass. Nabízí slušnou čitelnost na slunci, má pěkné syté barvy i široké pozorovací úhly. Teplotu barev můžete upravit stejně jako nastavení kontrastu, k dispozici máte i filtr modrého světla.



Výřez v displeji se nevyhnul ani tomuto modelu

Parametrově i vizuálně je IPS panel velmi slušný, na danou cenovku obzvlášť. Displej má poměrně velké rámečky. Ty na bocích na sebe nijak neupozorňují, nad displejem už je to minimálně dvojnásobek boků a pod displejem zeje dobrý půlcentimetr prázdného místa. Nevyvážené rámečky by samy až tak nevadily, nebýt nešikovného zaoblení rohů displeje. To totiž nekopíruje tvar rohů samotného zařízení a výsledek může působit trochu divně.



Úprava barev a kontrastu • Filtr modrého světla • Otočení tlačítek • Skrytí výřezu

Nezapomnělo se bohužel ani na velký výřez, který razantně zmenší plochu pro ikony v oznamovací oblasti. Lze jej skrýt, to ale jen krajní ouška získají černý podklad a aktivní plocha pod nimi miniaturní zaoblení v rozích, které bude ostře kontrastovat s velkými oblouky na spodní straně displeje. Nad všemi těmito drobnými detaily se dá mávnout rukou. Při používání vás nejspíš nebudou nijak omezovat, ale jsou tam, a pokud je vnímáte, nelze se ubránit myšlence, že by klasický obdélníkový displej bez výřezu umístěný centrálně na přední straně možná vypadal lépe.



Možnosti probuzení • Změna zobrazení • Notifikační dioda

Displej lze probouzet poklepáním i pouhým zvednutím telefonu, zobrazení lze zmenšit na velikost 3,5, 4 nebo 4,5 palcového displeje, standardní rozložení tlačítek pod displejem (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace) můžete zrcadlově převrátit, případně je zcela nahradit gesty. Notifikační dioda se přesunula pod displej, aktivovat ji lze odděleně pro nabíjení a oznámení.