RECENZE: TCL Plex – příkladný vstup na trh

redakce Chtělo by se říct, že v mobilním rybníčku je nová ryba. Společnost TCL však žádným nováček na poli mobilních výrobců není. Několik posledních let totiž stojí mimo jiné za telefony s logem Alcatel a BlackBerry. Vzhledem k tomu, že právě modely těchto značek patřily v nedaleké minulosti k tomu zajímavějšímu na mobilním trhu, byli jsme velmi zvědavi, jak si povede první model s logem TCL. Telefon TCL Plex zaujme zejména výborným displejem (vlastní výroby) s pokročilými technologiemi. Ten příjemně doplňuje i zcela dostatečný procesor a dostatek RAM a v neposlední řadě také štědrá baterie. Negativa se na této prvotině hledají jen obtížně. Mezi ta se řadí spíše průměrný fotoaparát a starší Android 9 Pie. Ostatní nedostatky jsou spíše kosmetické. TCL Plex katalog rozměry a hmotnost: 162 × 77 × 8,0 mm, 192 g

displej: 6,5", kapacitní TFT LCD, 2 340 × 1 080, 396 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 820 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (8× Krait 460, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Celou recenzi TCL Plex si můžete přečíst na následujících listech.

Design Sázka na jistotu. Snaha vybočit z řady ostatních telefonů na současném mobilním trhu je pro většinu výrobců jednou z priorit. Mnohdy k tomu slouží již samotný vzhled telefonu, avšak přesto lze konstatovat, že drtivá většina modelů je dnešní době jen těžko k rozeznání.

Rozměry TCL Plex činí 162,2 × 76,6 × 8 mm a hmotonost je 192 gramů Ani u TCL Plex si v první chvíli nebudete jistí, zda se náhodou nejedná o model značky Xiaomi, Huawei nebo jiný model. Telefon má totiž zcela minimální rámečky s malou spodní bradou a průstřel v displeji (ok, to okruh telefon mírně zužuje). Zadní část je skleněná a v našem případě má perleťové provedení.

V balení je k telefonu rovnou přibalen čirý plastový kryt displeje Jedním z hlavních poznávacích znamení tak zcela jistě bude trojice fotoaparátů na zadní straně, které jsou umístěný vedle sebe. Z obou stran je pak obklopují přísvětlovací LED diody. Čtečka otisků prstů je v tomto případě umístěna na zadní straně (nikoliv tedy v displeji), a pokud vám ani poté nebylo jasné, o jaký model se jedná, tak tři písmena pod čtečkou otisků vám definitivně oznámí, že se jedná o TCL.

Displej TCL Plex je z výroby chráněný ochrannou fólií Rámeček telefonu je kovový, a tak po chladnějším ránu chvilku studí v ruce. Oproti mnohým jiným telefonům se TCL rozhodlo zachovat na horní hraně 3,5mm jack k připojení sluchátek. Na pravém boku jsou pak umístěna tlačítka pro ovládání hlasitosti a zamykací tlačítko. Poslední klávesa, tzv. Smart key, se nachází na levém boku a má volitelné funkce.

Že kryt není odnímatelný oznamuje hybridní šuplík na levém boku, kam budete vkládat dvojici nanoSIM karet nebo paměťovou kartu Vše výše uvedené však v žádném případě neznamená, že TCL Plex je po stránce vzhledu a konstrukce špatné. Spíše naopak, telefon působí zejména na něžnější část veřejnosti velice dobře a pevnost konstrukce je také příkladná. Spíše než do originálního designu však výrobce vložil své úsilí a zdroje do jiných oblastí.

Displej Domácí produkce. Jednou z takových oblastí je beze sporu displej. Společnost TCL má dlouholeté zkušenosti s výrobou vlastních displejů a zobrazovacích panelů, a proto když měl přijít na trh první telefon s logem TCL na zádech, bylo na snadě, aby byl vybaven displejem vlastní výroby.

Technologie 2D edge enhancement má za cíl vylepšit jas displeje Model TCL Plex tak nabídne 6,53palcový IPS displej s FullHD+ rozlišením (1 080 × 2 340 pixelů), což dává výslednou jemnost 395 ppi. Hlavní devízou tohoto panelu pak je technologie NXTVISION, která dokáže v reálném čase optimalizovat zobrazované barvy, jas a konstrast displeje a to v závislosti na okolním prostředí. Výsledkem je jeden z nejzajímavějších a nejhezčích displejů na současném trhu.

