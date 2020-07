RECENZE: Realme X50 Pro – odvážný vyzyvatel, kterému chybí krůček

Plusy Obrovský výkon

Kvalitní fototechnika

Extrémně rychlé nabíjení

Podpora 5G

Povedená červená verze Minusy Není voděodolný

Chybí bezdrátové nabíjení

Pro někoho hmotnost

Jen Single SIM

Nepodpora microSD ? 8 /10 Hodnocení

redakce Značka Realme působí na našem trhu něco přes půl roku a začala hezky zostra. Modely z nižších tříd teď doplňuje špičkový telefon X50 Pro, který se nebojí ani těch nejlepších, čemuž odpovídá o vyšší, byť oprávněná cena. Na testování jsem měl i model X2 Pro, což je hodně výkonný telefon s procesorem Snapdragon 855+ a cenou okolo 13 000 Kč. To je neuvěřitelný poměr výkonu a ceny. Druhý testovaný model 5 Pro je na tom podobně, jen stojí asi 5 000 Kč (verze se 4 GB RAM) a obsahuje procesor Snapdragon 712. A znovu má skvělý poměr výkonu a ceny. U obou modelů mě vlastně rozčilovalo jediné: software ColorOS. Jenže teď je všechno jinak, značka má nově vlastní Realme UI, na kterém si dal někdo záležet a postupně se dostává do všech již uvedených telefonů. Dle všeho se zdá, že tu máme skutečného vyzyvatele zaběhlých značek, který se nebojí vstoupit do jakéhokoli segmentu. Nezbývá tedy, než držet palce. Realme X50 Pro za ceny od 19 773 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 7 obchodůna Porovnat ceny Realme X50 Pro katalog rozměry a hmotnost: 159 × 74 × 8,9 mm, 205 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 200 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

výhodnost cena: ještě se neprodává

Design Červená, která je krásně decentní. Jde o hezký telefon, obzvláště v červené, která je vlastně spíš matná cihlová, mu to moc sluší. Sáhnout můžete i po zelené variantě. Co mě překvapilo, je pocitová hmotnost. Telefon je v ruce správně těžký a vy hned poznáte, že máte co do činění s pořádným kusem hardwaru. Kovový rám, tloušťka skoro 9 mm, hmotnost 205 g a 4 200mAh baterie udělají své. Jestli tedy hledáte lehoučký telefon, poohlédněte se raději jinde.

Design telefonu je vlastně docela jednoduchý a kompaktní. Hodně tomu pomáhá shodné matně červené lakování rámu a zad. Konstrukce telefonu není nijak převratná – přední skoro rovné sklo navazuje na přiznaný kovový rám, který pak pokračuje k zaobleným skleněným zádům. Žádné designové výstřelky, nicméně zpracování je perfektní a působí hodnotně. Design mi hodně připomíná právě model X2 Pro nebo některé starší telefony Xiaomi. Otázkou je, jestli vám takto nenápadný telefon sedí. Nebo raději chcete, aby okolí vědělo kolik jste za telefon dali peněz. Přiznám se, že mně je tento decentní přístup o něco bližší.

Červené lakování nekřičí do celého světa, ale rozzáří se jen pod určitým úhlem. Je to sice detail, ale mě se ta barva a její chování hodně líbí. Kovový rám telefonu není nikterak speciální, ale líbí se mi, že je lakovaný stejně jako záda, což umocňuje dojem kompaktnosti telefonu. Někoho může mrzet, že výrobce vynechal 3,5mm jack, což se však stává stále častěji. Sluchátka můžete připojit přes USB-C port, redukci bohužel v balení nenajdete. Za zmínku stojí skvělé stereo reproduktory: jeden měnič je umístěný klasicky dole u nabíjecího portu, druhý je kombinovaný s telefonním sluchátkem. Společně jim to krásně notuje a nebojí se hlubších kmitočtů. Za toto je třeba telefon pochválit.

Vyčnívající čočky jsou dnes již bohužel standardem, v tomto případě ale výrobce naštěstí přibalil průhledný kryt, který srovná záda do jedné roviny. Záda mají broušený matný povrch, červené lakování díky tomu „vykukuje“ velmi decentně a jen v odlescích pod určitým úhlem. Působí to decentně, takže telefon nebude vypadat nepatřičně ani u formálního oblečení. Nezbytnou součástí je čtveřice čoček, která ve společném orámování vyčnívá ze zad. Naštěstí se dá houpání na stole zamezit přibaleným průhledným krytem. Na konstrukci mě vlastně mrzí jen dvě věci: telefon není voděodolný a pod skleněná záda by se klidně vešla cívka bezdrátového nabíjení, ale výrobce ji sem nedal. ​

Nabíjecí adaptér umí až 65 W a rozhodně to není žádný drobek. Někoho může zamrzet absence Dual SIM. Za zmínku ještě stojí šuplík na jedinou nanoSIM, který najdete ve spodní části telefonu. Dokonce ani microSD karty nejsou podporovány. V balení pak ještě najdete kromě nezbytné literatury sponku na vytahování šuplíku, kabel a nabíjecí adaptér, který si velikostí nezadá s tím, který dostanete k některým tenkým notebookům.

