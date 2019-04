RECENZE: Xiaomi Amazfit Verge — parádu nenadělají, zato funkcemi nadchnou

Letos jsme se zatím nedočkali plnohodnotné náhrady za loňský model Stratos 2, avšak světlo světa spatřily sportovní hodinky Amazfit Verge. Ty zaujmou zajímavou výbavu v čele s AMOLED displejem a štědrou baterií, avšak mnohé může odradit laciný vzhled. Na co se může uživatel za necelé 4 tisíce Kč těšit, to se dozvíme v dnešní recenzi.

Nestydí se za svůj původ. U obdobných produktů, které nabízí velmi zajímavý poměr cena/výkon, se vždy najde nějaké slabší místo. V případě těchto hodinek je to jejich vzhled. Amazfit Verge se za to však vůbec nestydí, jelikož jsou si vědomy svého zaměření.

Amazfit Verge se dodávají s 390mAh baterií, která jim dokáže dodávat energii po dobu necelého týdne. To vše při kontinuálním měření srdeční frekvence, zhruba 4-5 hodinách aktivní GPS, zapnutých notifikacích a automatické regulaci jasu. K dobíjení slouží trochu nemotorná (velká kolébka), když k zasunutí i vysunutí hodinek do této kolébky bude zapotřebí užití mírně vyšší síly. Z 0 na 100 jsou pak hodinky připravené zhruba během jedné hodiny.

V tomto smyslu jsem však byl mírně zklamaný jeho výsledky, když na každém kilometru (ve srovnání s hodinkami Garmin Fenix 3) zaostával s naměřenou vzdáleností o 20-70 metrů. Největší problém GPS čipu při zaznamenávání trasy dělaly zatáčky, které pravidelně zkracoval oproti realitě. Co může některých sportovně založených uživatelům chybět, to je měření VO2max nebo technologie ANT+.

Software

V jednoduchosti je krása. Amazfit Verge používají vlastní operační systém, který lze propojit jak s chytrými telefony vybavenými systémem Android, tak s iOS. Výhrady mám k párování hodinek s telefonem, když toto lze provést pouze jednou a to přímo po obnovení továrních dat přes QR kód. Pokud si hodinky s telefonem přestanou rozumět, musíte provést tovární obnovu dat, čímž můžete přijít o veškerá naměřená data (pokud nemáte automatickou synchronizace přes Wi-Fi).



Základní nabídka aplikací

V samotném prostřední se pohybujete jednoduchými gesty, když tahem odshora dolů vysunute roletku s rychlými přepínači. Tahem zprava doleva zobrazíte nabídku funkcí (sporty, časovač, stopky, hudbu. Tahem zleva doprava se pak vždy vrátíte o krok nazpět. Konečně tahem odspodu nahoru zobrazíte zmeškané notifikace.



Další ciferníky

K dispozici je 12 předdefinovaných sportovních aktivit (běh, kolo,chůze, běh na pásu, turistika, jízda na rotopedu, eliptical, přespolní běh, tenis, lyžování, fotbal a přeskok přes švihadlo). Chybí tak například plavání, což je způsobeno nedostatečnou certifikaci odolnosti (IP68). Jakmile spustíte některou ze sportovních aktivit, můžete listovat mezi několika plochami s různými údaji (trasa GPS, průměrné tempo, tep, vzdálenost apod.).



V aplikaci telefonu jsou přehledné souhrny

Po dokončení aktivity se zobrazí opravdu velmi obsáhlý souhrn aktivity s mnoha informacemi (min/max tep, vzdálenost, počet kroků, tempo, kadence kroků, údaje o nadmořské výšce, nastoupaných metrech, kaloriích, tepových zónách a to včetně grafů.) Pokud chcete aktivitu exportovat jinam, než do určené aplikace, můžete v hodinkách zvolit export do soubor .gpx. Ten je poté však nutno manuálně vytáhnout z paměti hodinek a až následně ho nahrát do vaší oblíbené sportovní aplikace.

Kromě uvedeného dokáží hodinky zaznamenávat rovněž kvalitu vašeho spánku (dle tří úrovní). Hodinky jsou však schopné zobrazit pouze poslední spánek. Veškerá další spánková data zobrazíte pouze v aplikaci. V nastavení hodinek pak máte možnost upravit i chování hodinek například v noci (silent režim), automatické zapnutí při pohybu zápěstí, always-on funkci, upozornění na pohyb apod.

Celkově se mi prostředí hodinek Amazfit Verge líbilo. Je jednoduché, intuitivní, přičemž je z něj patrné, že hlavní důraz byl kladen na sportovní aktivity a maximalizaci naměřených dat.