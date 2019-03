RECENZE: Sony Xperia 10 — originální multimediální nudle má své mouchy

Potěší také čistý operační systém, myslelo se na pohodlné ovládání, dobrá je výdrž na jedno nabití a slušné jsou možnosti konektivity včetně rádia. Co naopak nepotěší, to je slabší výkon, horší optimalizace prostředí a slabší konstrukční zpracování. Vyloženě potom zklame problémové ostření fotoaparátu a výsledné fotografie, které často nejsou dobré ani v ideálních podmínkách. V tomto ohledu Xperia 10 nutně potřebuje aktualizaci softwaru.

Necelé dva miliony prodaných smartphonů za poslední kvartál loňského roku donutily Sony přijít s něčím, co se od ostatních bude opravdu odlišovat. Sony se do toho tedy opřelo a po představení v Barceloně i bleskově uvedlo na trh svoje premianty ve střední třídě, dvojici Xperia 10 a Xperia 10 Plus.

Na zadní straně najdeme dvojí logo výrobce, piktogram informující o umístění NFC antény a při horní hraně LED blesk a zhruba jeden milimetr vystupující modul fotoaparátu s dvojicí snímačů. Jeho stříbrné orámování je elegantní, ale krycí sklo se celkem snadno poškrábe. Z charakteru poškrábání navíc soudím, že jde spíše o plast, než sklo. Co je ale u Xperie 10 výborné, to je úchop v dlani. Díky netradičnímu poměru stran displeje je celé tělo hodně útlé a v ruce tak telefon držíte opravdu s jistotou, polykarbonát navíc skoro vůbec neklouže.

Jak jsem zmínil již dříve, do spodní hrany byl vsazen kus kovu, v němž sídlí USB-C konektor a dvojice perforací, z nichž jedna ukrývá hovorový mikrofon a druhá hlasitý reproduktor. Zaráží mě využití kovu v jinak plastovém těle, napadá mě snad použití jako výztuha skrze celé šasi, ale ono praskání to nepotvrzuje. Pod záslepkou v horní části levého boku najdeme jeden slot na nanoSIM a jeden kombinovaný buď na nanoSIM, nebo paměťovou kartu microSD. Horní hrana ukrývá sluchátkový konektor a sekundární mikrofon.

Super je také prohlížení internetu, komunikační aplikace a další, kde po vysunutí klávesnice vidíte pořád dostatek obrazu, a to dokonce i v režimu dělené obrazovky, kde u jiných smartphonů například při vyplňování jakýchkoliv kolonek klávesnice překryla vše a vy jste neviděli vůbec nic. Úprav zobrazení zde najdeme poměrně dost. Kromě klasiky v podobě automatického jasu, změny velikosti písma a škálování zde Sony přidává také možnost několika způsoby regulovat vyvážení bílé, dále upravit barevné podání a kontrast, nechybí noční režim pro potlačení modrého světla, nebo také chytrý režim podsvícení, které bude dle okolního světla v dané intenzitě a zároveň displej nezhasne do té doby, dokud telefon budete držet zvednutý a dívat se na něj.

Zapomeňte na kino. Jako CinemaWide označuje Sony svoje displeje s poměrem stran 21:9 a přesně jeden takový má i Xperia 10. Jedná se o IPS panel, který má úhlopříčku 6" a rozlišení 1080 × 2520 obrazových bodů, jemnost 457 PPI a jeho pozorovací úhly a rozpětí jasu jsou příkladné, i když lehce vyšší maximální jas by určitě neuškodil. Pokud vás jakýmkoliv způsobem obtěžovaly pruhy při sledování filmů a videí na smartphonech, ať už byly na kterékoliv straně, zde žádné pruhy nebudou a přesně o to Sony šlo. Jsou ale místa v systému nebo aplikace, kde prostor navíc bude na škodu, nebo z tohoto důvodu aplikace nebude korektně pracovat či spadne (stejně jako u poměru 18,5:9, 19:9 atd.).

Postarší chipset a čarovná baterie. Hnacím ústrojím Xperie 10 je chipset Qualcomm Snapdragon 630, což je postarší osmijádrový procesor (14nm, Cortex-A53) s taktem 2,2 GHZ na jádro, kterému dopomáhají 3 GB operační paměti a grafický akcelerátor Adreno 508. Benchmark AnTuTu potvrzuje stáří chipsetu výsledným skóre okolo 89 tisíc bodů, což je v dnešní době na smartphone za cenu devět tisíc korun docela málo. Ne, že by to mělo nějaký extra vliv na použitelnost, ale občasný záškub či zpomalení v systému nebo rozdýchávání po natáčení 4K videa, s tím je potřeby počítat.

Fotoaparát

Jeden hlavní, jeden pro bokeh. Xperia 10 je na zádech vybavena dvojicí snímačů s rozlišením 13 a 5 Mpx. První jmenovaný je hlavní snímač se světelností F/2.0, úhlem záběru 76°, sekundární pro záznam hloubky ostrosti má světelnost F/2.4 a úhel záběru 88°. Je zde podpora režimů, automatického HDR, hybridní automatické ostření, pětinásobné digitální přiblížení a podpora pro 4K video při 30 fps. Selfie kamerka má rozlišení 8 Mpx, světelnost F/2.0, úhel záběru 84° a rovněž podporuje HDR režim a bokeh efekt, i když pouze softwarový. Nechybí ani náhrada blesku pomocí bílého probliknutí displeje.



Prostředí fotoaplikace u smartphonu Sony Xperia 10.

Píše se mi to těžko, ale fotografie z Xperie 10 jsou opět hodně podprůměrné. Ani za jasného dne a s použitým ISO 50 telefon nedokáže vykouzlit fotografii, na které by nebylo obrovské množství šumu. Jakákoliv jednolitá plocha, nebo naopak plocha členitá, ale stejné barvy, se utápí v rozpitých a zrnitých skvrnách. Celkem v pořádku je barevná věrnost a nedochází ani k deformaci scény, ale zato má telefon problém s ostřením, které trvá, ostří jinam nebo vůbec, a detaily, ty skoro nedokáže vykreslit. Jediné, co lze označit za povedené, je makro, případně objekt do cca 1m vzdálenosti od snímače, to samé v noci s bleskem.

Ukázkové fotografie:



Videoschopnosti Xperie 10 zahraňují reputaci, alespoň částečně. Telefon umí natáčet video ve 4K rozlišení při 30fps a výsledek je vcelku dobrý. Barvy jsou sice trochu uměle přebuzené, ale detaily jsou dobře viditelné a nedochází k deformaci objektů. Škoda je, že video v tomto rozlišení není nijak stabilizované, což je mimo stativ vždy znát. Přiblížení je pouze digitální v maximální míře 5x, což při 4K rozlišení zajišťuje jistou použitelnost i přiblíženého záběru. U videa navíc není problém s přeostřováním, to pracuje příkladně, jen trochu pomaleji. Softwarová stabilizace je dostupná pouze v nižším 1080p rozlišení, ale to je v této cenové kategorii běžné.

Ukázkové video (4K, 30 fps):