Displej Super AMOLED a 90 Hz. Výrobce použil 6,44" panel s rozlišení Full HD+, nebo přesněji 2 400 × 1 080 px. Finální jemnost 409 ppi je za mě více než dostačující, zároveň se můžete rychlým počtem dovtípit poměru stran 20:9. Technologie Super AMOLED je zde spojena s 90Hz obnovovací frekvencí, takže máte dojem daleko vyšší plynulosti, oproti standardním 60Hz panelům. Ve výchozím stavu přepíná frekvenci automatika, ale 90 Hz, případně i 60 Hz si klidně můžete vynutit. Vyšší obnovovací frekvence znamená vyšší spotřebu baterie, což může být dle intenzity a způsobu používání 15 až 30 %. Samozřejmostí je také podpora HDR10+. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 4/564 cd/m 2

4/564 cd/m gamma: 2,24

2,24 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 3,49/6,83 Barevné odchylky jsou na takto drahý telefon vyšší, než bych očekával, ale jsou nejspíše záměrné, aby displej vypadal líbivěji, což se mu daří. Odchylky byly měřeny v režimu displeje Jemný, kdy má telefon pokrývat sRGB rozsah. V základu je zapnutý režim Živý, který pokrývá DCI-P3 prostor a na výběr je ještě Zářivý, který dělá všechno líbivé, ale barvy jsou saturované až moc. Chválím velký rozsah jasu a téměř ukázkovou gammu. Pochválit musím perfektní čitelnost na slunci a skvělé pozorovací úhly. Celkově se dá displej považovat ze velmi povedený. Pokud nebudete mít přímé srovnání s lépe kalibrovaným panelem, pravděpodobně si ani v režimu Jemný nevšimnete drobného barevného posunu u zelené. Samozřejmostí je tmavý režim a omezení produkce modrého světla, oboje můžete zapnout manuálně, nebo to nechat na automatice. A díky Super AMOLED technologii můžete mít i hodiny na vypnutém panelu, nebo můžete mít různá barevná upozornění na okraji displeji při vyzvánění atd. Výrobce do panelu implementoval čtečku otisků prstů, ta funguje na optickém principu a je krásně rychlá a spolehlivá. V horní části si ještě můžete povšimnout dvojice selfie kamer. Nejde však o biometriku pro skenování obličeje, ale skutečně o dvě kamery: jedna standardní, druhá ultraširoká.

Hardware Těžko chtít víc. Po stránce výbavy stojí telefon na úplné špičce: Qualcomm Snapdragon 865 a 12 GB RAM hovoří za vše, o moc výš už se jít nedá. Telefon umí i 5G sítě, ale dovnitř dostanete bohužel jen jednu nanoSIM. Původně se u nás počítalo i s Dual SIM verzí, která byla zalistovaná v několika obchodech, ale nakonec z toho sešlo. Důvod není úplně zřejmý, takže se dá jen spekulovat. Pravděpodobně za tím bude ale chyba v modemu X55, který má v režimu Dual SIM při 5G vyšší spotřebu, než by měl mít. Proto někteří výrobci implementovali softwarovou opravu, která dovoluje mít Dual SIM, ale jen na 4G. A při použití 5G se druhá SIM odpojí. Nejtvrdší řešení je tak upustit od Dual SIM a ponechat jen jednu kartu a plnou podporou 5G, což je případ Realme, ale i dalších telefonů s 865, které se u nás prodávají oficiálně. Výkon - AnTuTu 8.3.9 Celkové skóre: 593 500 bodů CPU: 181 253 bodů GPU: 219 029 bodů MEM: 104 634 bodů UX: 88 584 bodů

U nás je v prodeji jediná paměťová verze, a to 256 GB. Reálně máte dostupných asi 239 GB. Pokud vám to přijde málo, máte bohužel smůlu, protože telefon nepodporuje microSD karty. A aby byl výčet technických záležitostí kompletní, tak musím zmínit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC a navigační čtyřku: GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo. Vzhledem k chybějícímu 3,5mm jack nepřekvapí chybějící FM rádio a IrDA port asi také oplakávat nebudete. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 14:47 h

14:47 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 14:18 h

14:18 h Nabíjení z 15 na 90 %: 0:23 h Výrobce si připravil ještě jednu technickou lahůdku: 65W nabíječku, která dokáže baterii s kapacitou 4 200 mAh nakrmit z 15 na 90 % za 23 minut. A to je hodně „slušný kalup“. Plné nabití z nuly na sto zvládá telefon asi za 40 minut, leč hodně záleží na okolní teplotě. Bohužel to s sebou nese i stinnou stránku, nabíječka svými rozměry připomíná adaptér k některým menším notebookům. Každopádně s trochou snahy vydrží telefon v pohodě den a půl používání, dva dny jsou reálné rovněž, ale už to bude obnášet hodně odříkání.

