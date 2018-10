RECENZE: Sony Xperia XZ3 — Japonci jsou zpátky v extralize

Telefon má optimální velikost a dobře se drží v dlani. Je to dáno jeho protáhlejším širokoúhlým displejem, díky kterému není Xperia XZ3 široká do ruky. Sklo na přední displejové i zádové straně je k okrajům zakřiveno. Telefon tak siluetou připomene vlajkové modely řady S od Samsungu. Nakonec od tohoto výrobce nejspíš pravděpodobně pochází i dodaný panel, ale tuto informaci výrobce nikdy nepotvrdil.

Hardware

Sony se dlouhodobě spoléhá na procesory od Qualcommu, v Xperii XZ3 tepe Snapdragon 845. Telefon má dostatek výkonu na všechny činnosti, včetně například natáčení a přehrávání 4K videa, nebo hraní grafický náročných her. Trochu pozadu proti konkurenci je operační paměť pouze 4 GB – takovou kapacitu najdeme běžně v telefonech střední třídy, vlajková loď by si zasloužila alespoň 6 GB. Ne že bychom v praxi narazili na moment, kdy by paměť vyloženě nestačila, ale skutečně náročný uživatel to může považovat za handicap. Také z tohoto důvodu se Xperia XZ3 v benchmarku Antutu nedostala přes 250 tisíc bodů, když nejslabší z naměřených hodnot se týkala právě operační paměti.



Šuplík jde vyjmout i bez špendlíku, prostor je sdílený pro SIM i paměťovku

Vnitřní úložiště nabídne kapacitu 64 GB, což dnes taky není úplně hvězdná porce, ale většině uživatelů by mohla stačit. Pro ostatní je tu možnost rozšíření paměťovou kartou, ale pouze na úkor obsazení slotu druhou SIM kartou. Musíte si tedy vybrat, zda více paměti, nebo Dual SIM. Na konektivitě se naštěstí nijak nešetřilo, a tak Xperia XZ3 nabídne duální Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.0, GPS/Galileo a samozřejmě LTE (Cat 18, až 1,2 Gbit/s). Schází jen 3,5mm jack. Sluchátka se zapojují do USB-C konektoru, v balení je i redukce na jack.



Výsledek v bechmarku Antutu se pohybuje okolo 250 tisíc bodů

Sony tradičně vyzbrojilo Xperii XZ3 všemi technologiemi a kodeky pro co nejlepší možný poslech hudby. Hlasité reproduktory jsou stereo, k hlavnímu ve spodní hraně se s výškami při přehrávání přidává telefonní sluchátko. Zvuk je krásně čistý a maximální hlasitost je více než dostatečná. Ještě víc by se nám líbilo basovější prokreslení hloubek, jako to mají např. vlajkové modely Samsungu. Zvuk do sluchátek je nekompromisně kvalitní, a to platí jak pro kabelový, tak i pro bezdrátový poslech, kde se uplatní bezztrátový kodek LDAC.



Dobíjecí USB-C konektor slouží zároveň k připojení sluchátek

V telefonu je osazen akumulátor s kapacitou 3 330 mAh. To není nijak výjimečná hodnota, ale Sony si umí zajistit efektivní správu energie. Na výběr máte spořící režimy Stamina, ale i bez nich smartphone vydrží celý den náročného používání. Většina uživatelů bude po nabíječce sahat v polovině druhého dne. K dispozici je rychlé nabíjení Qnovo, které doplní baterii do plných zhruba za 100 minut, a nechybí ani bezdrátové dobíjení Qi. To už je výrazně pomalejší, ale zase mnohem pohodlnější. Pokud máte bezdrátovou podložku například na stole v kanceláři, můžete doplňovat energii v telefonu průběžně celý pracovní den.