RECENZE: Redmi 7 — když dáte Xiaomi vale, ale to dobré z něj si necháte

Plusy Infraport a notifikační dioda

Dobrý poměr cena/výkon

Silikonový obal v balení

Velmi dobrá výdrž baterie

Podpora aptX a aptX-HD

Spolehlivá čtečka otisků

Podpora chytrých gest Minusy Nízké rozlišení displeje na úhlopříčce 6,26"

Horší kvalita videa i přes snímkovací frekvenci 60 fps

Vysoká špinivost telefonu

Horší odladění nadstavby MIUI 10

Náchylnost k poškrábání ? 7 /10 Hodnocení

redakce Je to Xiaomi, nebo není? To je, oč tu běží. I když v prodejnách a na eshopech je s mateřskou společností neustále spojována, značka Redmi má působit jako samostatný výrobce. Oficiální název dnes testovaného smartphonu je tedy pouhé Redmi 7. Prodává se v několika variantách dle vnitřní paměti a RAM, námi testovaný exemplář je prostřední varianta s kombinací 3 GB RAM + 32 GB vnitřního úložiště. Výrobce si novinky cení na 3 990 Kč a pořídit si ji lze v černé, případně gradientové modré a červené. Vyzkoušeli jsme dva adepty na bestseller. Nové Redmi mají výborný fotoaparát Je jedno, že slůvko Xiaomi v názvu oficiálně není (v Česku se Redmi zatím tak striktně nevydělilo), Redmi 7 je prostě klasický levný zástupce této značky. Útočí dobrým poměrem ceny a výkonu, vcelku dobře fotí a nezklame vás ani surovým výkonem a excelentní výdrží. Jako bonus přidá infraport pro ovládání domácích spotřebičů, silikonový obal přímo v balení nebo třeba spoustu zábavy při bezdrátovém poslechu díky podpoře aptX a aptX HD. Klasický je ale i se svými negativy, kde nejznatelnější je hůře odladěná nadstavba MIUI 10, která se všemi svými funkcemi na levném smartphonu prostě není tak svižná. Zklame také Full HD video, kdy 60 snímků za vteřinu dávalo příslib zajímavého výsledku, který je však průměrný. Někomu může také vadit hrubší rastr displeje nebo snadná špinivost a magnet na škrábance. Redmi 7 32GB katalog rozměry a hmotnost: 159 × 76 × 8,5 mm, 180 g

displej: 6,3'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 520, 267 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 632 (8× Kryo 250, 1,8 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 69 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Celou recenzi Redmi 7 si můžete přečíst na následujících listech.

Design Kapka je moderní, sem s ní! Ať už Xiaomi, nebo Redmi, snaha o okamžitou implementaci všeho, co by se mohlo stát trendem, je této dvojznačce více než vlastní. I levné Redmi 7 proto neskrývá svoji snahu o minimalizaci rámečků okolo displeje a přesun selfie kamerky do centralizované kapky zasahující do displeje. Nejsilnější ze čtveřice rámečků je zde ten spodní, ve kterém se ukrývá bílá notifikační dioda. Štěrbina hovorového reproduktoru a stejně tak i senzory okolního osvětlení a přiblížení se vměstnaly do rámečku horního.

Váha Redmi 7 je 180 gramů při rozměrech 159 × 76 × 8,47 mm. Po obvodu výrobce do plastového rámu umístil klasické prvky. Pravý bok je domovem pro tlačítko zámku a dvojkolébku hlasitosti, bok levý potom pro šuplíček, kam lze vložit dvě nanoSIM a zároveň paměťovou microSD kartu. Spodní hrana ukrývá dvojici perforování, kde najdeme klasicky hovorový mikrofon a hlasitý reproduktor. Uprostřed sídlí systémový a nabíjecí microUSB konektor. Horní hrana, to je sekundární mikrofon, sluchátkový konektor a u tohoto výrobce typický infraport.

Jediným přerušením na čelní straně je kapkovitý výřez s čelní kamerkou. Na zadní straně udělá radost rychlá a přesná čtečka otisků. Zadní strana je lehce vypouklá, použitým materiálem je lesklý plast. Kromě loga Redmi by Xiaomi je zde čtečka otisků prstů, obrovský LED blesk a lehounce vystouplý modul fotoaparátu se dvěma čočkami. Informace o recyklaci, označení modelu, ale i popisek fotoaparátu jsou vyvedeny jen lehce odlišnou barvou, takže neruší celkový dojem ze zadní strany, vidět je lze jen při správném natočení.

Není moc vidět, ale je tam. Infraport na horní hraně rozhodně v této cenové hladině není standardem. Celkový design Redmi 7 neurazí, ani nenadchne. Vytknout mu lze jen vysokou špinivost a náchylnost ke škrábancům, a to jak na displeji, tak na zadní straně. Vhod tedy přijde silikonový kryt, který je součástí balení. Celoplastová konstrukce je pevná, nikde nic nevrže a na první pohled je jasné, kam Redmi 7 spadá. Škoda, že jsme na test neobdrželi některou z gradientových variant, černá je zde nemastná, neslaná. Chválíme za zachování konektoru pro sluchátka a infraport, absentující NFC i USB-C v této třídě zdaleka nejsou standardem.

Redmi 7 nabízí plnohodnotnou podporu pro dvě SIM karty.

