RECENZE: Redmi 7A – základ, který se nevyhne kompromisům

Design

Sázka na jistotu. U Redmi 7A zvolili návrháři ten nejjednodušší přístup – do plastové zaoblené vaničky umístili veškeré součástky telefonu a na čelní straně je přikryli displejem. Konstrukčně je telefon pevný, dobře zpracovaný, nikde se neprohýbá ani nevrže, design je tu ale přímým opakem toho, co by se dalo označit jako originální.



Bez náznaku originality

Matné provedení zad nepřitahuje otisky prstů tolik jako lesklá provedení jiných telefonů, zcela se jim ale také nevyhnete. Telefon padne dobře do ruky, nikde nic netlačí ani neřeže. Přestože není telefon z nejtenčích, segment fototaparátu se zarovnat s plochou zad nepodařilo a lehce vystupuje nad jejich úroveň.



Na matném provedení plastových zad ulpívají otisky jen minimálně

Tlačítka na pravém boku snadno nahmatáte, jsou zřetelně odlišena a dobře dostupná. Kladou přiměřený odpor, při stisknutí poskytují jasnou zpětnou vazbu. Šuplíček na protější straně (téměř u horního okraje) není hybridní a pojme trojici karet. Vedle dvou nanoSIM můžete osadit paměťovku microSD o velikosti až 256 GB.



Boky telefonu

Telefonu nechybí sluchátkový konektor na horní straně, spodní je pak vyhrazena dvojici mřížek s hlasitým reproduktorem a mikrofonem, mezi nimž se nachází microUSB. Starší nabíjecí konektor se u levnějších zařízení vyskytuje poměrně běžně, Redmi 7A se ale moc nedaří vyvážit to jakoukoliv modernější funkcí. Postrádá i čtečku otisků prstů, která je jinak už poměrně běžná.



Horní a dolní strana se standardní konektorovou výbavou

Důraz na nízkou cenu se promítl i do obsahu balení. Najdete v něm jen to nejzákladnější příslušenství, tedy nabíječku a USB kabel. Chybí dokonce i pro telefony Redmi jinak běžné pouzdro.



Slot na trojici karet • Základní příslušenství