RECENZE: Sony Xperia XZ2 Premium je 4K obr s duálním fotoaparátem

Řada Premium má u Sony několikaletou historii, která sahá až do roku 2015. Hlavním poznávacím znamením je ultrajemný displej se 4K rozlišením. Zatímco loňská Xperia XZ Premium byla plnohodnotným vlajkovým modelem, který se poměrně dobře prodával a víceméně zastínil ostatní soudobé modely Sony, letošní Xperia XZ2 Premium je model spíše experimentální. Sony totiž poprvé zkouší zadní duální fotoaparát. Telefon se navíc ocitl na přelomu dvou designových epoch, kdy drtivá většina současných modelů obsahuje širokoúhlý displej 18 : 9, ovšem Xperia XZ2 Premium je věrná klasickému poměru 16 : 9. Telefon je tak na dnešní poměry opravdu široký a také těžký. Je proto dobře, že Sony nevsadilo všechny karty pouze na něj a aktuálně má vlastně dvě vlajkové lodi – hlavní a nejnovější Xperii XZ3 a dále doplňkovou Xperii XZ2 Premium, kterou v recenzi prozkoumáme detailněji. Sony Xperia XZ2 Premium katalog rozměry a hmotnost: 158 × 80 × 11,9 mm, 236 g

displej: 5,8'', kapacitní IPS LCD, 2 160 × 3 840, 760 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 540 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 19MPx (4 992 × 3 744), video (3 840 × 2 160), blesk 81 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává (léto 2018) Pořiďte si podobný model na Alza.cz Samotná recenze Sony Xperia XZ2 Premium začíná na následujícím listu.

Design Vzhled telefonu vychází z jarních modelů řady XZ2 a nazývá se Ambient Flow. Proti starším, ostře seříznutým Xperiím jde o výraznou změnu – telefon je spíše zaoblený a má vypouklá záda připomínající vaničku. Díky tomuto tvaru lépe padne do dlaně, ale zato dělá neplechu na stole. I když máte pocit, že je váš stůl dokonale vodorovný, Xperia vás rychle vyvede z omylu a po sebemenší nakloněné rovině začne ihned pochodovat.

Xperia XZ2 Premium je jeden z nejobjemnějších smartphonů současnosti Nestálosti na podložce napomáhá jednak hladký skleněný povrch (Gorilla Glass 5 po obou stranách), jednak také vysoká hmotnost telefonu přesahující 230 gramů. To už je na mobil opravdu hodně. Ne že by se telefon nedal udržet v jedné ruce, ale přece jen už je to trochu na úkor pohodlnosti. Kvůli již v úvodu zmiňovanému poměru stran displeje je zařízení velké zejména na šířku. Naštěstí díky zaobleným hranám alespoň neřeže do dlaně.

Telefon je vypouklý jako vanička a není stabilní ani rovné podložce Kvalita zpracování je u top modelů Sony tradičně na špičkové úrovni, telefon nemáte šanci ohnout ani zkroutit. Obří skleněné plochy jsou doslova magnetem na otisky, námi testovanou černou variantu jsme museli ustavičně leštit. Ještě existuje stříbrná, která se ovšem na českém trhu oficiálně neprodává. Designově nejde o žádný výstřelek, ale spíše konzervativní zařízení se stále poměrně výraznými okraji nad a pod displejem.

Hmotnost zařízení je přes 230 g Zásadní výhradu máme k umístění čtečky otisků, která leží takřka v geometrickém středu zad. To není vzhledem k hmotnosti telefonu úplně vhodné místo – prsty intuitivně sahají o trochu výš zhruba do oblasti, kde jsou čočky duálního foťáku. Při nižším úchytu v dlani se telefon převažuje a hrozí vyklouznutí z ruky. Alespoň že čtečka reaguje rychle a zaznamená i poměrně letmý dotyk.

Čtečka otisků leží příliš nízko. U foťáku se může stát, že si ho nechtěně přikryjete prstem Pochválit musíme Sony za maličkosti, které si uchovává snad jako poslední výrobce na trhu. Je to namačkávací mechanická spoušť fotoaparátu a šuplíček na karty, k jehož vyjmutí nepotřebujete špendlík. Samozřejmě i Xperia XZ2 Premium splňuje pro výrobce obvyklou normu odolnosti IP65/68. Jediné, u čeho Sony bohužel nevydrželo, je 3,5mm konektor. Nahrazuje ho nabíjecí USB-C, pro připojení sluchátek s jackem slouží přechodka v balení.

Displej 4K panel je výkladní skříní všech smartphonů Xperia řady Premium. Už loňská Xperia XZ Premium nabízela podporu HDR zobrazení, která u novinky zůstala zachovaná. U zobrazovaného obsahu dochází k dynamickému vylepšování kontrastu, aby se i obraz z „obyčejného“ zdroje přiblížil HDR. Limitem je použitá IPS technologie, která nedovoluje např. zobrazení zcela černé barvy, protože zpod panelu vždy trochu prosvěcují LED diody.

Nad i pod displejem jsou stále poměrně velké okraje Ty mají na starosti úroveň podsvícení displeje. Maximální jas by podle našeho mínění mohl být o něco vyšší. Pozorovací úhly jsou bez problémů a výhrady samozřejmě nemáme ani k jemnosti panelu, který s úhlopříčkou 5,8 palce a 765 body na pixel patří k nejjemnějším na světě. V nastavení je možné zvolit ze tří režimů barevnosti, přednastavený standardní režim nám vyhovoval nejvíce.

Nastavení displeje Pokud by se vám nelíbilo barevné naladění spíše do teplejších odstínů, můžete si ho pomocí jezdců jednotlivých RGB barev ručně změnit. Protože nejde o OLED, nenabízí panel funkci Always-on, tedy stále rozsvíceného displeje se základními údaji, ale je tu alespoň ambientní režim, který displej částečně rozsvítí při zvednutí telefonu do ruky nebo při příchozí notifikaci. Podobnou informativní funkci má také drobná dioda v levém horním rohu.

Hardware Do tak velkého těla, jako má Xperia XZ2 Premium, se vešla špičková hardwarová výbava. Procesor Snapdragon 845 je samozřejmostí, 6 GB operační paměti je zatím nejvyšší hodnota mezi smartphony od Sony. Výrobce sice trochu škudlí na vnitřním 64GB úložišti, ale spoléhá na to, že náročnější uživatel vloží do telefonu paměťovou kartu. Připraví se tak ovšem o funkci Dual SIM, protože šuplíček je sdílený.

Výkon zařízení patří ke špičce Vysoký výkon zařízení potvrzuje i výsledek v bechmarku AnTuTu na hranici 240 tisíc bodů. Telefon se nezadýchává ani při náročných úkolech a mnoha najednou spuštěných aplikacích. Při větší námaze se telefon ve středu zad trochu zahříval, ale nebylo to nic, co by uživatele jakkoli omezovalo.

Hybridní slot lze vyjmout i bez špendlíku Smartphony Sony mají tradici ve vynikajícím podání zvuku. XZ2 Premium není výjimkou. Obsahuje všechny známé zvukové technologie Hi-Res Audio, DSEE HX nebo podporu LDAC, které mají na svědomí výborný hudební zážitek při poslechu do kabelových i bezdrátových sluchátek. Stereo reproduktory hrají také kvalitně, ale mohly být klidně ještě hlasitější – některá konkurence v tomto ohledu Sony překřičí.

USB-C je jediný konektor na těle zařízení Baterie disponuje kapacitou 3 540 mAh, což je papírově vzhledem k velikosti zařízení spíše průměr a od průměru se nevychyluje ani praktická výdrž. Celý den s telefonem určitě přečkáte i při intenzivní zátěži a ještě vám něco zůstane. O výdrži celé dva dny ale mohou uvažovat pouze ti, kdo telefon moc multimediálně netrápí. Přeci jen takto jemný displej a nahrávání 4K videa spotřebují hodně energie. K rychlému nabíjení přes kabel používá výrobce chytrý algoritmus Qnovo, podporováno je také bezdrátové dobíjení.

Software Sony si nadále razí vlastní cestu v podobě svého dlouhou dobu vyvíjeného a vypiplávaného prostředí Xperia UI. Prostředí nepostrádá logiku, jednoduchost, ale zároveň dostatečné množství nastavení. Pokud jste nikdy předtím Xperii neměli, možná budete zpočátku trochu tápat v nabídce nastavení, ale pak jistě vše potřebné naleznete.

Prostředí Xperia UI Prostředí je typické tím, že jako jedno z mála ještě používá „šuplík“ s aplikacemi, ale zároveň jejich zástupce umožňuje spolu s widgety umisťovat na plochy. Bohaté je nastavení tapet, motivů, přechodů, ikon, jejich velikosti, rozmístění na mřížce a mnoho dalších atributů.

