RECENZE: Redmi 9C NFC – slušný základ, který ale nemusí stačit

Jedním z takových modelů je i Redmi 9C NFC . Jeho výbava je pochopitelně dost skromná. Telefon využívá procesoru od společnosti MediaTek a maximálně 3 GB RAM, přičemž lze ihned doplnit, že této sestavě dává plnokrevný Android 10 (nikoli Go edice) pořádně zabrat. Příliš to nevylepší ani fotoaparát. Prapor tak v tomto případě může zvedat snad jen vcelku povedený displej, jakož i baterie a její výdrž, která se hravě dostane i ke třem dnům.

Za poslední dobu jsme se setkali s množstvím telefonů z nižší třídy, které nabízely opravdu zajímavou výbavu v relaci do 5 tisíc Kč. Existuje však ještě nižší hranice, pod kterou se mnozí výrobci snaží dostat. Jedná se o kategorii nejlevnějších chytrých telefonů okolo 3 tisíc Kč a pro mnohé, zejména žáky základních škol, se tak může jednat o úplně první telefon. Vyplatí se ale takový telefon koupit?

Redmi 9C NFC patří bez pochyby mezi velké telefony, a proto ho lze jen obtížně ovládat jednou rukou. Za chůze je téměř nemožné bezpečně ovládat horní třetinu displeje, jakož i písmena na vzdálenější straně klávesnice. Současně to ale znamená větší displej při sledování videí a sociálních sítí, což může být pro cílovou skupinu velice důležité.

Po bocích to pak žádná divočina není. Napravo je kolébka pro ovládání hlasitosti a pod ní vypínací tlačítko. Nahoře si zvyknete připojovat sluchátka s 3,5mm jackem a ve spodní části zase nabíječku. V tomto případě bohužel stále s microUSB konektorem. S ohledem na neodnímatelnost zadního krytu pak na levém boku nalezneme šuplík pro dvojici nanoSIM karet a paměťovou microSD kartu.

Ačkoliv je zadní kryt vyroben z plastu, neznamená to, že telefon váží pár gramů. 6,53palcová obrazovka holt na hmotnosti zařízení udělá své. Oproti dražším modelům jsou pak kolem displeje jasně viditelné (a širší než jindy) rámečky a ve spodní části je větší brada, avšak v této třídě se nejedná o nic nestandardního, spíše naopak. Když si navíc v nastavení zvolíte tmavé prostředí, rámečky se opticky zmenší.

Hlavně nápadně. Co telefony s nízkou cenovkou nemají ve výbavě, to dohání výrazností svého designu a ani Redmi 9C NFC není výjimkou. V redakci se nám proto objevila varianta s výrazným oranžovým zadním krytem, který má navíc i netradiční povrchovou úpravu. Na první pohled je atraktivní také trojice či čtveřice fotoaparátů v levé horní části, avšak o tom až později.

Spokojen jsem však byl s kvalitou zobrazení, zejména s pestrostí barev displeje, kterou navíc můžete dále podpořit v nastavení. Zde lze totiž upravit barevný profil displeje, přičemž vybírat můžete z automatického režimu, který by se měl dokázat přizpůsobit aktuálnímu osvětlení, jakož i z režimu sytého a přirozeného. Rovněž si můžete zvolit i preferovanou teplotu barev (teplá, studená, či vlastní).

U mě dobrý. Redmi 9C NFC se pyšní 6,53palcovým IPS displejem, který zabírá 81 % čelní strany. Vybaven je ale pouze HD+ rozlišením (1 600 × 720 pixelů), což znamená, že jeho jemnost se ani zdaleka nedostane přes 300 ppi (ve skutečnosti 269 ppi). To znamená, že bystřejší oči dokážou na displeji vidět i rastr a tím pádem i nedokonale vyhlazený text.

S pozitivy lze dále pokračovat i při hodnocení 5 000mAh baterie a s ní související výdrže. Při běžné zátěži totiž telefon dokáže na jedno nabití vydržet i 3 dny v provozu. Při vyšším provozu zůstane v chodu stále příjemné dva dny. Hodí se to i vzhledem k faktu, že v balení je k telefonu přibalena 10W nabíječka, a tak dobití z 0 na 100 může trvat i dvě hodiny.

Jak již pak bylo zmíněno na začátku, a především jak je patrné z názvu, telefon si rozumí i s NFC příslušenstvím a bankovními terminály. To znamená, že lze s modelem Redmi 9C NFC nahradit i platební kartu, což je oproti konkurenci zřejmá a možná zásadní výhoda.

S ohledem na slabší výkon telefonu ani nedoporučuji 64GB (reálně k dispozici cca 53,4 GB) vnitřní paměť (resp. 32GB úložiště o varianty s 2GB RAM) zaplnit velkým množstvím aplikací, které by telefon mohly dále zpomalit. Většina uživatelů by si však mohla vystačit se sociálními sítěmi a nativními aplikacemi od Googlu (vč. YouTubu).

Schopnosti procesoru bohužel poznáte hned při úvodním nastavení telefonu, i když v telefonu nemáte ještě žádné své aplikace. Redmi 9C NFC je totiž viditelně pomalejší a i běžné úlohy jako zobrazení klávesnice či pohyb v nastavení ho občas dokážou zadýchat. Z toho je tedy zcela patrné, že na graficky náročnější hry či aplikace tento telefon neužije. To se přitom bavíme o výkonnější verzi s 3 GB RAM, 2GB varianta na tom bude ještě hůře.

Android 10. Redmi 9C NFC přichází na trh s předinstalovaným aktuálním Androidem 10, který je oblečen do grafického kabátku se značkou MIUI 12. V tomto prostředí si telefon můžete zase o kousek více přizpůsobit vlastním potřebám.

Fotoaparát

Zdání klame. Při letmém pohledu na modul fotoaparátu může překvapit, že Redmi 9C NFC má snad až 4 objektivy. Realita je však o poznání jiná. Při bližším pohledu na fotosestavu totiž zjistíte, snímače jsou pouze dva (horní řada), a tedy že třetí z „objektivů“ je ve skutečnosti přisvětlovací LED dioda a čtvrtý je dokonce vyloženě je předstíraný, protože se jedná o chytrý designový prvek.

​

Chytrý designový prvek evokuje větší množství snímačů, než kolik jich telefon skutečně má

Pokud bychom šli ještě dále, tak se dostaneme k tomu, že telefon má ve skutečnosti pouze jeden použitelný (hlavní) 13Mpx snímač se světelností F2,2 a hybridním PDAF ostřením. Druhý z objektivů totiž spadá do kategorie makro a má rozlišení 2 Mpx. Jeho použitelnost je ale s ohledem na kvalitu jen velmi malá a de facto bude sloužit maximálně pro rozostření scény. Čelní kamerka nabízí 5Mpx rozlišení a světelnost F2,2.



Pohled do prostředí fotoaparátu

Za povedenou však mohu směle označit nativní aplikace Fotoaparát, která má (opět) na sice běžné rozložení, tj. několik hlavních profilů (video, fotografie, PRO, portrét a další) a sadu rychlých přepínačů nahoře. V nastavení si však můžete toto sestavení a ovládání aplikace mírně uzpůsobit, tak aby vyhovovalo vašich preferencím.



Snímkům viditelně chybí vyšší ostrost a dynamický rozsah.

S kvalitou fotografií je to obdobné, jako u jiných modelů v této cenové relaci. To znamená, že za dobrých světelných podmínek Redmi 9C NFC dokáže vytvořit poměrně obstojné snímky s přirozenými barvami, jejichž kvalita je dostatečná pro sociální sítě. Pokud však chcete s tímto telefonem fotit v noci nebo fotografie prohlížet na velké televizi či monitoru, je to spíše utrpení.

Ukázka videa (FullHD, 30 fps):

To, co telefon zvládá s fotky, bohužel nejde u videa. Telefon tak sice nabízí záznam videa v rozlišení FullHD při 30 fps, avšak jeho kvalita opravdu není příliš dobrá. K záznamu videa se tak zřejmě budete uchylovat pouze v nouzových situacích.