RECENZE: Razer Phone 2 — herní monstrum s hromadou emocí

Razer musí mít něco navíc, proč se může titulovat jako herní telefon, a on potřebné klíčové ingredience opravdu má. Některé elementy jsou vyloženě na okrasu a vizuální odlišení, jiné jsou primárně funkční a mají usnadnit hraní. A ve finále je to jen o zážitku z hraní, který vám Razer dává ve vydatných porcích a s úsměvem ještě přidá, když usoudí, že ještě nemáte dost. A tohle telefon umí, tímto se odlišuje a v tomto je skutečně dobrý.

Zmíněné stereo reproduktory, které mají dokonce Dolby Atmos a THX certifikaci, hrají bravurně. Zvuk je skutečně silný a hlavně nabízí široký prostor. Při hraní her jste do dění vtažení o to více a projev oceníte i při poslechu hudby. Právě tohle je jedna ze zbraní, které dovolují Razeru říkat si herní telefon. V systému máte aplikaci Dolby Atmos, díky které si můžete zvuk ještě přiohnout jak potřebujete a to hned v několika profilech.

Hranatý a mocný. Zdá se, jako by se designéři vydali proti proudu. Displej má poměr stran 16:9, nemá žádný výřez a ani tenké rámečky, ty chybí ze dvou důvodů: v zapínacím tlačítku na pravé straně je čtečka otisků prstů, která zkrátka potřebuje svůj prostor. Druhým důvodem jsou stereo reproduktory nad a pod displejem. Čtečka funguje naprosto precizně, rychle a hlavně je na intuitivním místě, takže s ní nebude problém třeba v autodržáku. Zapínací tlačítko je přesně uprostřed pravé strany, což není úplně obvyklé, ale asi je to jen otázka zvyku.

Samozřejmě nechybí uživatelské nastavení, noční režim, automatická regulace jasu funguje velmi rychle, ale přitom není zbrklá. Snad jediné, co se dá postrádat, je nějaká forma Allway On, hodně uživatelů je zvyklá minimálně na hodiny a základní informace o notifikacích. A trochu matoucí je také informace o HDR, které displej podporuje, ani nikde se nedočte o jaký jde přesně standard a kde jej využijete.

Jde o panel typu IGZO s nestandardní úhlopříčkou 5,72" a rozlišením 2 560 × 1 440 px. Musí se nechat, že displej vyniká v pozorovacích úhlech i v čitelnosti na slunci. Velmi mě překvapily výsledky z optické sondy, kde je vidět velmi věrné barevné ladění a dobrý rozsah jasu. To nejzajímavější však představuje obnovovací frekvence, která může činit až 120 Hz. Volitelně i 90 Hz nebo 60 Hz. A musím říct, že je to u hraní znát, obzvláště u titulů, které telefon dokážou reálně vyburcovat třeba ke 120 fps. Displej je prostě špičkový.

Hardware

Jen to nejlepší. Qualcomm Snapdragon 845 a 8 GB RAM, víc asi netřeba psát. O výkonu telefonu tak není třeba pochybovat. Jenže brutální výkon není všechno, je potřeba i softwarová podpora, ale i to má Razer velmi dobře vyřešené, o tom ale až později. Ještě jedna věc je spojená s vysokým výkonem a tou je chlazení. Ale i tady se Phone 2 vytáhl; ani po dlouhé hraní jsem nepoznal, že by se telefon nějak výrazně zahříval. Razer používá technologii Vapor Chamber, jde o chladič, který funguje podobně jako heatpipe a rozvádí teplo do větší plochy pomocí změny skupenství kapaliny na plyn. Takže při hraní poznáte, že se telefon zahřál, ale nepoznáte, že by na nějakém místě vyloženě topil.

Benchmark AnTuTu 7.1.1 Celkové skóre: 280 705 bodů

280 705 bodů CPU: 87 548 bodů

87 548 bodů GPU: 124 167 bodů

124 167 bodů UX: 60 318 bodů

60 318 bodů MEM: 8672 bodů

Pro svá data a hry máte k dispozici 64 GB úložiště, no po resetu a přes stažením aktualizací máte k dipozici jen 47,96 GB. Stačí několik aplikací, her, odfocení týdenní dovolené a můžete mít problém. Myslím si, že by si dost uživatelů klidně připlatilo za 128GB variantu, pokud by byla v nabídce. Ale s ohledem na to, že je telefon jen na jednu SIM, můžete klidně dokoupit teoreticky až 1TB microSD kartu.

Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 4:43 h

4:43 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 8:41 h

8:41 h Nabíjení z 15 na 90 %: 1:13 h

Zbytek výbavy je pochopitelně špičkový a nic zásadního v ní nechybí. Hnidopišskou výtku bych směřoval k chybějícímu IrDA portu, ale to není až takový problém. Samozřejmostí je podpora rychlé Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC atd. FM rádio snad nebude chybět nikomu. Samozřejmě si telefon poradí se všemi u nás používanými frekvencemi na LTE, ale zarazila mě nepodpora navigačního systému Galileo, přičemž GPS, GLONASS a BeiDou přirozeně fungují. Rozhodně potěší velká 4 000mAh baterie, která vydrží přes dva dny používání. Pokud však propadnete hraní, můžete počítat maximálně s hodinami výdrže, stejně jako u jakéhokoli jiného telefonu. Razer jako jeden z prvních podporuje rychlé nabíjení QuickCharge 4.0+ a můžete využít i bezdrátové nabíjení Qi.