RECENZE: Sony Xperia 10 Plus — kompaktní plácačka

Sony Xperia 10 Plus doplňuje svého menšího a nepatrně hůře vybaveného sourozence Xperii 10 ve střední třídě, kde se stejně jako on pokusí zaujmout netradičním displejem s poměrem stran 21:9. Bez výraznější speciality, na kterou lze upozornit, nemá dnes ve střední třídě šanci nikdo. Otázkou zůstává, jestli se Xperia liší natolik, aby dokázala zakrýt své nedostatky.

Oddělení čtečky a hlavního vypínače překvapí, obzvlášť když Sony v minulosti dokázalo tyto prvky integrovat do jednoho. Na oddělené funkce se dá poměrně rychle zvyknout, v praxi si to po pár dnech ani neuvědomíte. Větším zklamáním je chybějící hardwarová spoušť fotoaparátu, dedikované tlačítko Xperia 10 Plus už bohužel nemá.

Hardware

Nic důležitého nechybí. Osmijádrový Qualcomm Snapdragon 636 spolupracuje se 4 GB RAM. Z 64GB úložiště je po prvním spuštění dostupných necelých 50 GB, po prvotní aktualizaci klesne tato hodnota až pod 47. Zde ovšem záleží i na tom, jaké aplikace necháte telefon na začátku doinstalovat (můžete je později kdykoliv zase smazat), ve hře je necelý gigabajt místa.



Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM

Výkon telefonu nechybí, každodenní nasazení zvládá, aniž by se zadýchával. Občasné vlažnější reakce jsou spíše záležitostí odladění prostředí, kde Sony má ještě prostor ke zlepšení, než že by zařízení scházel výkon. Na Xperii spustíte i náročné hry, ve většině případů ani nebudete muset ubírat na detailech. V zátěži se horní číst telefonu pod segmentem fotoaparátu zahřívá, nejde ale o nic výrazného, co by znepříjemňovalo držení.



USB OTG

Pokud osadíte oba sloty kartami SIM, můžete rychlá data používat na obou. Potěší i skutečnost, že se nemusíte rozhodovat mezi sekundární SIM a paměťovkou, telefon pojme karty všechny tři. Nechybí dvoupásmová Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB OTG a FM rádio. Postrádat tak můžete jen infraport, bezdrátové nabíjení a zvýšenou odolnost. Nedostalo se ani na stereo, hlasitý reproduktor je jen jeden a jeho přednes nijak nevyniká. Sony to ovšem kompenzuje přítomností LDAC a DSEE HX, díky kterým je zvuk v klasických i bezdrátových sluchátkách velmi slušný.



Čtečka otisků prstů

Čtečka mezi hardwarovými tlačítky na pravém boku si zapamatuje až pět otisků. Čte rychle a přesně, následné odemknutí má pak nepatrné zpoždění, pořád se ale jedná o dostatečně rychlý úkon, který vás nebude zdržovat. Chybná čtení se pohybovala v zanedbatelných číslech. Odemykání pomocí rozpoznání obličeje Sony nenabízí.

Výsledky benchmarku AnTuTu:

celkové skóre: 117 853

CPU: 56 519

GPU: 21 340

UX: 33 192

MEM: 6 802

Baterie s kapacitou 3 000 mAh zvládne překvapivě více, než by leckdo očekával. I při intenzivním využívání se můžete spolehnout na celodenní výdrž, většinou se dostanete na den a půl. Dvoudenní hranice už vyžaduje střídmější přístup, není ale nedosažitelná. Baterie s větší kapacitou by Xperii samozřejmě slušela víc, ani tato ale ostudu neudělá. S běžnou nabíječkou s 2A výstupem dobijete Xperii do dvou hodin.