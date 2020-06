RECENZE Xiaomi Mi 10: Jeden trumf zůstává, dva další se vypařily

Xiaomi bylo roky známé svým skvělým poměrem cena/výbava. Když tedy letos představilo vlajkovou řadu Mi 10, všechny zarazilo obrovské mezigenerační zdražení (a oslabení koruny za něj může jen částečně). Xiaomi Mi 10 tedy rozhodně přináší to nejlepší na trhu, ovšem za cenu, na kterou jsme nebyli zvyklí. Srovnávat se bude také s lépe vybaveným sourozencem Xiaomi Mi 10 Pro , rozdíly jsme shrnuli zde:

Design

Zaoblený pěkně do ruky. Xiaomi Mi 10 je designovou kombinací loňského vlajkového modelu Mi 9 a podzimního fotomobilu Mi Note 10. Čekejte tedy skleněné tělo se zaoblenými boky a zády díky kterým telefon působí prémiově a zároveň velmi pohodlně padne do ruky. Dokonce i displej je na bocích zakřivený, tak že obraz přechází až pěkně do boků.



Xiaomi Mi 10 už je rozměrově poměrně velký telefon, ovšem díky zaoblení po všech stranách perfektně padne do ruky.

Celkově displej naprosto dominuje čelní straně díky velmi tenkým rámečkům dole i nahoře. Toho Xiaomi dosáhlo přesunutím čelní kamerky do průstřelu v levém rohu displeji, který je zde opravdu malý, takže při většině činností o něm překvapivě ani skoro nevíte. Vpředu dále najdeme nutné senzory, optickou čtečku otisků prstů integrovanou do displeje a samozřejmě i sluchátko pro volání.



Na zádech zaujme hlavně výrazný čtyřnásobný fotoaparát, jehož objektivy plní různé funkce. Škoda jen, že se kvůli němu telefon na stole poněkud kýve.

Na zádech doslova vyčuhuje čtveřice vystouplých fotoaparátů, kvůli kterým se telefon bez pouzdra až nepříjemně kýve při psaní na stole, nechybí ani blesk. Počítat můžete i s cívkou pro NFC a bezdrátové dobíjení, které se nenápadně ukrývá pod skleněnými zády, které na světle vrhají zajímavé odlesky. Jejich až zrcadlově lesklý povrch je však silným magnetem na otisky prstů.



Netradiční je umístění repráčků na horní a dolů stranu, ale i slot na jednu SIM ve spodní části. Chválím však přibalené příslušenství jako je ochranný kryt, či redukci na sluchátka.

Na opravdu tenkých bocích přístroje najdeme vlevo zapínací tlačítko a regulaci hlasitosti, pravý bok zůstal úplně prázdný. Horní strana nabídne netradičně mikrofonek, infračervený port a překvapivě i jeden z dvojice stereo reproduktorů. Ten druhý se nachází dole vedle dalšího mikrofonku, USB-C konektoru a slotu pro nanoSIM. Bohužel jen na jednu, jelikož se telefon v ČR prodává pouze ve variantě Single SIM. Chybějící izolace na něm chybí, což napoví hlavní konstrukční nevýhodou - telefon není voděodolný.