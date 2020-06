RECENZE: TCL 10 Pro – opravdová radost pohledět

Zadní strana, to je však jedním slovem nádhera. Na test jsme dostali šedou barevnou variantu, která dokonale imituje ocelovou šeď, i když se jedná o mléčné sklo. Šedá barva zad se směrem dolů zesvětluje a originální vzezření celým zádům dávají především zapuštěné fotoaparáty, nad nimiž je pruh skla čirý. Jediné, co opravdu mikroskopicky vystupuje nad rovinu zad, jsou rovnou dvě LED diody, každá na jedné straně. Pod tímto fotomodulem najdeme senzory laserového, kontrastního a fázového autofocusu, informace o fotoaparátu, níže potom logo výrobce a u spodní strany informace o modelu a výrobci.

Jak jsem již psal, obvodový rámeček je kovový a navíc hezky zakulacený, takže dobře padne do ruky. Na spodní i horní hraně je však seříznutý, podobně, jako to známe od některých modelů Huawei. Na pravém boku najdeme dvojkolébku ovládání hlasitosti a tlačítko zámku, na levém boku je potom tlačítko spouštějící Googler asistenta, kterému nelze nastavit jinou funkci, navíc má stříbrnou barvu a je jak pěst na oko. Spodní hrana ukrývá USB-C konektor, hovorový mikrofon, hlasitý reproduktor a šuplíček buď na dvě nanoSIM, nebo jednu spolu s microSD paměťovou kartou, zatímco ta horní odrušovací mikrofon, sluchátkový konektor a infraport.

Tlačítka jsou samozřejmě vykreslována na displeji, selfie kamerka se nachází v kapkovitém výřezu uprostřed horní hrany displeje a všechny potřebné senzory jsou ukryty v rámečcích displeje. Rámečky displeje dnes rozhodně nevyhrají měření o ty nejtenčí, mimo zakřivení v rozích jsou snad totožné s těmi u Samsungu Galaxy S10+, to jenom pro představu. Notifikační diodu bychom tu hledali marně, i jedna když položka v nastavení se tváří, jako by tu byla.

Podpora HDR10 obsahu a NXTVision. Displej TCL 10 Pro je zobrazovač technologie AMOLED s úhlopříčkou 6,47". S jasem 986 nitů a rozlišením 1080 × 2340 zobrazovacích bodů (398 PPI) se jedná o dostatečně jemný a kvalitní panel pro zobrazení jakéhokoliv obsahu. Trochu neobvykle mohou vypadat zvláštně zakulacené rohy a kapkovitý výřez, který má uprostřed pod selfie kamerkou jakoby špičku, ale to po čase přestanete úplně vnímat. Skvělé jsou pozorovací úhly i čitelnost na slunci, tedy maximální jas. Jeho minimální hodnota by však mohla být ještě trochu nižší, v noci může rušit okolí.

Výkonu akorát, energie na rozdávání. TCL 10 Pro dostalo do vínku chipset Qualcomm Snapdragon 675, což je osmijádrový pocesor (2× 2GHz, 6× 1,7 GHz) vyrobený 11nm technologií a grafickým akcelerátorem Adreno 612. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o slabé místo telefonu, i já jsem si to myslel, ale není tomu tak. Výkonově TCL 10 Pro nikde nestrádá, nikde nejsou vidět žádné záškuby, zpomalení, nic takového. Ano, není to trhač asfaltu, ale na to nemá ani cenovku. Nemalou měrou tomu přispívá 6 GB operační paměti. Výsledky benchmarku AnTuTu mohou vypadat špatně, důležitá je ale realita.

Závěr

Pastva pro oči. Pro ty, kdo chtějí slušně vybavený telefon, který dobře vypadá, je TCL 10 Pro ideální volba. Má, vztaženo k cenovému rozptylu dnešních smartphonů, ještě poměrně příznivou cenovku necelých 12 000 korun, za kterou dostanete hodně muziky. Kdo se na telefon rád dívá, ať už na jeho designové tvary, nebo na displej při jakékoliv konzumaci obsahu, ten bude navýsost spokojen. Displej je totiž výborný a podpora HDR10 obsahu třeba skrze Netflix, nebo převod SDR na HDR, to jsou velmi zajímavé zbraně.



V balení potěší především silikonový obal.

V průběhu testování se ale místy dostavilo i zklamání. Absence notifikační diody není až zase takový problém, obzvlášť když je přítomen always-on displej. Tlačítko Google Asistent, které lze přemapovat jen na některých trzích (a ten náš to není), to je maličkost, navíc v budoucnu řešitelná pomocí softwarového updatu.

Čtečka otisků prstů, jejíž úspěšnost je stěží 70 %, to už stojí za zváženou. Co mě ale vyloženě mrzí, to jsou výsledné fotografie a video. Papírový potenciál osazených snímačů není ani zdaleka naplněn a neslavné je to i proto, že často telefon vystřihne fotografii pomalu jako ze zrcadlovky, ale jindy je výsledek špatný. A u videa je to to samé. Pokud je pro vás tedy focení priorita, zde se na sto procent spolehnout nemůžete. Jinak je ale TCL 10 Pro hodně zajímavá volba.

TCL 10 Pro katalog rozměry a hmotnost: 159 × 72 × 9,2 mm, 177 g

displej: 6,5", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (8× Krait 460, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost ?

výhodnost cena: 11 990 Kč až 11 990 Kč

Hlavní konkurenti:

Honor 20 Pro katalog | recenze rozměry a hmotnost: 155 × 74 × 8,4 mm, 182 g

displej: 6,3", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1400|600 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 980 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost 3,3/6

výhodnost cena: 11 599 Kč až 13 612 Kč

Realme X2 Pro katalog | recenze rozměry a hmotnost: 161 × 76 × 8,7 mm, 199 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 72 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Samsung Galaxy A71 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 7,7 mm, 179 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 61 %

vybavenost 1,5/6

výhodnost cena: 12 015 Kč až 13 519 Kč

Verdikt: TCL 10 Pro je slušně vybavený smartphone, který nabízí především originální vzhled a příkladné zobrazení na skvělém displeji, ale třeba i dobrou baterii. Na kolena ho sráží nepřesná čtečka otisků prstů a fotografie s videem, které ne vždy dokážou vytěžit svůj potenciál.

Plusy:

Originální a neokoukaný vzhled

Kvalita zpracování

Silikonový obal v balení

Velmi povedený displej s bohatou přizpůsobitelností

Výdrž na jedno nabití

Reverzní drátové dobíjení

Příslib softwarové podpory

Zachování sluchátkového konektoru, infraport

Dostatek výkonu a dobré odladění

Minusy: