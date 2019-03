RECENZE: Samsung Galaxy S10+ je zdařilý návrat na trůn. Na průstřel si zvyknete

Plusy Prvotřídní Dynamic AMOLED

Ultrazvuková čtečka otisků pod displejem

Trojitý fotoaparát, duální selfie

Zpětné nabíjení PowerShare

8nm Exynos 9820 a 8GB RAM Minusy Zamykací tlačítko je příliš vysoko

Chybí oční skener i notifikační dioda

Fólie od výroby toho moc nevydrží

Pouze jeden den na jedno nabití

Ve fotoaparátu chybí režim Instagram ? 9 /10 Hodnocení

Řada Samsung Galaxy S dospěla již do desáté generace, a Samsung do ní opět vkládá velké naděje. Aby taky ne, když je doslova výkladní skříní moderních technologií. V řadě Galaxy S10 se poprvé objevuje nový Dynamic AMOLED displej roztažený přes většinu čelní plochy a to s průstřelem pro selfie a poddisplejovou čtečkou. Výkon dodává 8nm čipset a 8GB RAM, fotoaparát je hned trojitý a myslelo se i na slušnou kapacitu baterie. Testu se nezúčastnila ta úplně nejvybavenější varianta, protože s Galaxy S10 5G se v ČR nepočítá. Otestovali jsme tak Galaxy S10+ se 128GB pamětí, která u dražších verzí s keramickými zády naroste na 512GB, resp. na rovný 1 TB! Pro méně náročné a konzervativní uživatele je tu zase nejlevnější Galaxy S10e.„Plusová" verze má hodně co nabídnout, a právem o ní můžeme hovořit jako o jednom z králů současných Androidů. Mimo vysoko umístěné zamykací klávesy, jednodenní výdrže baterie a drobných FW nedostatků, budeme zápory hledat horko těžko. Samsung Galaxy S10+ Beyond2 katalog |recenze rozměry a hmotnost: 158 × 74 × 7.8 mm, 175 g

displej: 6.4", dotykový Dynamic AMOLED, 3 040 × 1 440, 526 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ax/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 100 mAh

procesor: Samsung Exynos 9820 (8× M4 + Cortex A75 + A55, 3 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

Samsung Galaxy S10 128GB Beyond1 katalog | preview rozměry a hmotnost: 150 × 70 × 7,8 mm, 157 g

displej: 6,1'', kapacitní Dynamic AMOLED, 3 040 × 1 440, 551 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ax/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 3 400 mAh

procesor: Samsung Exynos 9820 (8× M4 + Cortex A75 + A55, 2,8 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 76 %

Samsung Galaxy S10e Beyond0 katalog | preview rozměry a hmotnost: 142 × 70 × 7,9 mm, 150 g

displej: 5,8'', kapacitní Dynamic AMOLED, 3 040 × 1 440, 580 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ax/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 100 mAh

procesor: Samsung Exynos 9820 (8× M4 + Cortex A75 + A55, 2,8 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 75 %

Samotná recenze Samsung Galaxy S10+ začíná na následujícím listu. Displej Špička všech mobilních displejů.

Displej Špička všech mobilních displejů. Jubilejní desátá generace dostala do výbavy i novou generaci displeje, který je označen jako Dynamic AMOLED. U Galaxy S10+ používá úhlopříčku 6,4 palce a vyplňuje 93,1 % čelní strany. Zbytek obklopuje u všech barevných variant černý rámeček, do nějž byl vsazen pouze sluchátkový reproduktor. Zobrazovací panel má zaoblené rohy, takže efektivní úhlopříčka je o něco nižší, má také zakřivené boční hrany a v pravém horním rohu i průstřel pro selfie. Samsung jej do displeje vyřezal laserem, žádné zuby ani grafické nedostatky nejsou vidět.

