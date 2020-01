RECENZE: Realme X2 Pro – nováček s extrémně rychlým nabíjením

Plusy Povedený displej

redakce Nová značka vzala místní trh útokem – do prodeje zamířilo hned několik modelů, kterým vévodí testovaný Realme X2 Pro. Ten nabízí špičkový výkon za velmi zajímavou cenu. Značka spadá pod čínskou skupinu BBK Electronics, do které dále patří třeba Vivo, Oppo či u nás docela populární OnePlus. Příbuznost značek se nezapře: v Realme běží na Androidu postavený systém ColorOS, který primárně používá a vyvíjí Oppo. Stejně tak je tomu s nabíjením SuperVOOC, které také pochází od značky Oppo. Každopádně nová značka je tady a dle všeho to myslí vážně. Značka Realme vstoupila na český trh teprve nedávno: Jednoduché to ale telefon mít nebude – značek s agresivní cenovou politikou, které nabízí špičkový hardware, je tu víc než dost. Jedním příkladem za všechny budiž Xiaomi. To se na českém trhu pohybuje už řadu let a má silnou základnu fanoušků. Nezbývá tedy popřát nové značně hodně zdaru, ale zdá se, že má zatím velmi dobře nabito. Realme X2 Pro katalog rozměry a hmotnost: 161 × 76 × 8,7 mm, 199 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost ?

Celou recenzi Realme X2 Pro si můžete přečíst na následujících listech.

Design Kov a sklo bez nápadu. Je jedna věc, kterou Realme nezaujme, a tou je design. Dá se najít podobnost s modely OnePlus, které ale taky nejsou designérsky příliš silné. Modrá záda se hrou odlesků má dnes kdekdo, a tak se z Realme stává další model, který je zaměnitelný s desítkou jiných čínských telefonů. Chápu, že vymyslet něco nového, je hodně těžké, ale úplná absence jakékoli snahy o vlastní designérský podpis mě mrzí. A bohužel k podobnému kroku sahá stále více značek.

Vzhledově je Realme X2 Pro zaměnitelný alespoň s desítkou jiných telefonů, což je velká škoda. Nějaký vlastní designový podpis by nebyl od věci. Nicméně ke zpracování telefonu nemohu říct nic špatného: kovový rám, zadní zaoblené sklo, přední skoro rovné sklo… Všechno spolu krásně lícuje a celek je hezky pevný. Fotoaparáty na zádech vyskládal výrobce krásně pod sebe a dal je do společného rámečku, který podle očekávání dost výrazně vystupuje nad úroveň zad. Pokud však použijete přibalený průhledný kryt, tak se čočky schovají a telefon můžete s klidem používat i na stole.

Po stránce zpracování není telefonu co vytknout, celek je pevný a výborně slícovaný. Příště by to chtělo ještě trochu invence stran vizuální stránky. Příjemně mě překvapila přítomnost 3,5mm jacku ve spodní části telefonu, stejně jako velmi dobře znějící stereo reproduktory; jeden najdete dole u USB-C, druhý je kombinovaný s telefonním reproduktorem. Ovládací tlačítka jsou standardní, stejně jako šuplík na dvě nanoSIM (bohužel bez slotu pro microSD kartu). A bez překvapení není ani absence vyšší odolnosti a bezdrátového nabíjení, kterým nedisponuje ani již zmíněný OnePlus.

Čtveřice foťáků je hezky vyskládaná pod sebou a je ve společném rámečku. A hezky společně mohou za to, že se telefon houpe na stole. Zaoblení zad telefonu je tak akorát a telefon díky tomu hezky sedí v ruce. Jen je třeba počítat s tím, že sklo může klouzat, což ale poměrně elegantně řeší právě přiložený průhledný kryt. Co se balení týče, tak výrobce rezignoval na sluchátka, což je za mě osobně jen dobře, protože většina přibalených sluchátek stejně nestojí za moc. V krabičce pak kromě potřebné literatury najdete ještě USB-C kabel, nabíjecí adaptér a sponku na vytažení SIM.

V balení najdete 50W nabíjecí adaptér, který překvapivě není až tak velký. Pak je tu samozřejmě USB-C kabel a také průhledný obal.

