RECENZE: Sony Xperia 1 – pořádně dlouhý telefon s japonskou výchovou

Plusy Fantastický displej

Ohromný výkon

Skvělý software

Kvalitní fototechnika

Rychlá čtečka otisků Minusy Chybí 3,5mm jack

Pro někoho velikost

Chybí bezdrátové nabíjení

Konzervativní design

Kluzká lesklá záda ? 9 /10 Hodnocení

redakce Špičkový panel 21:9, výkonný procesor a hned trojice zadních foťáků. Sony znovu zkouší štěstí mezi těmi nejlepšími a tenhle telefon si s jinými nespletete, nepřehlédnete a asi se rovnou zamilujete. Velmi dlouhý displej 21:9 jsem měl možnost vyzkoušet na Sony Xperia 10 a 10 Plus. Telefony na mě upřímně moc dojem neudělaly a vlastně jediné pozitivní, co mi utkvělo v paměti, byly právě displeje. A teď je tu naprostá špička, telefon našlapaný technologiemi, kterým se chce Sony chlubit. Xperia 1 se poprvé představila na veletrhu MWC 2019, tehdy více jako maketa, než funkční telefon, a hned sklidila velký ohlas. Důvodů, proč tomu tak bylo, je více. Sony se nikdy nebálo experimentovat s designem, ale v posledních několika letech to byla spíš drobná evoluční vylepšení a tohle je prostě krok úplně jinam. Konečně posun, který Sony tolik potřebuje. Druhým důvodem je samozřejmě displej 21:9, který hodně mění pravidla hry, telefon se díky němu úplně jinak ovládá a hlavně máte úplně jiný zážitek z hraní her nebo ze sledování videa. A překvapivě se Sony dobře popasovalo i s cenou: 23 990 Kč sice není málo peněz, ale ta cena má docela logiku. Proč mít kvalitní telefon plný vynikajících komponent za cenu nižší, než konkurence. Navíc, když si vzpomenete na startovní ceny předchozích modelů a to i nižších, přijde mi cena Xperia 1 docela adekvátní. Sony Xperia 1 katalog | preview rozměry a hmotnost: 167 × 72 × 8,2 mm

displej: 6,5'', kapacitní OLED, 5 040 × 2 160, 844 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 330 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 2,8 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk ?

vybavenost ?

Celou recenzi Sony Xperia 1 si přečtete na následujících listech.

Design Delší než dlouhý telefon. Můžete se rozplývat nad ladnými křivkami rámu a jak přesně na něj navazuje zadní sklo. Nad trojicí čoček perfektně poskládaných nad sebou. Můžete se kochat čtečkou otisků prstů na boku telefonu, můžete se nechat unést zvukem stereo reproduktorů a plakat nad chybějícím 3,5mm jackem. Můžete šťastně mačkat dvoupolohovou spoušť foťáku a u toho telefon máchat ve vodě, protože má krytí IP68, ale tohle všechno má svého přemožitele: fenomenální displej.

Poměr stran 21:9 dává používání telefonu úplně nové možnosti, sledování filmů nebo hraní je úplně někde jinde. Tomu je vlastně podřízeno vše; tenké rámečky naprosto upozaďují všechny ostatní prvky a jasné, že Sony chce, abyste si dívali především na displej. A zbytek těla s tím celkem koresponduje. Xperia 1 je při otočení zády k vám docela konzervativní telefon. Skleněná záda nesou logo výrobce, značku NFC a trojici foťáků. Nic víc tu není, nic víc tu ani být nemusí.

Hlavní pozornost na sebe strhává displej, zbytek telefonu je konzervativní bez zbytečných designérských výstřelků. Na spodní části rámu najdete nabíjecí USB-C konektor a hlasitý reproduktor. Druhý do stereo páru je kombinovaný s telefonním sluchátkem. Zapínací tlačítko je podobně jako u Xperie 10 a 10 Plus samostatně a pod ním najdete plošku se čtečkou otisků prstů, která funguje krásně rychle a spolehlivě. A jako poslední je tu dvoupolohová spoušť foťáku, která mě u Sony vždycky bavila.

Sony vám dá v balení redukci z USB-C na 3,5mm jack, takže nemusíte zahazovat svá stávající sluchátka. Ostatně i ta v balení jsou stále s 3,5mm jackem. Displej hodně určuje také velikost a telefonu samotného. Tloušťka činí příjemných 8 mm, ale výška skoro 167 mm už je docela dost. Dojem, že je telefon hodně vysoký ještě umocňuje šířka pouhých 72 mm. Jednoduše jde o velký telefon, který nemusí padnout do ruky každému a je potřeba s tím počítat. Líbí se mi ale, jak je pocitově lehký: 178 g není moc. Telefon velmi dobře sedí v ruce a i přes skleněná záda neklouže z ruky. Nějaký obal bych ale asi doporučil, v balení jej nenajdete. Zato je zde rychlá nabíječka s USB-C konektorem, sluchátka a přechodka z USB-C na 3,5mm jack.

