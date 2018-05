RECENZE: Sony Xperia XZ2 Compact je lepší po všech stránkách

Po dlouhé době Sony radikálně změnilo design svých a na únorovém MWC v Barceloně vyslalo do boje o zákazníky své dva zcela nové modely. Zbavilo se přitom nejen zastaralého Infinity Loop designu, ale i 3,5mm jacku nebo čtečky otisků prstů na boku. Vrchol portfolia výrobce reprezentuje Sony Xperia XZ2. Dále v souladu se svými zvyky Sony představilo také jeho zmenšeninu - Sony Xperia XZ2 Compact. Ta v nejnovější verzi nabízí oproti svých předchůdcům hned několik změn. Vůbec poprvé začíná úhlopříčka displeje číslovkou pět. Adekvátně se tak muselo zvýšit i rozlišení. S větším modelem Xperia XZ2 pak sdílí téměř všechny hardwarové parametry. Vyjímkou je chybějící podpora bezdrátového dobíjení. Sony Xperia XZ2 Compact katalog | preview rozměry a hmotnost: 135 × 65 × 12,1 mm, 168 g

displej: 5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 483 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 2 870 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 19MPx (4 992 × 3 744), video (3 840 × 2 160), blesk 76 %

Samotná recenze Sony Xperia XZ2 Comact začíná na následujícím listu. Smartphone Sony Xperia XZ2 Compact k testování zapůjčila společnost Sony Mobile.

1. Design Po svém. Již delší dobu se ozývaly hlasy, že design Xperií je zastaralý a potřebuje změnu. Loni ještě Sony vydrželo, ale letos již ne. Design Infinity Loop je sice zapomenut, ale japonský výrobce se přesto vzhledem svých telefonů (Ambient Flow) odmítá podrobit letošním trendům. Ani nové Xperie totiž nemají úplně malé rámečky, současně však nemají ani neoblíbený tzv. notch.

Nad displejem je 5Mpx čelní kamerka a jeden z reproduktorů Místo ostrých hran se u Xperie XZ2 Compact setkáváme s kulatými tvary. Obecně se dá říct, že tato novinka je taková malá boubelka, když při rozměrech 135 × 65 × 12,1 mm váží 168 gramů a věřte mi, že jakmile telefon vezmete do ruky, okamžitě to poznáte.

Druhý reproduktor je pod displejem. Systémové klávesy jsou řešeny softwarově Rovněž vás ihned zaujmou vyboulená záda telefonu, a když je telefon položen na stole, připomíná vaničku. Toto řešení má své klady i zápory. Pozitivní je, že se telefon skvěle drží v ruce. Negativně se jeho tvar projevuje právě při položení na tvrdou podložku, na níž se jednak stále kýve a druhak má tendence po ní sklouzávat.

Na boku zůstala mechanická spoušť fotoaparátu Záda jsou u Xperie XZ2 Compact, na rozdíl od modelu Xperia XZ2, plastová, rámeček pak zůstal kovový. Prospívá to zejména jeho bytelnosti a nemusíte se proto bát, když vám telefon z menší výšky spadne na zem. Sám telefon se nebojí ani vody či prachu, když si i se změnou vzhledu zachoval certifikaci IP68.

K vysunutí šuplíku s nanoSIM a microSD kartou není třeba žádného klíčku, postačí nehet Po obvodu telefonu budete v tomto případě marně hledat čtečku otisků prstů. Ne, že by zmizela úplně, ale nově byla přesunuta z boku na záda. Z pohledu praktického využití čtečky je trochu škoda, že Sony nemělo ambice vměstnat ji pod displej na přední stranu, protože místo na to určitě bylo. Oproti jiným telefonům mi zde trochu vadila přesnost a citlivost čtečky otisků, když ta občas na přiložení prstu nereagovala vůbec a jindy zase prst na první pokus nepoznala. U jiných telefonů této kategorie se mi to přitom nestává.

Čtečka otisků je na zadní straně umístěna dostatečně daleko od fotoaparátu Zatímco čtečka se pouze přesunula, 3,5mm jack čekal horší osud. Z důvodu čistoty nového designu totiž sluchátkový port z Xperia XZ2 Compact úplně zmizel. V prodejním balení je sice redukce, ale starý dobrý 3,5mm jack bude mnohým chybět.

