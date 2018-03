RECENZE: Sony Xperia XA2 Ultra — osvědčená kvalita v obřím provedení

Jinak ale telefon působí velmi masivním dojmem, což posiluje hlavně kovový rámeček. Bohužel je také pěkně velký, ovšem i to může být pro některé uživatele výhoda. Ti ostatní pak sáhnou k téměř totožném menším modelu XA2. S většími rozměry bohužel znovu musím Sony zkritizovat za zbytečně velké okraje nad a pod displejem. Za boční rámečky, které jsou naprosto titěrné však výrobce zaslouží jedničku z hvězdičkou.

Čest starému designu. Jak už bylo Sony Xperia XA2 Ultra je zřejmě posledním modelem využívající designový jazyk Loop Surface. Přestože má tedy na pohled hranatější tvar, je na bocích pěkně zaobleno a krásně tak padne do ruky. Horní a spodní strana zůstává seříznutá, přičemž jejich hrany mírně přesahují nad povrch telefonu a k mému překvapení jsou poměrně ostré.

Displej se může chlubit skvělými pozorovacími úhly i skvělou čitelností na slunci, díky dostatečně vysokému jasu. Výhrady nemám ani k minimálnímu jasu, který poskytuje pohodlné čtení i za tmy. Jak si lze na první pohled všimnout, displej nemá téměř žádné okraje na bocích, což chválím. Sony by však mohlo myslet i na eliminaci nechtěných dotyků, opakovaně se mi stávalo, že jsem si takto něco nechtěně spustil.

Velký displej, dobrý displej. Xperia XA2 Ultra má 6” IPS dispej s Full HD rozlišením 1 920 × 1 080 pixelů. Obraz je tedy stále dostatečně jemný, takže rastr spatříte jedině při hodně důkladném zkoumání. Potěší také přítomnost krycího sklíčka Gorilla Glass 4. Velmi mě potěšilo reálné podání barev displeje, které to nijak nepřehání se sytostí barev jako jiné značky. Pokud by vám syté barvy chyběly, můžete si je aktivovat v nastavení.

Nadprůměrně dopadl i test streamování Full HD videa a refresh webu. Telefon podporuje rychlé nabíjení, bohužel jsem jej nemohl plně otestovat, jelikož potřebný napájecí adaptér nebyl součástí novinářského balení. I s normální nabíječkou se ale výdrž pohybovala pod hranicí 2 hodin. Potěší také adaptivní nabíjení, díky kterému by se měla prodloužit životnost baterie.

Výdrží mě telefon příjemně překvapil. Integrovaná baterie s kapacitou 3 580 mAh udrží smartphone nabitý až dva dny běžného používání. To znamená surfování na webu, používání sociálních sítí, komunikátorů a příležitostný poslech hudby. To vše se stále zapnutou Wi-Fi/mobilními daty, polohovými službami a automatickou regulací jasu. S využitím některého z úsporných režimů se dá výdrž prodloužit s odřenýma ušima až na tři dny.

Dlouhá výdrž, slabší výkon . Nejslabší stránkou telefonu je bohužel výkon. Nechci tím tvrdit, že by osmijádrový procesor Snapdragon 630 po výkonnostní stránce nějak strádal, ovšem v dané cenové kategorii je konkurence schopna nabídnout i procesory z těch nejvyšších řad. Xperii XA2 Ultra přesto výkonu nechybí a nezadýchá se při běžném používání ani při hraní náročnějších her.

Režim soustředění, pak zakáže notifikace, které by vás rušili od práce. Šikovný je i zahraniční mód, který v případě odcestování do ciziny zakáže mobilní data pro „žravé” aplikace, které zrovna nepotřebujete.

Nová verze, stejný design. Xperia XA2 Ultra běží na operačním systému Android 8.0 Oreo, která má pro Sony již typickou decentní grafickou nástavbu. Prostředí tedy není nijak přeplácané a pokračuje v tom, na co jsou příznivci značky zvyklí. Pokud byste si jej chtěli upravit, máte zde k dispozici obchod s libovolnými tématy. Únosné je to i s předinstalovanými aplikacemi. Najdeme zde pouze vlastní multimediální aplikace pro hudbu a video, čtečku knih od Kindle a AVG antivirus.

Fotoaparát

Ostré fotky a duální selfie. Xperia XA2 Ultra dostala fotoaparát o rozlišení 23 MPx a clonou f/2.0. Ten jasně ukazuje, jak se telefony od Sony po stránce focení zlepšily. Smartphone dokáže za dobrého světla fotit krásně barevné snímky, dobře zaostřené a díky vysokému rozlišení i plné detailů, které jsou patrné i po digitálním přiblížení. Rovněž pochválím rychlost pořizování snímků, která je prakticky blesková i v případě zapnutého HDR. Jediné, co telefon trochu pozlobí je jasná scéna, kde má problémy s přepaly, což se projevilo zejména u fotek se sněhem.



Ukázkové snímky ve dne

Dobré fotky zvládne telefon pořizovat i za horšího světla. Ačkoliv je na nich patrný šum, stále dokáže optika zachytit dostatek detailů. Škoda, že se Sony u hlavního fotoaparátu stále zuby nehty brání optické stabilizaci, která by zde jistě pomohla. O to větší překvapení nás však čeká na přední straně.



Noční snímky

Sony, které se doposud odolávalo trendu duálních fotoaparátů se zřejmě rozhodlo, osahat si tuto technologii nejprve na čelním fotoaparátu. Najdeme zde tedy dva foťáky, jeden s rozlišením 16 MPx, clonou f/2.0 a překvapivě doplněný i o optickou stabilizaci. Druhý snímač má sice pouze 8Mpx rozlišení a světelnost f/2.4, ovšem díky zornému úhlu 120° dokáže zabrat mnohem větší část scény, což oceníte zejména při skupinovém selfie.



Ukázková selfie

Prostředí fotoaparátu je jednoduché, bohužel v něčem až tak moc, až to telefonu škodí. Například nechápu, proč funkci HDR musím hledat v nastavení fotoaparátu a nemá rovnou svou ikonku vedle spouště fotoaparátu. Do hlavy mi nejde ani to, proč nenajdu 4K rozlišení v nastavení mezi ostatními rozlišeními, ale musím jej spouštět samostatně skrze speciální režim. Jinak ale k aplikaci fotoaparátu nemám výhrady.



Prostředí fotoaparátu působí na první pohled jednoduše, v něčem je však až zbytečně komplikované

Co se videí týče, tak je podporováno již zmíněné 4K rozlišení, ale telefon si poradí i s Full HD při 60 snímcích za vteřinu nebo zpomalenými videi se 120 fps. U videí je třeba pochválit skvělou elektronickou stabilizaci, díky které je obraz plynulý a nijak se netřese.

Ukázkové video (1080p, 30 fps):