Displej 4K HDR OLED; víc slov netřeba. Nejdříve netechnicky: ten displej je úžasný. Z uživatelského hlediska mohu jen vrnět blahem, tohle je jeden z nejpovedenějších panelů, které můžete v telefonu mít. Pozorovací úhly, čitelnost na slunci, podání barev; všechno za jedna.

Závodní hra Asphalt 9: Legends je v telefonu předinstalovaná a na displeji 21:9 vypadá fantasticky. Tohle je úplně jiný herní zážitek A teď trochu technicky: Sony použilo OLED displej se 4K rozlišením, který podporuje široký barevný prostor DCI-P3, což už u špičkových telefonů standard, ale důležitá je především podpora HDR BT.2020. Sony se dále chlubí 10b barevnou hloubkou a dedikovaným procesorem X1, který je původně televizorů a umí dopočítat HDR u standardních videí, kde HDR informace chybí. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/416 cd/m 2

2/416 cd/m gamma: 2,23

2,23 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 5,31/8,14 V nastavení panelu máte možnost zapnout Režim autora, tím si vynutíte právě širší barevný prostor, 10b barevnou hloubku atd. Nebo sáhnete po standardním režimu, ten je zapnutý v základu, a na něm jsem také prováděl měření optickou sondou. Ve standardním režimu se výše uvedené funkce aktivují jen u podporovaných aplikací, třeba u Netflixu. Formát 21:9 bude hodně o zvyku; ovládání telefonu je rázem úplně jiná disciplína, ale Sony na to myslí. Třeba spouštění dvou aplikací den sebou rázem dává smysl, je to hodně návykové.

Nastavení displeje je poměrně jednoduché a nejlépe uděláte, když do něj nebudete zasahovat. Samozřejmostí je noční režim, můžete nastavit, že se displej nevypne, když se na něj dívat atd.

Hardware Výkonu na rozdávání, ale ústupky tu jsou. Jde aktuálně o nejvýše postavený telefon výrobce, takže se dá očekávat vynikající výbava, což Xperia 1 bez problémů splňuje. Snapdragon 855 a 6 GB RAM je záruka toho, že telefon zvládne naprosto vše, co po něm budete chtít. A zbytek výbavy je také vynikající, snad jediné, co vám může chybět je Wi-Fi 802.11ax, budete se muset spokojit jen s ac. Samozřejmostí je Bleutooth 5,0, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo. Pro úplnost to ještě možná může někomu chybět FM rádio a IrDA port. Výkon - AnTuTu 7.2.2 Celkové skóre: 352 950 bodů CPU: 117 404 bodů GPU: 157 158 bodů UX: 67 677 bodů MEM: 10 711 bodů

Z technických věcí musí pochválit skvělou čtečku otisků, která je na samostatné ploše nad zapínacím tlačítkem. A zmíním ještě baterii s kapacitou 3 330 mAh, což sice papírově není úplně malá hodnota, ale vzhledem k tomu, jak umí v Sony kouzlit se softwarem, není problém vydržet s telefonem i dva dny. S tím se pojí ještě dva poznatky: telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení, a v balení máte konečně opravdu rychlou nabíječku s USB-C konektorem. Měření čas nabíjení je tak prakticky totožný jako u konkurence, mimo Huawei a jejich šílenou 40W nabíječku. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 9:56 h

9:56 h Obnovení web stránky každých 15 s, poloviční jas: ​ 14:25 h

​ 14:25 h Nabíjení z 15 na 90%: 1:09 h A tak jak u většiny telefonů Sony i tady najdete inteligentní nabíjení, které na základě učení se nabije telefon naplno až chvilku před tím, než vstáváte, aby baterie se 100 % nevysela celou noc na nabíječce. Sony tvrdí, že tím umí prodloužit životnost baterie. Pro svá data můžete využít 128GB úložiště, přičemž volných máte asi 111,66 GB.

Software S vyladěným softwarem je displej ještě využitelnější. Android 9 a klasická nadstavba Sony vypadá na první pohled stejně jako u jiných Sony telefonů, ale ty drobnosti, které do nástavby pomalu přibývaly, tady začínají dávat smysl. Kupříkladu Boční panel, když poklepete prstem na levou nebo pravou hranu obrazovky a vyskočí na vás nabídka posledních spuštěných aplikací, seznam ale ovládá umělá inteligence, takže pokud telefon pozná, že jedete v autě, může do seznamu přidat třeba navigaci. Můžete rychle přejít do ovládání jednou rukou, nebo stáhnout notifikační roletu, což může být jinak problém, když nemáte druhou ruku volnou. Moc se mi líbí možnost dát z bočního panelu dvě aplikace rychle nad sebe, přičemž v nabídce vidíte poslední používané kombinace.

Nebýt dlouhého formátu displeje, asi byste nepoznali, že jde o Xperii 1. Prostředí telefonů Sony je už několik hodně podobné a vůbec to není na škodu, proč měnit něco, co funguje? Smysl dostávají i multimediální aplikace, protože tento telefon je ke konzumování obsahu jako stvořený. Filmový formát displeje a podporu moderních filmových technologií oceníte v aplikaci Cinema Pro s velmi detailním nastavením pro natáčení videa. Zbytek aplikací je pak klasické Sony: AccuWeather, hraní si s rozšířenou realitou, agregátor zpráv, aplikaci pro nakupování na Amazonu atd.