2. Displej Mini revoluce. Zobrazovací panel prošel u Xperie XZ2 Compact totální proměnou. Poprvé má jeho úhlopříčka rovných 5 palců. Rovněž poprvé nemá displej modelu Compact HD rozlišení, ale vyšší FullHD+ (1 080 × 2160 pixelů). Do třetice se poprvé u Sony setkáváme s displejem s poměrem stran 18:9, který vyhovuje současným trendům.

Jakmile je displej vypnutý, nepoznáte, kde končí displej a začíná rámeček Japonský výrobce využil v tomto případě IPS LCD panel, který obohatil o svou technologii X-Reality, jež dokáže nabídnout ostřejší videa s ještě pestřejšími barvami. To vynikne o to víc, že displej Xperia XZ2 Compact podporuje HDR zobrazení. Problém jsem neměl ani se zobrazením černé, které sice není srovnatelné s displeji AMOLED, ale rozhodně neurazí.

Xperia XZ2 Compact nabízí i obdobu always-on displeje. Z důvodu úspory energie se však objevuje pouze v okamžiku, kdy telefon vezmete do ruky Displej je dobře čitelný i na přímém slunci a ani při pohledu z většího úhlu nejsou jeho barvy zkreslené. Jestliže vám přesto nebude barevné podání displeje vyhovovat, máte možnost úpravy. V nastavení je možná základní jednoduchá úprava skrze trojici přednastavených režimů, ale i pokročilejší úprava prostřednictvím RGB složek.

3. Hardware Není o čem. Xperie XZ2 (Compact) představují momentálně to nejlepší, co Sony nabízí. Po stránce výkonu tak nabízí aktuálně nejsilnější osmijádrový Qualcomm Snapdragon 845 se čtveřicí jader taktovaných na 2,4 GHz a úspornější čtveřicí jader s frekvencí 1,7 GHz. Doplňuje ho i grafický adaptér Adreno 630 a 4 GB RAM. Operační paměť je jediná položka, kde by se dalo uvažovat i o lepších parametrech, avšak na zcela plynulý a bezproblémový chod telefonu to bohatě stačí. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 236 759

CPU: 70 243

GPU: 106 283

UX: 51 565

MEM: 8 668 Vnitřní paměť nabízí 64 GB (reálně 49 GB) pro vaše data. Ta můžete získat buď stalou dobrou offline metodou skrze USB-C kabel, anebo modernějším online způsobem. K tomu můžete využít buďLTE modem, nebo spíše dvoupásmovou Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac). Samozřejmostí je podpora Wi-Fi Direct i technologií Miracast a DLNA. Chytré příslušenství pomůže nakonfigurovat Bluetooth 5.0 (s A2DP a aptX).

Pokud vám nebude stačit vnitřní úložiště, můžete paměť rozšířit o microSD kartu Vzhledem ke stále oblíbenější metodě placení pomocí telefonu potěší i přítomnost NFC čipu. Pro letní procházky po horách pak poslouží A-GPS s podporou systému GLONASS a GALILEO. S aktivní GPS nebo obecně se zvýšeným výkonem (hraním her) se pojí i jedna méně příjemná skutečnost, a sice citelné zahřívání. Na výkon to však ani poté nemá žádný vliv. RECENZE: Sony Xperia XZ2 — konzervativní moderna Absence 3,5mm jacku se přes všechna negativa pozitivně projevuje na kvalitě audio výstupu. Obdobně se mohu vyjádřit i o hlasitých stereoreproduktorech, které jsou opravdu slyšet a i při vyšší hlasitosti zůstává zvuk čistý. K tomu telefon obsahuje i technologii S-Force Front Surround zvýrazňující basovou složku.

Xperia Lounge Silnou zbraní Xperií obvykle bývá energetický managment. Režimy Stamina a Ultra Stamina jsou již delší dobou známkou jistoty. Xperia XZ2 Compact má akumulátor s kapacitou 2 870 mAh. Vezmeme-li v úvahu menší úhlopříčku a FullHD+ rozlišení, měla by baterie vydržet více než průměr. Realita je ale překvapivě jiná. Přes vše výše uvedené je telefon rád, pokud zvládne dva dny bez dobití. Spíše ho ale budete do nabíječky připojovat každou noc.

K tomu, aby mohl telefon začít používat ochranu baterie, bude předtím potřebovat alespoň týden až dva učení a pozorování vašeho chování V tomto ohledu lze alespoň vyzvednout chytrou optimalizaci dobíjení, která na základě návyku uživatele dokáže dobít telefon těsně před tím, než ho uživatel obvykle bere do rukou (typicky před probuzením). Jestliže potřebujete energii hned, potěší podpora rychlého dobíjení.