Dynamic AMOLED displej má zakulacené rohy, průstřel v displeji pro duální selfie kamerku a boční zakřivení. Samsung bohužel nenavázal na Galaxy S9+, který měl velmi dobře ošetřeny náhodné dotyky dlaní na bočních hranách. „Fantomové“ dotyky na zakřivených hranách jsou u Galaxy S10+ dost častým jevem Tzv. Infinity-O displej je však dost roztažený, takže z čelní strany muselo zmizet několik snímačů. Galaxy S10+ tak přišel o skener oční duhovky, který byl u vlajkových modelů Samsungu již od dob Galaxy Note 7. Druhou stinnou stránkou je absence notifikační LED diody, kterou nahrazuje Always-On displej. U prvního „průstřelového“ Galaxy A8s byla informační LEDka nahrazena bílým blikajícím pruhem okolo průstřelu, tato funkce však u Galaxy S10+ zatím není k dispozici. A je to škoda, blikající dioda nám totiž dost chyběla.

Dynamic AMOLED je velmi dobře čitelný i na ostrém slunci, a to bez zhoršení obrazové kvality Protažený displej se sice napoprvé spouští v rozlišení Full HD+, můžete si jej však ručně přepnout na maximální rozlišení 3 040 × 1 440. Dynamic AMOLED displej se pyšní vysokou světelností (při adaptivním jasu více než 1 200 nitů), a také absolutní černou. Panel má výborné pozorovací úhly a oproti předchozím smartphonům řady Galaxy nemá být energeticky náročnější. O efektivitu zobrazování se stará umělá inteligence.

S10+ vs S10. Průstřel je jednoznačný identifikační prvek, dvojitý průstřel zatím žádný jiný smartphone na trhu nemá... Displej má i spoustu dalších vychytávek, dokáže např. zobrazit více odstínů mezi černou a bílou (využívá tzv. algoritmus Low-gradation dithering), a okolní objekty se v něm téměř neodrážejí. Jedná se také o první smartphone, který podporuje standard HDR10+, který oproti základnímu HDR přidává dynamickou alokaci rozsahu v rámci jednotlivých framů (oproti fixní alokací u běžného HDR). Ve výsledku z toho mají těžit velmi jasné a také velmi tmavé scény, kde má obraz daleko více „vystupovat“. HDR10+ obsah pro Galaxy S10 zatím ze streamovacích služeb nabízí pouze Amazon Prime Video.

Průstřel zasahuje do nastavení a do systémových aplikací, které jej „obtékají“. S trochou kreativity ale může vykouzlit zajímavé tapety. Videa se zobrazují tak, aby do nich průstřel nezasáhl, můžete si je však ručně roztáhnout... Minimální jas se drží v opravdu nízkých hladinách a telefon při noční práci tolik neoslňuje. Samsung do displeje integroval částečný filtr modrého světla, který je aktivní neustále, a bez ohledu na obrazovou kvalitu displej vyzařuje o 42 % méně modré. Samozřejmě nechybí ani samostatný Filtr modrého světla, který byl certifikován společností TÜV, a který můžete aktivovat ručně, podle fáze dne nebo v zadaném časovém intervalu.

...a pokud chcete nechat průstřel zmizet, můžete to jednoduše učinit v nastavení. Zobrazovací plocha displeje se však trochu zmenší, konkrétně rozlišení poklesne na 2898 × 1 440 pix. Screenshoty jsou však přísně obdélníkové, na zakřivení v rozích ani na místo pro průstřel se u nich nehraje Samsung přepracoval i displejové režimy, které jsou, všehovšudy, jen dva. Přirozený se snaží o co nejvěrnější barevné podání v mobilu (0,4 JNCD = Just Noticeable Color Difference) a to při pokrytí 100% gamutu barevného prostoru DCI-P3. V Živém režimu se naopak vracíme k typickým AMOLEDům, které hýří barvami a sytými odstíny. Můžete si upravit teplotu bílé a odstíny červené, zelené a modré, byť v náhledech nejsou okamžité změny zobrazení zrovna dvakrát patrné.

