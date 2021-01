RECENZE: Realme 7 5G – jako stvořený pro hráče, méně už pro fotografy

Celkově není designu ani konstrukci co vytknout. Byť je boční rámeček a zadní strana plastová, působí na dotek velice dobře a subtilně. Skoro by se chtělo říct, že v této oblasti patří i do vyšší cenové kategorie, než ve které se skutečně prodává.

Pokud hrozí vybití baterie, udělejte si v klidu kávu, telefon připojte do přibalené nabíječky, a jakmile kávu dopijete, Realme 7 5G bude mít dost šťávy na celý další den. Opravdu totiž naplňuje marketingové prospekty. Z 0 na 100 to totiž zvládne zhruba za 65 minut, během půl hodiny pak dobijete okolo 55 % baterie. Na bezdrátové dobíjení pak snad dojde v příští generaci, tady chybí.

Zvolený čipset doplňuje v tomto případě 6GB RAM a grafický čip Mali-G57 MC3. Veškerý produkovaný výkon pak naprosto bohatě stačí na veškeré denní záležitosti, a to vč. hraní graficky náročných her. Ve spojení se 120Hz displejem je telefon opravdu radost používat.

Základem je tady Android 10, který je zahalen do grafické nadstavby Realme UI 1.0. Oproti nativnímu Androidu nemá zbytečně doinstalované aplikace třetích stran a v základním designu se základnímu Androidu i podobná. Pro práci v prostředí přitom můžete využít dva režimy a to s hlavní nabídkou aplikací a bez ní.

Fotoaparát

Povědomá sestava. V předchozích částech této recenze jsem se několikrát věnoval rozdílům mezi testovaným Realme 7 5G a původním Realme 7. V případě fotoaparátu se však díváme na zcela totožnou sestavu u obou uvedených modelů. Jediným rozdílem je jejich sestavení a designové zpracování.

Parametry snímačů Realme 7 5G: 48Mpx hlavní snímač, f/1,8, velikost senzoru 1/20”, PDAF ostření, 0,8μm pixely

8 Mpx širokoúhlý snímač, f/ě,3, 119°, velikost senzoru 1/4,0”, 1,12μm pixely

2 Mpx snímač hloubky ostrosti, f/2,4

2 Mpx makro snímač, f/2,4

16 Mpx selfie kamerka, f/2.1, velikost senzoru 1/3,06", 1,0μm pixely

Hlavní hvězdou je primární 48Mpx Quad-Bayer snímač (Samsung S5KGM1ST), který primárně produkuje 12Mpx snímky. Bohužel v tomto sestavení chybí optická stabilizace, ale to bychom v této cenové relaci ani příliš nečekali. Naopak, v nastavení kamery lze zapnou AI režim pro automatické rozpoznávání scén.

Fotoaplikace je celkově jednoduchá. V režimu fotoaparátu má nahoře rychlé přepínače HDR režimu vč. automatického rozpoznávání, AI režimu a přidání filtrů. Pohybem do strany přepnete režim fotoaparátu na režim kamery, režim noční scény, 48Mpx mód, Portrét nebo další možnosti. V nastavení pak můžete volit mezi různými režimy kamery a jinými základními úkony.



Prostředí Fotoaparátu

Dlouho jsme na to čekali, až jsme se nakonec bohužel dočkali. Mluvím o nedostatcích, které telefon má a těmi jsou fotky, a to vlastně ze všech fotoaparátů. Nejde snad o to, že by telefon nedokázal vyfotit pěkné snímky, to umí, ale ani na primární snímač se nemůžete po stránce kvality spolehnout. Naopak poměrně příjemným překvapením jsou noční snímky, které dokáží pěkně prosvětlit scénu, vše ještě navíc vylepšuje speciální režim Noční scéna.



Ukázka z fotoaparátu

Jednou totiž vyfotí poměrně zdařilý snímek, vícekrát se vám ale stane, že snímky je nedostatečné zaostřený, nebo naopak až příliš. Nikdy přitom nevíte, jak to bude tentokrát. Také dynamický rozsah je omezený a často je zřetelný i digitální šum. Paradoxně tak na svoji třídu lepší práci odvádí širokoúhlá kamerka, která oproti konkurentům má velice pěkné barvy a je spolehlivější. Omezení tvoří nižší rozlišení.





Vlevo hlavní fotoaparát, vpravo širokoúhlý.

Stejně tak je tomu i u dalších snímačů, které jsou zde spíše do počtu, když s ohledem na 2Mpx rozlišení a fixní ostření jednoduše nemůžete čekat zázraky.





2MPx makroofotoaparát je tu spíše do počtu, sráží ho hlavně nízké rozlišení

Realme 7 5G dokáže zaznamenat video v několika režimech. Tím nejvyšším je 4K při 30 fps, telefon ale zvládne i FullHD při 60 jakož i 30 fps. Navíc si můžete vybrat mezi kodeky h.264 a h.265 pro kompresi. Vzhledem k nižší ceně je i zde 4K záznam spíše marketingovým tahákem. Lepší se jeví záznam ve FullHD a to ať při 60 nebo i při 30 fps. Za těchto okolností lze využít i ultraširokého snímače a při 30 fps i elektronickou stabilizaci obrazu.

Ukázkové video (Full HD, 30 fps):