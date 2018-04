RECENZE: Sony Xperia XZ2 — konzervativní moderna

Sony po vzoru některých jiných značek vypustilo 3,5mm jack na sluchátka, což bude velké mrzení hlavně u těch, kteří mají často k telefonu připojenou powerbanku a zároveň poslouchají hudbu do klasických drátových sluchátek. To u Xperie XZ2 nebude možné, protože USB-C konektor je jen jeden, takže jedna z těchto činností bude muset ustoupit do bezdrátové podoby – naštěstí obojí telefon umožňuje. Abychom jen nekritizovali, zachována zůstala užitečná mechanická spoušť fotoaparátu a samotný objektiv leží uprostřed, takže si ho při fotografování nebudete nechtěně stínit prstem.

Se změnou designu souvisí i několik funkčních novinek, z nichž na některé se bude zvykat jen těžko. Předně je to přestěhování čtečky otisků z bočního odemykacího tlačítka na záda pod fotoaparát. Čtečka bohužel leží skoro v těžišti celého zařízení a pro nahmatání ukazovákem je moc nízko. Na tohle jsme si v průběhu testování nemohli zvyknout a obvykle jsme prstem patlali po čočce fotoaparátu. I zmiňované odemykací tlačítko leží zbytečně nízko, ale zde už to takový problém nebyl.

Xperia XZ2 má pevný kovový rám, ovšem přední i zadní plochy jsou ze skla. Výrobce si tolik nehraje s odrazivostí světla, plocha je spíše zakalenější a matná. To je praktické z hlediska ulpívání otisků, na něž sice sklo funguje jako magnet, ale například u námi testované šedivé varianty nebyly tolik patrné. Kvalita zpracování je u Sony tradičně na špičce, při uchopení telefonu do ruky se dostavuje známý pocit, že držíte poctivý kus elektroniky. Nechybí tradiční odolnost proti vodě a prachu IP68.

Ten je o poznání zakřivenější a módně řečeno „organičtější“. Telefon působí svěže, i když možná ztratil trochu na nezaměnitelném rukopisu Sony. Rohy jsou mírně zaoblené a asi největším rozdílem proti minulým generacím – optickým i pocitovým – jsou vyklenutá záda. To telefon dělá mnohem příjemnějším do ruky, ale zároveň to z něj činí velmi nestabilní vaničku, která v klidu neposedí snad ani na zcela vodorovné podložce. Pozor, aby se vám telefon odněkud nesvezl a nerozbil se.

Hardware

Skvělý zvuk i výkon. Xperia XZ2 je momentálně nejlépe vybavenou Xperií, jejíž srdce reprezentuje výkonný procesor Snapdragon 845. Společnost mu dělá překvapivě pouze 4GB operační paměť, což je dnes údaj spíše do vyšší střední třídy, ale nemůžeme tvrdit, že by nás to při používání telefonu nějak limitovalo. Sony má telefon odladěný tak, že mu 4 GB prostě stačí, na druhou stranu alespoň 6 GB by telefonu jistě slušelo víc a extrémní uživatel by možná rozdíl poznal.



V Antutu si XZ2 vedla více než dobře

Vnitřní 64GB úložiště není taky zrovna ukázkou štědrosti, zde se ale dá případný nedostatek prostoru vyřešit paměťovou kartou. Celkově je ovšem Xperia XZ2 podle měření benchmarkem Antutu jedním z nejvýkonnějších smartphonů současnosti. Výkon nechybí při hraní náročných her, prostředí jede hladce jako po másle a telefon se ani při zátěži nadměrně nezahřívá. Další důkaz toho, že papírové hodnoty samy o sobě moc nevypovídají.



3,5mm jack na těle nenajdeme, sluchátka se připojují do USB-C

Další nenápadnou silou Xperií jsou baterie. Optimalizace spotřeby je na vysoké úrovni a dobře pracuje i úsporný režim Stamina. S XZ2 a její 3 180mAh jsme tak opravdu dosáhli na dvoudenní výdrž při běžném používání. Funguje rychlé kabelové dobíjení, které doplní vysátou energii za 90 minut, a premiéru má u Sony bezdrátové dobíjení. To je sice pomalejší a kvůli kluzkým zádům je obtížnější trefit se přesně na cívku na vodorovné podložce, ale rozhodně je to správný krok vpřed.



Telefon se prodává jako Dual SIM s hybridním slotem (buď 2 SIM, nebo SIM + microSD)

Skvělý je na Xperii tradiční zvuk. Ať už se jedná o poslech do kabelových sluchátek (v balení je redukce z USB-C na 3,5mm jack), kde asi nejlépe vynikne podpora formátů Hi-Res Audio (LPCM, FLAC, ALAC, DSD), nebo i do bezdrátových headsetů s podporou technologie LDAC. Stereofonní reproduktory hrají dostatečně hlasitě i čistě a navíc obsahují technologii S-Force Front Surround, která zvýrazní basovou složku vibracemi. To se hodí například při hraní her nebo u sledování akčních videí.