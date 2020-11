RECENZE: Sony Xperia 5 II – nejlepší Japonec za dlouhá léta

Pokud jsme se v posledních letech mohli spolehnout na to, že se nějaké modely budou odlišovat od ostatních na trhu, byly to modely od Sony. Loni to byly špičkové modely Xperia 1 a 5, které přišly s protáhlým tělem a netradičním poměrem stran displeje 21 : 9. Obdobnou konstrukci využilo Sony i letos, když nejprve představilo svůj hlavní model Sony Xperia 1 II a nyní i model Sony Xperia 5 II .

Design

Je jiná. V současně době je těžké odlišit jeden telefon od dalšího. Při pohledu na dnešní telefony z čelní strany je jedním z mála lišících se prvků umístění čelní kamerky. Sony Xperia 5 II je ale jiná. Svým úzkým tělem je jednoduše a okamžitě rozpoznatelná.



Sony Xperia 5 II měří 158 × 68 × 8 mm a váží 163 gramů

Na rozdíl od dalších pak nemá jen malou bradu pod displejem, ale i nad ním. Předtím, než jsem telefon držel v ruce, jsem očekával, že mi to bude vadit a bude to jedna z nevýhod telefonu. Jakmile ale vezmete telefon do ruky, na horní prostor nad displejem si ani nevzpomenete. Tak markantní je první dojem z uzounké Xperie 5 II.



Na obou kratších koncích čelní strany lze spatřit výdechy stereo reproduktorů

Novému modelu nelze po konstrukční stránce téměř nic vytknout. Nabízí perfektní dílenské zpracování, které lze těžko vyjádřit v textu. Jednoduše, když telefon berete do ruky, poznáte, že je to „ono“. Na rozdíl od předchozích Xperií má Xperia 5 II mnohem oblejší hrany, což výrazně zpříjemňuje držení a práci s telefonem.



Kvůli vystupujícímu fotomodulu se telefon na stole kymácí a nejde ho tak příliš používat

Zadní strana je skleněná a obdobně jako displej, je i zadní strana chráněna před mechanickým poškozením tvrzeným sklem Gorilla Glass 6. Ze zad poměrně výrazně vystupuje fotomodul se třemi snímači vedle něhož logo NFC naznačuje, že s telefonem bude možné bezkontaktně platit. Sony Xperia 5 II je jakousi branou do minulosti, ale v tom nejlepším slova smyslu.



Čtečka otisků prstů na boku je velice přesná a rychlá a při jejím používání jsem nezaznamenal sebemenší problémy

V hliníkovém rámečku totiž na horní hraně najdeme 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Další a ještě mnohem větší raritkou z minulosti je dvoupolohová mechanická spoušť fotoaparátu, která byla, je a bude vždy mnohem lepší než softwarové řešení. Jejím prostřednictvím lze nejen fotit, ale fotoaparát (přidržením) i rychle spouštět.



Čelní kamerka našla své místo v prostoru nad displejem. Kromě ní zde v případě zmeškaných událostí problikává také notifikační LED dioda.

Na pravém boku je vůbec rušno. Kromě kolébky pro ovládání hlasitosti a zamykacího tlačítka se zabudovanou čtečkou otisků prstů je zde totiž ještě speciální tlačítko dedikované pro Google Assistant. Z pohledu českého uživatele a využití GA trochu zbytečné. Tím spíše, že si ho občas můžete splést právě s mechanickou spouští fotoaparátu.

Po několika týdnech s Xperií 5 II mohu subjektivně říci, že za posledních několik let je Xperia 5 II jedním z ergonomicky nejlépe sestavených modelů a po dlouhé době telefon, který nabídl zcela odlišný (myšleno lepší) zážitek z jeho používání a to i s hlediska pohodlnosti. Pokud by vám to přesto bylo málo, lze doplnit, že Xperia 5 II se chlubí certifikací odolnosti IP 65/68.