Boční panel je skvělý: můžete rychle poskládat dvě aplikace nad sebe, případně zapnout režim ovládání jednou rukou. Nabídka aplikací slouží jako rychlý multitasking, protože se zde primárně ukazují poslední spuštěné aplikace. Nabídku ale určuje i umělá inteligence. Velký displej si můžete užít i u her, předinstalovanou máte závodní hru Asphalt 9: Legends, ale můžete si stáhnout Fortnite atd. Sony pamatuje i na hráče a v rámci systému máte k dispozici aplikaci s podivným názvem: Vylepšení her. Tady můžete jednotlivým hrám omezit výkon a prodloužit výdrž na baterii, dá se tu třeba zamknout jas, vypnout boční panel, skrýt notifikace atd. Celkově velmi užitečná a propracovaná utilita. A zmínit musím i aplikaci PlayStation, kterou majitelé stejnojmenné konzole jistě znají.

Vylepšení her ocení zejména hráči, protože je během hraní nebude obtěžovat třeba notifikace atd. Na velkém displeji není zážitek jen hraní, ale také surfování a i focení.

Fotoaparát Tři pohledy jsou zase o krok dál. Sony a kvalita fotek, to byl léta dlouhý a smutný příběh. Roky si lámu hlavu, jak může firma, které dodává čipy konkurenci a ta s nimi předvádí neuvěřitelné věci, u vlastních telefonů dělat takové psí kusy. Už Xperia XZ2 ukázala, že Sony se snaží svou reputaci napravit, XZ3 šla ještě dál a vylepšovala hlavně naprosto zbytečnou barevnou kompresi. Xperia 1 jde o pořádný kus dál, některé momenty jsou skutečně velmi dobré, ale konkurence je neúprosná.

Telefon disponuji třemi objektivy se třemi ohnisky: ultraširoký 16 mm, standardní úhel záběru 26 mm a telefoto 52 mm. Na zádech najdete trojici 12 Mpx snímačů, největší čip je svázaný s optikou, která má klasický úhel záběru a optickou stabilizaci. Zbylé dva čipy jsou o něco menší a na nich je použitý velmi široký úhel záběru a teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením. Dlouhý objektiv má také optickou stabilizaci a rychlé ostření. Široké sklo ostření nepotřebuje a optická stabilizace by byla také celkem k ničemu. Že jsou jednotlivé čipy rozdílné, je vidět u portrétní fotky, která se fotí na delší ohnisko a o hodně rychleji vystoupí šum za šera. U širokého ohniska je znát pokles kvality u vyššího dynamického rozsahu. Jednoduše: za dobrého světla jsou výsledky skvělé, v šeru a v noci jsou překvapivé hlavně výsledky ze klasického úhlu záběru hlavně proto, že telefon nemá dedikovaný režim pro focení v noci. Teleobjektiv a ultraširoké sklo na limity narazí o něco dříve, menší čipy začínají dříve šumět a občas se negativně podepíše i softwarové odšumění, které umí nadělat dost neplechy. Přiznám se, čekal jsem trochu víc, ale posun oproti minulým rokům je obrovský.

Noční snímky jsou i bez speciálního režimu docela hezké, ale právě v noci a v šeru je znát, že ultraširoký objektiv a teleobjektiv mají horší čip. Sony znovu sází na spoustu softwarových vychytávek, jako je kombinace elektronické a optické stabilizace u videa, což funguje naprosto neuvěřitelně. Automatika umí zaostřovat na oko, což Sony už několik let předvádí u svých velkých foťáků. A pochvalu si zaslouží i selfie kamera, u které těžko věřit, že má jen 8 Mpx. V systémové aplikaci můžete video nahrát buď s přiblížením 1× nebo 2× a libovolně mezi nimi přepínat, nebo před natáčením přepnete do ultraširokého zobrazení. Plynule přecházet mezi třemi ohnisky v rámci jednoho videa nelze. A telefon taky trochu nepochopitelně neumí 4K při 60 fps, vyšší snímkování můžete mít jen u Full HD.

Aplikace Cinema Pro vymáčkne z telefonu maximum, chce to ale informovaného uživatele, který rozumí expozici. Pokud si chcete zahrát na filmového režiséra zkuste aplikaci Cinema Pro, která vám dovolí velmi podrobné nastavení expozice. Můžete pomalu přeostřovat, můžete si vybrat také z několika filtrů a hlavně můžete přesně nastavit expozici. Aplikace není pro rychlé video momentky, ale spíše pro promyšlené záběry, kdy využijete i stativ a hlavně musíte mít ponětí, co vlastně chcete a co která hodnota mění. Nic pro začátečníka, ale pokročilí uživatelé budou spokojení. Ukázkové video (standardní záběr a 2× přiblížení, 1 080p, 30 fps): Ukázkové video (širokoúhlé, 1 080p, 30 fps):