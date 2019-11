RECENZE: Sony Xperia 5 – kompaktní provedení top modelu od Sony

Plusy Kvalitní dílenské zpracování

Perfektní displej

Spousta výkonu

IP65/68

Rychlonabíjení Minusy Chybí bezdrátové dobíjení

Vysoká cena

Bez odemykání obličejem

Průměrná výdrž

Slabší možnosti přizpůsobení ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Sony Xperia 5 je menší alternativou nejvybavenější Xperie 1. Svou výbavou míří do nejvyšších vod, cenovkou svoje ambice jenom podtrhuje. Vše se podařilo zabalit do pěkného kabátku, na první pohled by tedy měl být úspěch zaručen.

Telefon je velmi dobře vybaven, trápí ho ale řada drobných, místy i zanedbatelných nešvarů, které ale v součtu s hodnocením mohou slušně zamávat. Na tomto místě by mohla vše zvrátit atraktivní cenovka, Sony jde ale cestou zcela opačnou a velmi sebevědomou cenou hází tomuto povedenému modelu klacky pod nohy.

Sony Xperia 5 katalog rozměry a hmotnost: 158 × 68 × 8,2 mm, 164 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 080 × 2 520, 449 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1600|1800 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 140 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 77 %

vybavenost ?