K tomu, aby displej vše zde uvedené zvládal má vlastní dedikovaný engine Kromě toho zmíněná technologie zvládne rovněž klasická SDR videa upravit tak, aby vypadalo jako HDR videa a víte co, opravdu to funguje. Svými schopnosti se použitý displej přibližuje i AMOLED panelů, i když na ně mu stále trochu chybí. Ti, kteří však přilíš neholdují pestrobarevným AMOLED panelů, budou velice spokojení. Displeji by v našem hodnocení možná spíše slušela osmička, vzhledem ke kvalitě displeje a cenové třídě telefonu jsme se přesto rozhodli udělit devítku To ale není vše, výrobce uvádí, že displej podporuje tzv. 6-axis color

enhancement, tedy že displej dokáže přizpůsobit odstín a sytost každé barvy (červená, žlutá, zelená, azurová, modrá, purpurová, ), aniž by to ovlivnilo barevný výstup. V nastavení pak výrobce umožňuje aktivovat Pohodlný režim, který by měl potlačit až přes 66 % modrého světla.

Hardware Dost pro běžné uživatele. Využití šestkové řady procesorů Snapdragon předpovídá, že se TCL nehodlá prát s těmi nejvýkonnějšími modely na trhu, ba dokonce ani s vyšší střední třídou. Přesto lze s klidným svědomím říct, že osmijádrový Snapdragon 675 s dvojicí jader taktovaných na 2 GHz a další šesticí s frekvencí 1,7 GHz v kombinaci s 6 GB RAM poskytuje telefonu naprostý dostatek výkon pro běžné denní činnosti i případné hraní graficky náročnějších her. Výsledky benchmarku AnTuTu v8: celkové skóre: 214 705 bodů

CPU: 87 127

GPU: 33 376

UX: 47 837

MEM: 46 365 TCL Plex nabídne dostatek prostoru pro zábavu a všechny vaše soubory díky svému vnitřnímu úložiště s kapacitou 128 GB, přičemž pokud vám paměť dojde, lze využít i paměťové microSD karty až do výše 256 GB. Další možností je ukládání dat na cloudová úložiště, a to jak doma (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac). tak na cestách (LTE).

Při prvním spuštění je k dispozici zhruba 120GB úložiště Své uživatele si tento model najde i mezi hudebními nadšenci, jelikož telefon obsahuje adaptér Bluetooth 5.0 s podporou A2DP a aptX. V této souvislosti lze pochválit i funkci Super Bluetooth, která umožňuje k telefonu současně připojit až čtveřici sluchátek nebo bezdrátových reproduktorů. Konzervativnější posluchače pak potěší kvalitní audio výstup (3,5mm jack).

Audiomaniaky tak zamrzí snad jen chybějící stereo reproduktory Na rozdíl od levnějších telefonů Xiaomi nabízí TCL Plex také NFC čip, který uživatelé v současnosti nejčastěji využijí ve spojení s bezkontaktním placením. Samozřejmostí pak je A-GPS čip nezbytný pro navigaci do auta nebo na kolo. Nevýhodou spuštěné navigace s aktivním sledováním polohy telefonu je její náročnost na baterii. První krok výrobce televizorů do světa smartphonů vypadá nadějně. TCL Plex je líbivý a myslí na detaily I v tomto segmentu si ale telefon dokáže poradit. Jednak má baterii s kapacitou 3 820 mAh, která telefonu zvládne dodávat energii i po celé dva náročnější pracovní dny nebo volnější prodloužený víkend a jednak TCL Plex podporuje vysokorychlostní dobíjení (18W) Quick Charge 3.0, které dobije telefon z 0 na 50 % za 32 minut. Do sta procent to tomuto modelu zabere zhruba hodinu a půl.

K dobíjení baterie slouží oboustranný USB-C konektor Dle nastavení telefonu by měl být telefon schopný inteligentně optimalizovat výdrž baterie na základě vašeho používání a návyku. Ve skutečnosti jsem však rozdíl mezi aktivní a neaktivní inteligentní úsporou energie téměř nezaznamenal. Kdy ale prodloužení výdržu určitě poznáte, tak je to ve chvíli, kdy aktivujete maximální úsporu energie. Současně ale přijdete o možnost používat některé aplikace a celé prostředí se přepne do úsporného režimu.

Software Na poprvé dobrý. Nový výrobce v tomto případě znamená také nová grafická nadstavba TCL UI, která je v současnosti postavena na Androidu 9 Pie. Na první pohled to tak sice nemusí vypadat, jelikož ikony, hlavní nabídky i nastavení, jsou graficky odlišné od čistého Androidu, ale TCL do systému až tolik nezasahoval.

Pohled do prostředí TCL UI V nastavení si můžete vybrat, zda chcete užívat hlavní nabídku aplikací, anebo mít veškeré aplikace na pohotovostních plochách. Aplikace v hlavní nabídce lze přitom řadit dle standardních hledisek (abecedně, dle používání), ale také i netradičně (dle barev ikony).

Při ovládání systému si můžete vybrat mezi standardními systémovými tlačítka na spodní hraně a ovládáním pomocí gest TCL předinstalovalo do telefonu několik vlastních aplikací jako TCL+ (průvodce funkcemi telefonu) nebo T-Cast (sdílení obsahu telefonu na chytré televizi), a také aplikace jako Facebook nebo Netflix. V nastavení přibyla zejména položka pro ovládání NXTVISION technologie a za zmínku stojí i produktivní k optimalizaci telefonu, v němž se sdružuje nastavení aplikací, oznámení, výdrže baterie a čištění paměti.

Chytré tlačítko umožní třemi různými způsoby rychlý přístup k jednotlivým funkcím nebo přednastaveným aplikacím Čeho si pak během používání telefonu bez pochyby všimnete, to je občasný nedokonalý překlad systém do češtiny, avšak takových zakoutí je v telefonu minimum a rozhodně se nejedná o žádné důležité funkce. Z celkového pohledu jsem po dobu používání TCL Plex nezaznamenal žádný významnější problém se softwarem, přičemž jsem byl spokojený i s rychlostí a odezvami systému.

Fotoaparát Poprvé to odpustíme. Pokud se zeptáte drtivé většiny uživatelů, co v dnešní době očekávají od telefonu, je to dobrý fotoaparát. Je to zkrátka jedno z nejdůlěžitějších témat při výběru fotoaparátu. TCL Plex se snaží zaujmout trojitým hlavním fotoaparátem a to s rozlišení 48 (s PDAF ostřením), 16 (s 1/3,1" snímačem) a 2 Mpx (se světelností f/1,8). Nejedná se přitom o běžnou kombinaci čoček. Nedočkáte se zde například teleobjektivu, TCL Plex se snaží zaměřit zejména na noční fotografie, tedy kategorii, na kterých většina telefonů pohoří.

Prostředí fotoaparátu Čelní kamerka pak nabízí 24Mpx fotoaparát se světelností f/2,0. Aplikace fotoaparátu je zpracována velmi dobře. Nabízí nejčastější používané funkce (auto HDR, panorama, noční režim, portrét i manuální režim Pro) a přidává dokonce i zajímavé bonusy, jako například pohled ze všech tří snímačů současně nebo režim Světelná stopa, který se podobá malování světlem, jak tuto funkci známe z telefonů Huawei.

Ukázka z fotoaparátu Snímky, které ale fotoaparátem tohoto modelu pořídíte, se rozhodně neřadí k nejlepším. Spíše se jedná o průměr. Během denního focení jsem byl sice spokojený s přirozeným zachycením barev, ale často se mi stávalo, že zachycená scéna byl v mnoha oblastích nedoostřená. Noční režim vyniká množství světla, které dokáže do scény dostat.

Noční režim Speciálně pak v Nočním režimu. V tom telefon skládá dohromady několik snímků zároveň, a tak musíte počítat s několikasekundovou prodlevou při focení fotografie. Bohužel výsledný dojem z nočního focení výrazně kazí velké množství digitálního šumu, které je patrné na celém snímku. V noci navíc fotografie ještě rychleji ztrácí na ostrosti. TCL Plex dokáže samozřejmě snímat také videozáznam. K dispozici je 4K nebo FullHD režim při 30 fps. Plynulejší 60fps snímkování bohužel chybí. Zajímavou hračkou je Sledování pohybu při natáčení, které dokáže automaticky sledovat pohybující se objekt a případně ho i automaticky přiblížit. Ukázka videa (FullHD, 30 fps):