4. Software Vše při starém. Zatímco při pohledu zvnějšku pozná Xperii XZ2 Compact málokdo, při pohybu v prostředí bude zkušený uživatel Xperií jako ryba ve vodě. Prostředí telefonu totiž nabízí oproti předchozím modelům pouze několik dílčích změn. V tomto případě je grafická nadstavba Xperia UI naroubovaná na Androidu 8.0 Oreo.

Základní pohled do Xperie XZ2 Compact Nadstavba opět obsahuje i praktickou hlavní nabídku aplikací, a tak na pohotovostních plochách můžte mít pouze aplikace a widgety, které sami chcete. Abyste se cítili v telefonu co možná nejlépe, nabízí Sony široké možnosti pro personifikaci formou Schémat. Můžete si proto nastavit vlastní rozestavení ikon vč. velikosti mřížky, motivy nebo přechody mezi jednotlivými obrazovkami.

Při úpravě telefonu dle vlastních preferencí se můžete vyřádit Uvedené změny a nastavení jsou vidět na první pohled, balík funkcí Xperia Assist upraví telefon k vašemu obrazu trochu skrytě. Nabízí automatické spuštění různých adaptérů, ztíšení notifikací apod. a to buď na základě denní doby nebo vaší polohy. K tomu přidá tipy na další funkce nebo inteligentní čištění paměti telefonu. Na základě vašich návyků vám je telefon schopný posílat také nejrůznější tipy na vylepšení efektivity práce s telefonem.

O nových, i na první pohled skrytých, funkcích se můžete dozvědět prostřednictvím chatu Vadou na kráse systému Xperie XZ2 Compact je množství předinstalovaných aplikací, z nichž některé nelze ani odinstalovat (pouze zakázat). Mezi externími aplikacemi najdeme Amazon, Kindle nebo AVG. Z dílny Sony zase pochází Playstation App, News Suite nebo Xperia Lounge. Mezi ty vydařenější se řadí aplikace 3D Creator, která dokáže vcelku přesně naskenovat objekty vaše obličeje do 3D digitální podoby.

5. Fotoaparát Tak třeba příště. Léta se opakovala stejná písnička, a to že snímače Sony používají téměř všichni konkurenti, a to lépe než samotné Sony. Nové Xperie to znovu chtějí změnit. K dispozici mají 19Mpx Motion Eye snímač s velikostí 1/2,3", světelností f/2,0 a fyzickou velikostí pixelu 1,22 µm. Ostré snímky zajišťuje kombinace fázového a laserového ostření.

Prostředí fotoaparát vč. manuálního režimu Sony nabízí tradičně propracovanou aplikace Fotoaparát se spoustou funkcí. Přesto většinu času budete používat výbornou automatiku. Kromě toho však můžete vybírat mezi režimy Bokeh, panorama nebo režimu s přidáním AR objektů. Vylepšení HDR je k dispozici jak pro fotoaparát, tak pro kameru. Marketingovým tahákem je samozřejmě super slow-motion režim (960 fps).

Více fotografií najdete na listu 8 Jakmile přetáhnete fotografie do počítače a zobrazíte se je na větším displeji, zjistíte, že se nic nezměnilo. Sony prostě ze svých snímačů opět nedokázalo dostat to, co umí. Na displeji telefonu tak sice fotky vypadají dobře, avšak na velkém monitoru zjistíte, že věrně zachycené barvy a široký dynamický rozsah kazí slévající se detaily. Nechápejte mne špatně, výsledné snímky patří k nadprůměru, na nejlepší však ztrácí.

Spokojenost panuje se selfie snímky Na fotoaparátu musí Sony zamakat, ale video zvládá fantasticky. Lze ho natáčet nejvýše ve 4K rozlišení, ale i ve FullHD vypadá velmi dobře. Záznam je plynulý s velmi dobrými barvami a také ostření funguje skvěle. S ohledem na práci Samsungu jsem však byl trochu zklamaný ze super slow-motion videa. Na rozdíl od Samsungu totiž u Xperie XZ2 Compact stále musíte super slow-motion záznam spouštět manuálně a nelze to přenechat automatice. Ukázka videa (4K, 30 fps): Ukázka videa (FullHD, 30 fps): Ukázka videa (FullHD, 60 fps): Ukázka super slow-motion (HD, 960 fps):