Přirozený režim zobrazení vám na displeji zobrazí realistické odstíny barev vzhledem k barevnému prostoru DCI-P3 (0,4 JNCD), v případě prostoru sRGB se jedná o nepatrně větší odchylku (0,5 JNCD). Pokud jste zvyklí na přesycené odstíny, AMOLEDů můžete si s nimi dosytosti pohrát v režimu Živých barev Na vypnutém displeji se počítá se zobrazením režimu Always On Display, dvojklikem na ikony přejdete rovnou do odpovídajících aplikací. Můžete si vybrat z několika vzhledů, čas, kdy má být režim aktivní, i jas AOD. Doporučuji zvolit automatiku, aby vás displej při nočním probuzení vyloženě neoslňoval. Chcete skrýt průstřel u řady Galaxy S10? Jsou k tomu dva různé přístupy Pod displej se vměstnala ultrazvuková čtečka otisků prstů od Qualcommu, která je umístěna v místě, kde bylo u Galaxy S9 „promačkávací“ tlačítko. Zřejmě i kvůli ultrazvukové čtečce, která nefunguje přes ochranné fólie větších tlouštěk, Samsung vůbec poprvé nalepil fólii na Galaxy S10+ přímo od výroby. V našem případě však fólie nebyla u průstřelu nalepena úplně přesně a již po pár dnech na ní byl viditelný vryp. Ve spodní části displeje pak nekoresponduje s jeho zahnutím. Fólie je tenká a nabídne pouze základní ochranu, Gorilla Glass 6 pod ní je daleko odolnější. Volba odlepit-neodlepit je ale na vás.

Hned od novoty bude na Dynamic AMOLEDu umístěna ochranná fólie A pokud byste na telefon chtěli odolné sklo, je třeba sáhnout po těch, která jsou certifikovaná Samsungem. Jejich maximální tloušťka by neměla překročit 0,2 mm, v případě dvojnásobné tloušťky již ultrazvuková čtečka nebude fungovat. Na testovacím S10+ jsme fólii téměř hned odlepili, a na displeji zatím nepozorujeme vůbec žádné škrábance. Pokud však budete na displej chtít nalepit další fólii, nebude vám stačit jen tak ledajaká z Číny, pokud tedy nechcete přijít o snímání otisků. Originální fólie pro Galaxy S10+ vyjde na 299 Kč.

Software Umělá inteligence si na vás musí zvyknout. Příjemným upgradem prošlo uživatelské rozhraní, které na Androidu Pie dostalo kabátek nadstavby One UI 1.1. Moderní vzhled prostředí přináší zejména zakulacené rohy snad všech systémových „obdélníků“, na což je třeba si trochu zvykat. Největší změnou je však tmavý systémový režim, který měl být u smartphonů Samsungu s AMOLED displeji již po několik generací. Tmavé pozadí můžete být zobrazeno pořád nebo v zadaném časovém intervalu či podle fáze dne. V tmavém prostředí se i daleko lépe schová samotný průstřel.

Tmavý systémový režim je pro AMOLED displej absolutní povinnosti. Světlé prostředí je neskutečným žroutem baterie Samsung v prostředí používá umělou inteligenci, která v průběhu používání postupně optimalizuje chod systému a také spotřebu baterie. Systém si na vaše každodenní návyky zvyká i dva týdny, přesně to však zabralo testování Galaxy S10+, takže počítáme s tím, že nějaké reálné výstupy uvidíme v průběhu dalších dvou týdnů.

Šikovné Bixby Routines je něco jako zjednodušený Tasker pro začátečníky. I tak má ale co nabídnout V systému je opět přítomen hlasový asistent Bixby, který neholduje češtině, jeho jedna nová funkce však stojí za samostatnou zmínku. Přes aplikaci Bixby Routines vám umělá inteligence, na základě učení používání, nabízí volby, které byste mohli chtít využít. V základu je připraveno 14 přednastavených rutin, které mají jednoduchou podmínku, na základě které podniknou stanovený soupis úloh. Je to tedy něco jako zjednodušený Tasker, ale přímo integrovaný do systému.

Digitální pohoda, denní limit na aplikaci Facebook vypršel, protože je ikona podbarvena šedě V Androidu 9 je novinkou funkce Digitální pohoda, která monitoruje přehled využívání jednotlivých aplikací, či počet přijatých notifikací a odemknutí telefonu v rámci jednoho dne. Jednotlivým aplikacím můžete nastavit limity, a pokud se vyčerpají, nepůjdou už daný den vůbec spustit. Pokud se pohybujete doma nebo v práci, můžete si na danou adresu nastavit to, aby byl telefon neustále odemknutý. Ušetříte si tak spoustu času. Samostatnou evidenci her nabízí i herní nabídka Game Launcher. Ta je dělí podle žánrů i doby využívání.

V systému zůstává podpora spousty systémových gest, tlačítko Bixby můžete na jeden či dva kliky přeprogramovat ke se spouštění libovolné aplikace, druhá možnost pak zůstane na asistenta Bixby Systém má oproti Galaxy 9 ještě rychlejší odezvu, animace při ovládání nijak nezdržují, a pokud by se vám snad zdálo, že ano, můžete si je ještě v nastavení trochu omezit. Pozici zpětné šipky můžete prohodit s klávesou posledních spuštěných aplikací, která jednotlivá okýnka zobrazuje vedle sebe, a můžete mezi nimi dokonce vyhledávat. Po kliku na ikonu aplikaci je můžete zobrazit v malém okně nebo v režimu Multidisplej. Delší podržením domovské klávesy otevřete aplikaci Google s vyhledáváním a informačními zprávami.

Obrazovka uzpůsobená jednoručnímu ovládání a nový přístup k nabídce Multidisplej Trojklik na Home button je určen ke zmenšení obrazovky pro pohodlnější jednoruční ovládání, byť o to se již stará samotná nadstavba One UI, která všechny ovládací prvky a tlačítka přesunula ke spodní hraně displeje, aby byly na dosah palce. Škoda jen, že displej občas registruje dlaň obtočenou okolo bočních hran jako náhodný dotyk, a to zvláště ve spodní části displeje. U Galaxy S9+ byl tento nešvar odbouráván daleko lépe.

Domovská obrazovka, obchod se schématy, tapetami a vzhledy AOD, Dětský režim přístupný přímo z lišty. Stisknete tlačítko a můžete telefon hned předat dítěti Základ je však stále stejný - domovská obrazovka s widgety a zástupci aplikací, horní výsuvná lišta se spoustou zástupců. Novinkou je rychlý vstup do dětského režimu (označen jako Dětský dům) nebo třeba spuštění reverzního dobíjení PowerShare. V hlavní nabídce opět chybí spousta dříve předinstalovaných aplikací od Samsungu, např. hudební přehrávač či video editor. Povedený správce souborů, záznamník či e-mailový klient - to vše zůstává předinstalováno.

Aplikace Samsung Health změří srdeční tep i úroveň stresu I aplikace Samsung Health, která se stará o monitoring vašich fyzických aktivit. Na zádech 10+ je umístěn snímač srdečního tepu, přes nějž vám telefon může určit i hladinu stresu či nasycení kyslíkem. Krevní tlak, který byl u Galaxy S9 v beta testu, se tak do Galaxy S10 ještě nedostal. Webový prohlížeč od Samsungu prodělal aktualizaci, takže se u něj po delší době nebudete cítit jako doma, a i v tmavém režimu vám budou vadit trochu zbytečné černé lišty.

Webový prohlížeč, Google Mapy a obchod Galaxy Store Organizační funkce doplňují poznámky a kalkulačka, Microsoft se konečně pochlapil a své kancelářské aplikace již nenabízí po jednm, ale vše pod jednou střechou Office Mobile. Kancelářský balík je zdarma a zvládne vytvářet nové soubory i editovat stávající. Očekávaná aplikace pro editaci videa, Adobe Premiere Rush CC, v softwarové nabídce ještě chybí. Zpřístupněna má být v průběhu letošního roku. A my pevně doufáme, že bude zdarma.

Zadávání textu - dvě klávesnice od Samsungu či hlasová syntéza od Googlu. Samsung vám tlačí svou syntézu, která však neholduje češtině Klávesnice od Samsungu jsou v telefonu hned dvě. Ta s předponou Neural se má strojově učit a nabízet relevantnější slova, mást vás však bude to, kolik doplňkových symbolů se na každé klávese nachází. Psát můžete samozřejmě i na šířku displeje a to s vibrační odezvou a samostatným číselným řádkem. Ve sluchátku jsem protistranu slyšel bez problémů, čistě a s dostatečnou úrovní hlasitosti. A pokud si při hovoru všimnete blikajícího pixelu nad stavovým řádkem, není to žádná chyba displeje. Jihokorejci tak efektně schovali snímač pro přiblížení k displeji, ale uznávám, že jej mohli alespoň vycentrovat...