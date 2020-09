RECENZE: Sony Xperia 1 II – bez kompromisů. Tak to mají fanoušci rádi

Plusy Originální čistý design

Jemný 4K OLED

Vynikající zvuk do sluchátek

Zachovaný 3,5mm jack

Bezdrátové dobíjení Minusy Displej pouze 60 Hz

Pomalejší dobíjení baterie

Není Dual SIM

Jen průměrné noční snímky

Vysoká cena ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Sony po roce uvádí nový vlajkový smartphone, který ve větší míře než předchůdce využívá expertízy a technologií ze sesterských divizí japonské firmy – týká se to zejména obrazu, zvuku a fototechniky. I číslování generací už zde probíhá podle korporátních zvyklostí římskou číslicí: Sony Xperia 1 II. To znamená, že výroba telefonů byla zcela integrována do struktur Sony Corporation.

Telefon opět míří na nejnáročnější uživatele, kterým dokáže nabídnout některé parametry, které u konkurence vůbec nenajdou – například jemný 4K OLED displej nebo podporu prostorového zvuku 360 Reality Audio při poslechu do sluchátek. Pro masového uživatele může být telefon naopak příliš složitý – těžko mu bude výrobce vysvětlovat třeba to, proč jsou v něm předinstalovány rovnou tři aplikace pro foto/video, místo obvyklé jediné.

Proti minulé generaci (Sony Xperia 1) došlo k řadě vylepšení, počínaje fotoaparátem, přes „povinné“ navýšení výkonu i paměti, až po zvětšení kapacity baterie, přidání bezdrátového dobíjení a návrat 3,5mm jacku. Design se výrazněji nemění, čímž Sony dává najevo, že stále míří na tutéž sortu zákazníků-fajnšmekrů nepodléhající trendům a preferující spíše špičkové hi-tech funkce.

Sony Xperia 1 II katalog rozměry a hmotnost: 166 × 72 × 7,9 mm, 181 g

displej: 6,5", kapacitní OLED, 2 160 × 5 040, 844 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1600|1800 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost 1,9/6

výhodnost cena: 32 189 Kč až 32 990 Kč

Celou recenzi Sony Xperia 1 II si přečtěte na následujících listech.