Displej AMOLED a 90 Hz. Za co si ale výrobce jednoznačně zaslouží pochvalu, je displej. Optická sonda ukázala velmi dobré barevné odchylky a také vysoký maximální jas. Kromě podpory HDR musím ocenit i 90Hz obnovovací frekvenci obrazovky, která je zapnutá v základu. Realme sáhlo po technologii Super AMOLED a rozlišení Full HD+, které na 6,5“ úhlopříčce bohatě dostačuje. Displej je velkou předností telefonu a je radost jej používat. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/554 cd/m 2

2/554 cd/m gamma: 2,35

2,35 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 2,19/8,79 Maximální jas je skutečně vysoký, za posledního půl roku se přes 500 cd/m2 dostalo v mém měření velmi málo telefonů. Maximální barevná odchylka je docela vysoká, ale průměrná odchylka je příjemně malá, takže se celkově dá hodnotit displej jako hodně povedený. V nastavení můžete změnit barevný profil, zapnout omezení produkce modrého světla v noci a pro určité aplikace můžete omezit obnovovací frekvenci jen na 60 Hz, čímž lze lehce prodloužit výdrž na baterii. Samozřejmostí je pak Always On Screen. Zde musím doplnit ještě dvě důležité věci: v horní části panelu najdete decentní kapkovitý výřez pro selfie kameru a ve spodní části displeje zase čeká optická čtečka otisků prstů, která funguje velmi spolehlivě a rychle, za to klobouk dolů.

Nastavení obrazovky je docela standardní, kromě přepínání barevného profilu a omezení modrého světla v noci můžete u vybraných aplikací zapnout jen 60Hz obnovovací frekvenci, zatímco zbytek systému funguje na 90 Hz.

Hardware Hromada výkonu a bleskové nabíjení. Po hardwarové stránce je X2 Pro špičkový telefon: 8 GB RAM a Snapdragon 855+. Přítomná je také rychlá Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 a třeba i NFC, který v poslední době z různých telefonů nepochopitelně mizí. Ohledně navigace telefon zvládá GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo. Smutnit tak můžete jen po bezdrátovém nabíjení; FM rádio a IrDA port snad nikomu chybět nebudou. Výkon a rychlost telefonu je bezprecedentní, navíc když 128GB úložiště používá technologii UFS 3.0. Bohužel paměť není rozšiřitelná a náročnějším uživatelům nemusí volných 114 GB stačit. Výkon - AnTuTu 8.2.1 Celkové skóre: 479 948 bodů CPU: 144 819 bodů GPU: 193 494 bodů MEM: 68 477 bodů UX: 73 158 bodů

Překvapivě je ale tou nejrychlejší věcí na telefonu nabíjení. Standard SuperVOOC a 50W nabíječka dělají divy: z 15 na 90 % to baterka zvládne za 20 minut. Okolo 30 minut je to pak z nuly do plna. Je třeba ale říct, že výrobce sáhl po drobném „švindlu“. Baterie s kapacitou 4 000 mAh jsou technicky dva 2 000mAh články, které se nabíjí paralelně. Proto je nabíjení tak rychlé, a proto se telefon ani nijak dramaticky nezahřívá. Na finální výdrž to ale vliv nemá, 4 000 mAh vydrží telefonu na skoro dva dny pohodového provozu. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 11:28 h

11:28 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 9:26 h

9:26 h Nabíjení z 15 na 90 %: 0:20 h Přístup Realme je v případě X2 Pro podobný, jako to dělá OnePlus nebo Xiaomi; primárně jde o brutální výkon a nízkou cenu. Drobnosti jako voděodolnost, bezdrátové nabíjení a třeba alespoň trochu originální design, prostě stojí peníze navíc. Je jen na vás, jestli vám stačí jen výkonný motor a šasi, nebo jestli si připlatíte i za hezkou karoserii a vyladěný interiér obšitý kůží.

