RECENZE: Sony Xperia XA2 — z ošklivého káčátka bujarou modelkou

Minimální rámečky po bocích zůstaly zachovány, stejně tak i brada nad a pod displejem, ale zmenšení je na první pohled viditelné a telefon už nevypadá, jako by ho někdo slisoval do úzké protažené nudle. I když na šířce a na váze trochu přibral, milerádi mu tyto ústupky odpustíte, v dlani se drží stále dobře, má povedený displej, konečně pořádnou baterii, dostatek výkonu, USB-C, umí 4K video a pokračovat bychom mohli dál a dál... Nebojte se tedy zavítat na následující listy podrobné recenze tohoto již na pohled povedeného kousku.

Zadní strana je vyvedena z plastu, a i když se po skoro měsíci testování žádný škrábanec neobjevil, věčně nepoškozená záda jistě nezůstanou a kov by zde slušel mnohem více. Barevnou sladěnost mezi materiály ale Sony zvládlo překvapivě velmi dobře. Kromě loga Xperia, lehce propadené čtečky otisků prstů a symbolu indikujícím umístění NFC antény zde najdeme vystupující čočku fotoaparátu a vlevo od ní velkou LED diodu. Škoda, že i dioda není na středové ose zadní strany, ale to už je jen zbytečné rýpnutí. Tenhle telefon prostě vypadá skvěle a švihácká barevná provedení mu velmi sluší.

Kapacita vnitřního úložiště činí 32 GB a zde je snad jedno jediné pohoršení oproti předchozí generaci, kdy pro uživatele je po startu dostupného méně prostoru z vestavěného úložiště, konkrétně lehce přes 18 GB. Systém samotný zabírá 11 GB a další místo ukousnou předinstalované aplikace. Vložit lze samozřejmě paměťovou microSD kartu o velikosti do 256 GB, slot je ale kombinovaný s druhou nanoSIM. Baterie vestavěná do Xperie XA2 má velmi rozumnou kapacitu 3300 mAh (oproti 2300 mAh u Xperie XA1), takže výdrž více než jeden den není vůbec problém.

Závěr

Povedený od A do Z. Již dlouho jsem netestoval telefon, kde bych negativa musel hledat pod mikroskopem. Ani Xperii XA2 se nevyhla vyšší startovací cena, takže se potkává s doprodejovými smartphony, které jsou vybaveny více, ale jinak je jen málo, co jí lze vytknout. Snad jen neochotu přeostřovat u videa, problém se skládáním panoramat a předinstalovaný bloatware. Zbytek (škoda hybridního slotu, titěrná tlačítka atd.) jsou jen rýpance mobilmaniaka.

Nasazená prodejní cena bez koruny devět tisíc korun je sice lehce vyšší, ale není to nic, co by telefonu vyloženě překáželo. Barevná provedení uspokojí každého a oproti Xperii XA1 se jedná opravdu o velký skok kupředu. Pokud Sony v příští aktualizaci odladí drobné nedostatky, bude to skoro dokonalý telefon. Tenhle kousek můžu směle doporučit ke koupi.

Sony Xperia XA2 katalog rozměry a hmotnost: 142 × 70 × 9,7 mm, 171 g

displej: 5,2'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 630 (8× Cortex-A53, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 23MPx (5 520 × 4 140), video (3 840 × 2 160), blesk 74 %

Hlavní konkurenti:

Huawei P20 Lite katalog |preview rozměry a hmotnost: 149 × 71 × 7.4 mm, 145 g

displej: 5.8", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 659 (8× Cortex-A53, 16nm)

operační systém: Google Android 8.0 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 76 %

Lenovo Moto Z katalog | recenze rozměry a hmotnost: 153 × 75 × 5,2 mm, 136 g

displej: 5,5'', kapacitní OLED, 1 440 × 2 560, 534 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (450|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,1, GPS

paměť: 32 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 2 600 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 820 (4× Kryo, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (3 840 × 2 160), blesk 83 %

Alcatel Idol 5S katalog | recenze rozměry a hmotnost: 148 × 73 × 7,5 mm, 155 g

displej: 5,2'', kapacitní LTPS LCD, 1 080 × 1 920, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 2 850 mAh

procesor: Mediatek MT6757 (8× Cortex-A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 73 %

Honor 9 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 147 × 71 × 7,5 mm, 155 g

displej: 5,15'', kapacitní LTPS LCD, 1 080 × 1 920, 428 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 200 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 960 (8× Cortex-A73 + A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 20MPx (5 376 × 3 744), video (3 840 × 2 160), blesk 81 %

Samsung Galaxy A5 (2017) katalog rozměry a hmotnost: 146 × 71 × 7,9 mm, 157 g

displej: 5,2'', kapacitní OLED, 1 080 × 1 920, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 7880 (8× Cortex-A72 + A53, 1,9 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (1 920 × 1 080), blesk 77 %

Verdikt: Xperia XA2 je povedený telefon až do morku kostí. Dostatek výkonu, příkladné zpracování, svižný systém, zásadně dobrý fotoaparát a celkově zlepšení oproti předchozí generaci ve všech směrech. Negativa jsou minoritní a vyšší startovací cena časem jistě klesne.

Plusy:

barevná notifikační dioda

kvalitní dílenské zpracování

dobrý displej s příkladným rozpětím jasu

přesná a rychlá čtečka otisků prstů

odladěnost systému a aktuální verze Androidu

hardwarová spoušť fotoaparátu

zvukový přednes a bohatý ekvalizér

USB-C konektor, rychlé dobíjení

natáčení 4K videa, dobrá kvalita navzdory chybějící stabilizaci

povedené fotografie

Mínusy: