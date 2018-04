RECENZE: Umax VisionBook P55 X2 — široce a levně

Je ale třeba pamatovat na to, že VisionBook je hodně levný telefon, který přináší modernu i do segmentu těch nejlevnějších telefonů, radost udělá hlavně méně náročným uživatelům, případně dětem. Pokud jste ale zvyklý na komfort dražších telefonů, nemusí vám výkon stačit, byť je systém velmi příjemně rychlý.

Design

Červená mu sluší. Orientace na mladé a začínající uživatele je zjevná hned při vytažení z krabičky. Na výběr máte dva zadní kryty: jeden lesklý černý, ten je úžasně nepraktický, protože je hned zamaštěný. A druhý červený, které je naopak matný, neklouže, nešpiní se, a navíc s ním telefon vypadá o dost lépe. Finální výběr ale nechám na vás. Je potřeba také zmínit, že v balení najdete průhledný silikonový obal, které může neduhy černého krytu trochu eliminovat.



5,5" úhlopříčku telefon velmi dobře maskuje právě poměrem stran 18:9

Na zádech najdete čtečku otisků prstů, která je překvapivě rychlá, ale trochu náladová. Vyžaduje přesné položení prstů a nemá ráda letmý dotyk, na který jsem si u moderních smartphonů zvykl. Chce to trochu cviku a tréninku, ale pak funguje dobře. Ohledně zpracování je znát snaha o co nejjednodušší konstrukci, takže záda jsou sice odnímatelná, baterii si vyměníte, ale jinak je telefon sešroubovaný do jednoho kusu. To ale znamená, že je všechno hezky pevné a vrzání se dočkáte jen při ostřejší manipulaci. Po sejmutí krytu máte přístup ke slotům na microSIM, nanoSIM a samostatný slot má také microSD karta.



Čočka foťáku mírně vystupuje nad úroveň zad, čtečka otisků je naopak lehce zapuštěná.

Trochu překvapivě najdete nabíjecí Micro-USB konektor na horní straně společně s 3,5mm jackem, to je v dnešní době hodně netradiční řešení, ale budiž. Třeba pro nabíjení v autě při navigaci je toto umístění konektoru hodně nešťastné. Zapínací tlačítko a regulace hlasitosti na pravém boku je součástí krytu; v případě červených zad mají hezkou stříbrnou barvu a jsou velmi dobře vidět, u černé verze tmavá tlačítka splývají, a navíc jsou stejně hladká jako kryt, takže dá trochu více práce je najít.