Software Ach ty barvičky. S čím jsem trochu bojoval, je systém ColorOS, což je vlastně Android 9 v nadstavbou od Oppo. Software funguje hezky svižně a stabilně, tady netřeba hledat slabinu. Vím, že je to záležitost osobního vkusu, ale vzhled systému mi vůbec nepřirostl k srdci: některá ikonka je kulatá, jiná hranatá. Podivná zelená barva, kam se člověk podívá. Položky v nastavení přeházené, místo aplikací od Googlu jsou tu různé podivné náhrady (e-mail, hudební přehrávač a další)...

ColorOS svou vizuální stránkou příliš nezaujme. Je však rychlý a dobře vyladěný. Můžete si vybrat, jestli chcete systém ovládat klasicky přes trojici softwarových tlačítek, nebo sáhnete po modernějším ovládání gesty z Androidu 10, který se na telefon dostane snad již brzy. Další věcí z vyšší verze Androidu je tmavý režim. Ten můžete zapnout v Nastavení v položce realme Lab. Aktuálně jde o experimentální funkci, který ale funguje docela spolehlivě i v aplikacích třetích stran. Plnohodnotný tmavý režim i s možností jej zapnout třeba až po setmění přijde asi až s Androidem 10.

Tmavý režim je prozatím jen experimentální funkce, která ale i tak funguje velmi spolehlivě. Plnohodnotný tmavý režim přijde až s Androidem 10. Obzvláště v přímém srovnání s OneUI 2.0 od Samsungu nebo EMUI 10 od Huawei člověk docení práci, kterou se softwarem někdo strávil. ColorOS prostě nedostal péči designéra jako konkurence. Ale jak říkám, tohle je spíš můj názor a na funkčnost telefonu to nemá vliv. V systému je na nulté ploše Chytrý asistent, což je obdoba funkce Shelf z OnePlus, tedy místo, kam můžete skládat widgety. Za zmínku stojí i aplikace Game Space, která při hraní omezí notifikace atd. A v neposlední řadě je tu Správce telefonu, ten zase hlídá kondici přístroje.

Softwarová výbava telefonu je celkem bohatá a nejsou tu žádné pitomosti. Třeba Game Space je kouzelně jednoduchá záležitost, která během hrají blokuje notifikace. ColorOS je dobře vyladěný systém, který je krásně stabilní. Je vidět, že se výrobce o telefon stará, protože během testování jsem stahoval minimálně dvě aktualizace. A je vlastně i docela chytře postavený, až se zorientujete v přeházeném nastavení, uvidíte, co všechno vás nechá telefon modifikovat. Největší problém mám opravdu s vizuální stránkou věci, pokud se vám ColorOS libí, případně je vám to jedno, tak si klidně Realme kupte, ze softwaru zklamaní nebudete.

V některých částech je systém hodně podobný čistému systému, některé věci si ale výrobce přiohnul k obrazu svému.

Fotoaparát V hlavní roli 64 Mpx. Telefon sází hned na čtveřici zadních fotoaparátů. Ten primární má rozlišení 64 Mpx a fotky pochopitelně downsampluje. Musím uznat, že fotí opravdu hezky, a to i v noci. Downsamplingem se daří dobře srazit šum a různé drobné vady, ale fotky mají občas až příliš měkkou kresbu a málo detailů. Každopádně focení vás bude bavit. Pak je tu ještě 13Mpx foťák s 2× přiblížením, kterému hodně chybí optická stabilizace, ale pokud máte dost světla, jsou fotky hezké. A dá se použít i noční režim, ale na dlouhém skle už je o poznání slabší podívaná. Telefon vás ještě nechá udělat 5× přiblížení, a to hlavně díky rozlišení primárního čipu, výrobce to nazývá hybridní optický zoom. A má rada zní, nepoužívejte jej; takto pořízené fotky už nejsou pěkné. Sestavení fotoaparátu Realme X2 Pro: primární fotoaparát: 64 Mpx, 1/1,7", F1.7, 26 mm, PDAF

