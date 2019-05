RECENZE: Xiaomi Black Shark 2 – Čistý Android s důrazem na surový herní výkon

Plusy Povedený design kovového unibody

Skvělý AMOLED displej s bohatými úpravami zobrazení

Špičkový hardware a vysoký výkon

Podpora doplňkových gamepadů

Výkonové režimy s přetaktováním na maximum Minusy Automatický jas nefunguje podle představ

Ořezaná evropská ROM vypadá prázdně

Ve smartphony chybí podpora češtiny

Tradičně se nepočítá

s podporou NFC

V základním balení by mohla být sluchátka ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Xiaomi začalo na evropském e-shopu prodávat druhou generaci herního smartphonu Black Shark 2, který tak mezi našimi recenzemi nemůže chybět. Jedná se o nástupce první generace Black Shark, která se koncem loňského roku dostala i do ČR. Mezi největší novinky generace druhé patří sázka na větší AMOLED displej, výkonnější čipset, větší interní paměti, rychlejší nabíjení nebo na větší rozlišení fotoaparátu.

I když nejnabušenější stříbrná varianta Black Shark 2 vypadá nádherně, a Antutu by se na ní jistě vyřádilo, dostali jsme na otestování zapůjčenou pouze základní verzi s 8GB RAM a se 128GB pamětí. Smartphone nabídne vysoký „surový“ výkon a stylový design, v rámci uživatelského rozhraní však převládá zklamání. Nadstavba Joy UI připomíná čistý Android, a to spousta základních věcí úplně chybí. Třeba prostředí není přeloženo do češtiny a chybí i práce ve dvou oknech. Co tedy může Black Shark 2 nabídnout (nejen) mobilním hráčům?

Xiaomi Black Shark 2 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,8 mm, 205 g

displej: 6,4'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 2,8 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (6 000 × 8 000), video (1 920 × 1 080), blesk 75 %

vybavenost ?

