RECENZE: Vodafone Smart N9 — plnou parou vzad

Mezi jeho hlavní lákadla bude patřit moderní design s užšími rámečky a Android ve verzi 8 Oreo. Pod slušivým zevnějšek se však skrývá slabší jádro. Vodafone se totiž rozhodl osadit tento model procesorem Qualcomm ze „čtyřkové” řady, přibalil základní 2 GB RAM a vyslal ho do boje s levným, avšak kvalitním dovozem.

Předloni atakovaly špičku, loni se spokojily se střední třídou a letos zabředly mezi low-endy. Tak lze ve zkratce charakterizovat vývoj mobilních telefonů, které Vodafone prodává pod svou značkou. Tento operátor totiž škrtl i loňskou řadu V, a na vrcholu letošní nabídky, pokud se to tedy tak dá říci, se tak ocitl Vodafone Smart N9 .

Čtečka otisků prstů se nevešla pod displej, a tak ji můžete hledat na místě pod hlavním fotoaparátem. Od okolí je zřetelně oddělena ostřejším kroužkem, tudíž její nahmatání je okamžité. Co však okamžité rozhodně není, to jsou její reakce a nejednou se vám proto stane, že budete muset prst přikládat znovu, či že ani na několikátý pokus telefon otisk nerozpozná.

V rytmu doby. Jestliže má Vodafone Smart N9 opravdu něco podléhajícího současným trendům, je to vzhled. Model Smart N9 naskočil na vlnu protáhlých displejů a úzkých rámečků, čímž se bude snažit oslovit zejména mladší uživatele. V této souvislosti je ale vhodné dodat, že například oproti cenově srovnatelnému telefonu Xiaomi Redmi 5 jsou jeho rámečky viditelně širší.

V této kapitole je vhodné zmínit také možnost aktivace nočního režimu. Ten je schopný potlačit záření modrého světla. Období, po které tak bude činit můžete nastavit buď manuálně určením hodin, anebo výběrem Od soumraku do úsvitu. Funkce always-on displeje vcelku pochopitelně chybí, potěší tak alespoň notifikační LED dioda umístěná nad displejem.

Co se týká vlastností displeje, řadí se Smart N9 do průměru ve své třídě. Pozorovací úhly jsou dostatečné, jas displeje rovněž, pouze barvy se mi zdály mírně vybledlé. Nepomohla přitom ani změna nastavení zobrazení, přičemž možnosti k úpravě jsou opravdu (až nezvykle) široké, když můžete měnit kontrast a sytost barev, ostrost zobrazení nebo i dynamický kontrast při přehrávání videa.

Nastavení pro geeky. Při výběr displeje zkombinoval Vodafone moderní protáhlý displej s poměrem stran 18:9 se starším rozlišením HD+ (1 440 × 720 pixelů). To je s ohledem na 5,5 palcovou velikost IPS panelu trochu zklamání, avšak v této třídě odpustitelné. Výsledná jemnost 293 ppi tak rozhodně nikoho neohromí.

3. Hardware

Chtělo by to přidat. Jak jsem již naznačil v úvodním listu, Vodafone opět slevil na svých požadavcích na výkon svých telefonů. Smart N9 tak přichází se čtyřjádrovým procesorem MediaTek MT6739, v němž je každé jádro taktováno na 1,3 GHz. Tento procesor je přitom vyráběn ještě starším 28nm procesem. Situaci výrazně nezlepšuje ani grafický čip Mali-T720MP2, ani 2GB RAM.

Výsledky benchmarku AnTuTu:

celkové skóre: 38 990

CPU: 19 294

GPU: 2 499

UX: 13 042

MEM: 4 155

V praxi to znamená, že telefon tak tak zvládá plynulý chod, jestliže je instalováno minimum aplikací třetích stran. Jakmile do něj nahrajete více takových aplikací, chod prostředí se znatelně zpomalí a hraní graficky náročnějších her je v takovém případě pouze pro odvážné.



Lesklý povrch má tu nepříjemnou vlastnost, že na něm ulpívají otisky prstů

Pro vaše data je připraveno 16GB úložiště, přičemž po prvním spuštění je k dispozici reálně zhruba jen 8,5 GB. Brzy tak může přijít na řadu potřeba zvětšit tuto paměť, což lze provést vložením microSD karty. Tu lze zasunout do slotu na levém boku telefonu, kde se k ní vejde ještě jedna nanoSIM karta.

Vzhledem k tomu, že se jedná o telefon s logem Vodafone, je pochopitelná podpora vysokorychlostního přenosu dat LTE (včetně podpory VoLTE). Pokud budete chtít data šetřit, je k dispozici i Wi-Fi adaptér (802.11, b/g/n). Pro fanoušky bezdrátového příslušenství bude důležitá podpora Bluetooth 4.0 s A2DP, pro „kačery“ pak zase přítomnost A-GPS lokačního čipu.

Pozitivním překvapením pro mne byla informace, že telefon obsahuje také NFC čip, což mu umožňuje, abyste jím nahradili svoji platební kartu. Ti, kteří nemají předplacenou žádnou ze služeb jako Spotify, Deezer nebo Google Music, anebo prostě chtějí šetřit data, potěší zabudovaný FM tuner. V této souvislosti lze zmínit i to, že hudbu nemusíte poslouchat pouze skrze přibalená sluchátka, ale také přes hlasitý reproduktor, který má obstojnou kvalitu.



Noční režim obrazovky dokáže ulevit vašim očím

Četnost a délka poslechu či přehrávání videa pak má přímý vliv na výdrž baterie. Ta má kapacitu 2 900 mAh a v případě běžné zátěže zvládne celkem v klidu 2 dny. Pokud jste častěji online nebo musíte vyřizovat větší množství telefonátů, sníží se výdrž na 1-1,5 dne. Model Smart N9 nepodporuje žádný z tipů rychlého dobíjení, a tak dočerpání energie z 0 na 100 zabere zhruba 2 hodiny.