Displej Podvolení se diktátu doby. Aktuální trendy si žádají větší a větší širokoúhlost a stejně tak velké displeje, avšak u levných smartphonů potom dochází k tomu, že je rozlišení nízké a koukat se na displej není žádná výhra. Redmi 7 je toho důkazem, když na panel s úhlopříčkou 6,26" osadilo pouze HD+ IPS panel. Mřížka 720 × 1520 (poměr stran 19:9) obrazových bodů dává na této úhlopříčce jemnost 269 PPI, a to je bohužel málo. Je to vidět i pouhým okem, jakákoliv oblina je prostě zubatá, ikonami na ploše počínaje, vlastním obsahem konče.

Nastavení displeje u Redmi 7 odpovídá často mnohem dražším modelům. Ostatní parametry displeje ale nejsou vůbec špatné. Zabírá skoro 87 % čelní strany, jas dosahuje 450 nitů, kontrast 1500:1, lze samozřejmě odfiltrovat modré světlo a uživatelsky si upravit kontrast obsahu a podání barev. Rozsah podsvícení displeje je příkladný, práce automatiky rovněž dobrá, i když lehce opožděná. Redmi 7 umí probouzet displej dvojitým poklepáním, což se vždy hodí. Regulovat velikost zobrazení lze v šesti krocích, posuvník je společný jak pro písmo, tak pro ostatní obsah.

Hardware Výkonu dost a energie ještě víc. Redmi 7 je osazeno osmijádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 632, což je 14nm chipset s jádry Kryo o taktu 1,8 GHz. Grafickým akcelerátorem je Adreno 506 s taktem 725 MHz. Do party zde máme 3 GB operační paměti a 32 GB vnitřního úložiště (plus microSD až do 512 GB), kde dostupných je po startu a aktualizacích asi 22 GB. Na necelé čtyři tisíce korun slušná výbava s výsledným skóre 103 tisíc bodů v benchmarku AnTuTu. Sluší se opětovně zmínit, že Redmi 7 existuje ve třech variantách, a to: 2GB+16GB / 3GB+32GB / 3GB+64GB. Výsledky benchmarku AnTuTu v7.1.9: celkové skóre: 103 777

CPU: 52 861

GPU: 13 931

UX: 30 146

MEM: 6 839 Trochu horší je ale, i přes dostatek výpočetního výkonu, optimalizace prostředí. Nevím, zda je to náročností nadstavby MIUI 10, častými aktualizacemi, nebo něčím jiným, ale občasné pády aplikací, zamrznutí přístroje nebo zaseknutí klávesnice, která nejde schovat, případně zamrzne a napsané slovo se na displeji zobrazí s několikavteřinovým zpožděním, to je moje zkušenost s Redmi 7. Zmíněné negativum však vyvažuje obří baterie s kapacitou 4000 mAh, která v kombinaci s nízkým rozlišením displeje vcelku klidně napájí telefon po dva dny. Přiložená microUSB nabíječka odvede svoji práci za necelé dvě a půl hodiny.

Práce se systémovými prostředky. Nadchne především výdrž na jedno nabití. Konektivita Redmi 7 zahrnuje Wi-Fi standardů b/g/n, Bluetooth 4.2, podporu pro polohovací systémy GPS, GLONASS, QZSS a Galileo, microUSB a 3,5 mm Jack konektor, infraport a plnohodnotný dualSIM s LTE podporou. Ze senzorů zde najdeme akcelerometr, senzor přiblížení a okolního jasu, gyroskop a elektronický kompas. Přítomno je i FM rádio. Zvukový přednes je u Redmi 7 průměrný, ve vyšších hlasitostech chrčivý, a drží se spíše u středů, než že by se za každou cenu snažil produkovat extrémní výšky či basy. Více muziky si užijete při poslechu přes Bluetooth, nechybí totiž podpora aptX a aptX-HD.

Software Pravidelné aktualizace. Redmi 7 aktuálně pracuje s verzí Androidu 9.0 Pie a grafickou nadstavbou MIUI Global ve verzi 10.2.8.0. Moderní a svěží grafická nadstavba se postupně zbavuje spousty zbytečných položek, nekonečných vnořených nabídek a jedná se nejspíše o nejčastěji aktualizovanou nadstavbu napříč výrobci. Zda právě toto může za špatnou optimalizaci, kterou jsem popisoval na předchozím listu, těžko říct, je ale určitě příjemné vidět, že se výrobce pravidelně stará i o svoje nejlevnější modely.

Vzhled Androidu 9 s nadstavbou MIUI 10 u Redmi 7. MIUI byla vždycky hodně přívětivá pro různá gesta a vylepšení a nejinak je tomu i u Redmi 7. Počínaje volbou, zda chcete prostředí ovládat trojicí tlačítek na displeji, či pouze gesty, až po možnost nastavit si různá gesta a kombinace stisků tlačítek pro dané akce či aplikace. Nechybí podpora pro režim jedné ruky, možnost mít dva účty v podporovaných aplikacích, nastavit zobrazení prvků ve stavovém řádku a v notifikační roletce, zapnout plovoucí rychlé tlačítko Quick ball, přizpůsobit notifikační diodu či nastavit ekvalizér dle typu připojených sluchátek. Více napoví přiložené screenshoty.

Lze si zvolit způsob ovládání, nastavit chytrá gesta i mnoho dalšího. Předinstalován je pouze Facebook a AliExpress, avšak obojího se lze zbavit. Odemykání má na starosti čtečka otisků, která je trochu pomalejší, avšak velmi přesná, případně lze Redmi 7 odemykat i obličejem, což probíhá 2D skenem skrze čelní selfie kamerku a úplně spolehlivé to logicky není. Co trochu zamrzí, je absence nastavení mřížky aplikací na domovské obrazovce.