Nastavení telefonu • informace o telefonu • klávesnice SwiftKey • správce souborů Sony si poměrně výrazně usnadnilo situaci tím, že kromě vlastního alba fotografií, audio a video přehrávače a e-mailového klienta spoléhá na aplikace od Googlu. To je na jednu stranu fajn, protože alespoň nemáte předinstalované duplicitní aplikace, na druhou stranu pokud vám nevyhovuje třeba prohlížeč Chrome, budete se muset v marketu Google Play poohlédnout po alternativě. Jako klávesnici používá telefon v základu SwiftKey, i tu si ale můžete změnit.

Hudební přehrávač • galerie fotek • 3D Creator • aplikace Náčrt Výrobce nadále udržuje při životě vlastní market Xperia Lounge, kde je k dispozici spíše multimediální obsah a tipy na nové hry nebo aplikace. Nechybí známý 3D Creator, tedy skener různých objektů nebo obličeje, který funguje i s přední kamerou, a jednoduchý správce souborů. Tradičním nevyžádaným evergreenem je antivir AVG a odkazy na služby Amazonu. Tyto aplikace sice nelze odinstalovat, ale můžete je v prostředí alespoň zakázat.

Fotoaparát Xperia XZ2 Premium je prvním pokusem Sony použít ve smartphonu hlavní duální fotoaparát na zadní straně. Výrobce zvolil pojetí primární čočky s RGB senzorem a sekundárního objektivu s černobílým senzorem. Hlavním benefitem má být získání více světla do fotografie skládané z obou senzorů, doplňkovými výhodami je bokeh efekt a černobílé snímky bez softwarových efektů.

Parametry duálního fotoaparátu a princip skládání obrazu Základem je opět plně automatický Superior režim, který v podstatě používá umělou inteligenci pro určení typu scény a tím pádem nejvhodnější nastavení, ačkoli Sony tomu tak (možná k vlastní škodě) neříká. Automatika také rozhoduje o tom, zda se zapojí obě čočky, nebo při dostatku světla jen jedna. Pokud přepnete na manuální režim, můžete si funkci dvou objektivů vynutit.

Do prostředí fotoaparátu přibyly nabídky pro bokeh a černobílý snímek. Při aktivaci HDR u videa nelze použít natáčení se dvěma čočkami Sony se v posledních letech se svými fotoaparáty výrazně zlepšilo. I zde musíme konstatovat, že zde je viditelný posun kupředu. Díky skládání obrazu ze dvou senzorů se do snímků dostává více detailů, což se viditelně projevuje zejména v dobrých světelných podmínkách. Snímky jsou ostré, barevně věrné a mají správnou expozici. Ukázkové fotografie:

Další ukázkové fotografie naleznete na posledním listu recenze V horších světelných podmínkách opět pomáhá druhý senzor, ale jím „dodaná data“ bohužel nezbavují snímek viditelné ztráty detailů a rozmazání. Ostré večerní snímky pořídíte se stativem. Zde by účinněji zafungovala optická stabilizace, ale Sony používá pouze elektronickou (softwarovou), jejíž efekt je patrný u videa. Ještě krůček zbývá k tomu, aby výrobce dokázal nalézt lepší váhy mezi snahou potlačit šum a zároveň nepřijít o detaily. Při pohledu na detaily jsou přeci jen tečky šumu patrné. Ukázkové fotografie speciálních režimů:

Vlevo bez bokeh efektu, vpravo bokeh efekt

Ukázka černobílého režimu Video patřilo vždy k silnějším disciplínám Sony a Xperia XZ2 Premium to potvrzuje. Můžete natáčet až 4K šoty a dokonce se zapnutým HDR. Ten má přinést do snímků lepší barvy, zesvětlit tmavší scény a naopak utlumit ty přesvětlené. Výsledek není úplně špatný, ale video natáčené s HDR jako by trochu ztratilo na ostrosti a prošlo nějakým zjemňujícím filtrem. Nejvíce se nám opět osvědčila kombinace Full HD, 60 fps a zapnutý standardní Steadyshot. Ukázkové video (Full HD, 60 fps): Ukázkové video (Full HD, 30 fps, HDR): Telefon opět přináší možnost natáčet ultrazpomalené video 960 fps, a to až ve Full HD rozlišení. Delšího zpomaleného úseku ale docílíte při HD rozlišení. Zvuk ve zpomalené sekvenci je vypnutý.