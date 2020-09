RECENZE: Realme X50 5G – rychlík, co má styl i rozumnou cenu

Do redakce k nám dorazilo Realme X50 5G. Telefon, který se pokouší přinést některé funkce z dražších telefonů jako je 120Hz displej či podpora 5G, která se poprvé dostává do telefonu s cenou pod 10 000 Kč. K tomu přidává i povedený design, který si výrobce osahal už u vlajkového modelu X50 Pro. Půjde v kombinaci se čtyřnásobným foťákem a dostatkem výkonu o nového šampiona v poměru ceny/výbavy?

Design

Hrb na zádech a dvojí díra v displeji. Realme X50 5G je sice střední třída, přesto jako by z oka vypadla vlajkovému modelu X50 Pro. Překvapivě se nešetřilo ani na materiálech. Kovový rám a skleněná záda rozhodně působí prémiově, rozdíl tak najdete hlavně v lesklém provedení zad. Díky zaobleným okrajům přístroj navíc pohodlně padne do ruky, jen pozor na to, že má tendenci trochu vyklouzávat.



Telefon má navzdory nižší cenovce prémiový design díky lesklým zádům a kovovému rámu. Zvyknout si však budete muset na velký průstřel v displeji.

Čelní strana zůstala prakticky beze změny. Většinu plochy zabírá znovu displeje s širokým průstřelem pro dvojici kamerek. V tenkých okrajích se pak ukrývají nutné senzory i sluchátko. Zamrzí však chybějící notifikační dioda. Na zádech znovu nechybí protáhlý modul se čtyřmi fotoaparáty. To, že hodně vystupuje z levého boku má ale bohužel na svědomí horší stabilitu na stole. Nerovnost však snadno spraví přibalený silikonový kryt.



Čtveřice fotoaparátů silně vystupuje nad povrch, na stole se tedy telefon bude trochu kývat.

Hlavní změna přichází na pravém boku, kde se nachází široké zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů. Pochválit musím jednak jeho ergonomické umístění, tak přesnost samotné čtečky. Pro odemknutí dokonce ani není nutné tlačítko stisknout, jelikož vás telefon rozpozná hned po přiložení a displej probudí.



Telefon dostanete v líbivém žlutém balení, které kromě telefonu obsahuje 30W nabíječku, špendlíček a silikonový zadní kryt.

Na levém boku hledejte tradičně regulaci hlasitosti, spodní strana pak patří nabíjecímu USB-C konektoru, mikrofonu, repráčku a také šuplíčku pro dvojici nanoSIM karet. Horní strana zůstala prakticky prázdná až na nenápadný mikrofonek.