64 Mpx, 1/1,7", F1.7, 26 mm, PDAF ultraširoký fotoaparát: 8 Mpx, 1/3,2", F2.2, 16 mm, PDAF

8 Mpx, 1/3,2", F2.2, 16 mm, PDAF fotoaparát s teleobjektivem: 13 Mpx, 1/3,4", F2.5, 52 mm, PDAF

13 Mpx, 1/3,4", F2.5, 52 mm, PDAF měření hloubky scény: 2 Mpx, 1/5", F2,4

2 Mpx, 1/5", F2,4 selfie kamera: 16 Mpx, 1/3", F2.0, 25 mm Nechybí ani ultraširoký foťák s rozlišením 8 Mpx, který mě mile překvapil. Přestože má relativně malé rozlišení, tak jsou snímky krásně ostré a hezké i v šeru a v noci. Poslední čočka je s 2Mpx čipem, který měří hloubku scény a pomáhá při portrétních fotkách, ty patří spíše k průměru. A zapomenout nesmím ani na selfie kameru s rozlišením 16 Mpx, ta je bez připomínek, i portrétní režim jí jde skvěle. Ukázkové fotografie:

Zcela vlevo ultraširoký záběr, uprostřed primární čip, vlevo teleobjektiv.

5× přiblížení zvané hybridní optický zoom je lepší nepoužívat, ani za denního světla nejsou výsledky nikterak povedené.

Primární čip má klasickou zaostřovací vzdálenost, makro fotku ale můžete vytvořit digitálním výřezem.

Portrétní selfie fotka (vlevo) je technicky o něco povedenější než portrétní snímek pořízený 64Mpx čipem.

Noční režim můžete nepochopitelně použít také u 5× přiblížení, ale ne u ultraširokého záběru. Nejlepší výsledky má pochopitelně primární 64 Mpx senzor. Realme X2 Pro umožňuje natáčet video v rozlišení 4K 60 fps, které je ale v praxi použitelné jen na primárním čipu. Nicméně při tomto rozlišení vám nedovolí použít ultraširoký objektiv, ale 5× přiblížení kupodivu ano. Stejná situace je u rozlišení 4K 30 fps a Full HD 60 fps. Až u Full HD 30 fps můžete použít ultrawide. Ukázkové video (1 080p, 30 fps, den): Ukázkové video (1 080p, 30 fps, noc): Jednotlivá ohniska můžete během natáčení měnit, ale pouze cyklicky, což je v praxi nepoužitelné. Dostat se z 2× přiblížení zpět na 1× přiblížení jedním klepnutím do displeje nejde, musíte jít přes 5× přiblížení, pak eventuálně přes ultrawide a teprve pak se dostanete ke klasickému záběru. Technicky je ale kvalita videa na velmi dobré úrovni, nicméně takové výkony jako aktuální špičkové telefony tady nečekejte.

Závěr Realme X2 Pro se dá bezesporu hodnotit jako velmi povedený telefon za hodně zajímavé peníze. 12 890 Kč je opravdu výborná cenovka, za kterou dostanete obrovský výkon, vyladěný software a fototechniku, se kterou si neuděláte ostudu v žádném případě. Je ale potřeba počítat s řadou omezení. Některá jsou drobná a skoro bezvýznamná: nudný design, místy podivně vypadající systém a dodávané aplikace. A některé jsou naopak docela závažné: žádná zvýšená odolnost vůči prachu a vodě, chybí bezdrátové nabíjení a 128 GB paměti v telefonu je konečný stav. Právě těch několik drobností stojí ve finále strašné peníze, proto najdete technicky stejně výkonnou konkurenci za dvojnásobnou cenu. Rozhodnutí je tak jen na vás. Za sebe mohu říct, že chápu záměr výrobce, a že chápu zákazníky, kterým bude tento přístup blízký. Jde o volbu rozumu a o volbu peněženkou. Jestli vám jde o poměr výkonu a ceny, tak tohle je aktuálně trumfové eso.

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost ?

žádanost cena: až Verdikt: Realme X2 Pro je telefon, který si zaslouží pozornost, nabízí velmi dobrý foťák, displej a hromadu výkonu. Pokud se přenesete přes rozpačitý design prostředí a nebude vám chybět voděodolnost, jde aktuálně o telefon s ukázkovým poměrem výkonu a ceny. Plusy: Povedený displej

Obrovský výkon

Extrémně rychlé nabíjení

Kvalitní fototechnika

Cena Minusy: Chybí zvýšená odolnost

Chybí bezdrátové nabíjení

Vzhled softwaru

Nudný design

Nepodpora microSD