Software Realme UI nahrazuje ColorOS, naštěstí. A pozitivně budu pokračovat u operačního systému Android 10 s nadstavenou Realme UI. Posun od ColorOS je obrovský a systém konečně vypadá dospěle. Nastavení je sice pořád trochu přeházené, ale barevné ladění a nové ikony udělaly své. Jsem rád, že výrobce více vsadil na aplikace od Googlu než na aplikace třetích stran, což byla snaha především u ColorOS.

Změna oproti ColorOS nemusí být na první pohled tak drastická, ale několik vyměněných ikon a vyhození příšerné zelené barvy udělalo své. Rovněž oceňuji, že tu nejsou žádné zbytečnosti; utilita pro kontrolu stavu telefonu nikterak neobtěžuje a herní centrum, které třeba omezí notifikaci, když hrajete, je jednoduché a příjemné na používání. Realme softwarově hodně dospělo, a jakkoli výsledek není tak vyladěný jako OneUI od Samsungu, je znát, že nad softwarem někdo opravdu přemýšlel. A tohle musím ocenit, tu snahu. Když totiž dáte telefon do ruky začátečníkovi, nebude zmatený.

Líbí se mi postranní lišta, do které si můžete dát rychlé zkratky k aplikacím, ale můžete zde pořídit i screen shot nebo videozáznam dění na obrazovce. Software si také poradí se dvěma aplikacemi nad sebou, můžete mít více přihlášených účtů třeba do Facebooku, Viberu atd. Můžete is přizpůsobit spodní softwarové klávesy nebo ovládat telefon pomocí gest. Za zmínku stojí i Chytrý asistent, který má na nulté ploše několik widgetů, takže můžete rychle nehlédnout na aktuální počasí, zkontrolovat počet ušlých krků atd. Bohužel sem nemůžete přidat widgety aplikací, což by se mi docela líbilo.

Game Space umí nastavit různé scénáře výkonu při hraní a umí také utlumit notifikace, což se může v zápalu boje hodit. Obecně se dá software pochválit. Moc se mi líbí obří posun od ColorOS, který byl opravdu ošklivý. Realme UI sice bude ještě potřebovat trochu péče, obzvláště pokud má být součástí telefonů za 20 000 Kč, ale je to velmi dobrý příslib do budoucna.

Fotoaparát Ždímání maxima až na dřeň. A nakonec je tu ještě fototechnika. 64Mpx primární čip je poměrně známý a umí dělat velmi hezké fotky, telefon má navíc ještě 12Mpx čip s teleobjektivem a ultraširoký 8Mpx foťák. Všemu pomáhá 2Mpx čip pro měření hloubky ostrosti. Výrobce zvládl expoziční automatiku i umělou inteligenci a finální snímky i videa jsou nad očekávání dobré. Snad jen 5× přiblížení, které potřebuje hodně světla a klidnou ruku, mohl s klidem vypustit. Jde totiž o čistě digitální zoom, který kvalitou nezaujme. Sestavení fotoaparátu Realme X50 Pro 5G: primární fotoaparát: 64 Mpx, 1/1,72", F1.8, 26 mm, PDAF

64 Mpx, 1/1,72", F1.8, 26 mm, PDAF fotoaparát s dlouhým ohniskem: 12 Mpx, F2.5, 54 mm, PDAF

12 Mpx, F2.5, 54 mm, PDAF ultraširoký fotoaparát: 8 Mpx, F2.3, 13 mm, PDAF

8 Mpx, F2.3, 13 mm, PDAF měření hloubky scény: 2 Mpx, F2,4

2 Mpx, F2,4 primární selfie kamera: 32 Mpx, 1/2,8", F2.5, 26 mm

32 Mpx, 1/2,8", F2.5, 26 mm sekundární selfie kamera: 8 Mpx, 1/4", F2.2, 17 mm Obecně jsem z telefonu a fotek nadšený. Noční snímky jsou povedené na všechna ohniska, opět bych jen vynechal 5× zoom. Že by foťák nějak exceloval, to bych neřekl, ale ze svých senzorů umí za asistence softwaru dostat maximum. Snímky jsou ostré, barevně velmi dobře trefené a s dostatkem detailů, což je s podivem, protože 64Mpx čip přepočítává fotky do nižšího rozlišení, čímže se ztratí šum, ale také mnoho detailů. Tady ale očividně kouzlí software a kouzlí dobře.

Ukázkové snímky Drobnou výtku budu mít k videu. Ať už jde o Full HD 30 nebo 60 fps, případně 4K 30 a 60 fps, vždy je znát drobné zaškobrtnutí při přechodu mezi 1× a 2× přiblížením. Snad to vyřeší nějaký update. Zbytek přechodů mezi ohnisky už je relativně bez problémů. Co můžete ještě zamrzet, tak ultraširoký záběr funguje jen na Full HD a 30 fps. U 4K je také citelně slabší stabilizace, což také nepotěší. Video je oproti fotkám slabší disciplínou a je to škoda. Ukázkové video (1 080p, 30 fps):

Tiskové fotografie: Redakční fotografie: Snímky prostředí: Snímky z fotoaparátu: