RECENZE: Redmi Note 9 Pro, impérium vrací úder

Redmi Note 9 Pro dále nabízí také 5 020mAh baterii. Její výdrží jsem byl přitom velice mile překvapen, protože i v rušných pracovních dnech telefon bez potřeby dobití vydržel zcela bez problémů 2 celé dny a ještě mu 10-20 % energie zbylo. Při snížení provozu by mu tak nemělo dělat problém vydržet i prodloužený čtyřdenní víkend. K tomu všemu lze telefon dobíjet až 30W (přibaleným) adaptérem, což znamená, že za půl hodiny dobijete 80 % kapacity baterie a do jedné hodiny máte nabito na 100 %.

Software

MIUI 11, co dodat. Redmi Note 9 Pro vsadilo po stránce hardware na osvědčené kombo Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI ve verzi 11, přičemž velmi brzy by měla přijít aktualizace na MIUI 12. Kdo někdy používal telefony Xiaomi, bude tady jako doma. To je však současně výhoda i nevýhoda.



Po stránce designu by si již prostředí MIUI zasloužilo redesign

Výhodou je, že vše je tam, kde to bylo dříve, a to již po několik verzí prostředí MIUI. Nevýhodou je to, že je vše tam, kde bylo dříve, přičemž zde to znamená, že se uživatelské prostředí vyvijí a zlepšuje zcela minimálně. Dosud např. neumožňuje zobrazit aplikace v hlavní nabídce, ale je nezbytné mít všechny ikony vyskládané na pohotovstních plochách.



Systém lze ovládat jak skrze systémová tlačítka, tak pomocí jednoduchých gest

Pochválit lze určité skener dokumentů, který je přímo součástí fotoaplikace a tradičně i aplikace Optimalizace, která kombinuje několik funkcí dohromady (správce baterie, oznámení, antivir nebo čistič paměti). Mnozí využijí i funkci duálních aplikací (pro využití více účtů na Facebooku, Instagramu či WhatsAppu) nebo Druhý prostor, který umožní vytvořit si další uživatelský účet na telefonu (např. pro práci a na doma).



Funkce Game Turbo dokáže u vybraných aplikací (her) optimalizovat a zvýšit výkon

Již klasicky lze MIUI 11 pochválit za příkladnou optimalizaci, která umožňuje zcela plynulý chod prostředí bez chyb.