RECENZE: Xiaomi Mi 10 Pro – vysoké sebevědomí s neveselým koncem

Celkově displej naprosto dominuje čelní straně díky velmi tenkým rámečkům dole i nahoře. Toho Xiaomi dosáhlo přesunutím čelní kamerky do průstřelu v levém rohu displeji, který je zde opravdu malý, takže při většině činností o něm překvapivě ani skoro nevíte. Vpředu dále najdeme nutné senzory, optickou čtečku otisků prstů integrovanou do displeje a samozřejmě i sluchátko pro volání.

Zaoblený pěkně do ruky. Xiaomi Mi 10 Pro je designovou kombinací loňského vlajkového modelu Mi 9 a podzimního fotomobilu Mi Note 10. Čekejte tedy skleněné tělo se zaoblenými boky a zády díky kterým telefon působí prémiově a zároveň velmi pohodlně padne do ruky. Dokonce i displej je na bocích zakřivený, tak že obraz přechází až pěkně do boků.

Zpočátku si u telefonu budete trochu zvykat na zaoblení displeje na bocích, které působí efektně, ovšem je velká škoda, že jej výrobce nijak dále nevyužil. Zatímco u některých telefonů slouží boky k různým ovládacím gestům, v případě Xiaomi jsou opravdu pouze na parádu, což potvrzují i barevnou signalizací notifikací. Komu by pro změnu vadil průstřel v displeji, nemusí mít strach, v tomto případě je velmi nenápadný a rychle si zvykne. Navíc je možné jej softwarově schovat.

Rychlý a zahnutý přes hranu. Xiaomi Mi 10 Pro nabízí 6,67“ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením 2 340 × 1080 pixelů, ovšem ještě více zaujme vyšší obnovovací frekvence 90Hz, díky které je obraz návykově plynulý. Líbilo se mi také barevné podání použitého panelu. To je ve výchozím stavu hodně živé, ale to si lze přizpůsobit. Panel má totiž široký barevný gamut (pokrývá 100% DCI-P3), což znamená poměrně věrné podání barev.

Připravený na budoucnost. Po stránce hardwarové výbavy budete u Xiaomi opravdu jen těžko hledat kompromisy. Výkon obstarává osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 865 s taktem až 2,84 GHz, který doplňuje vynikající grafika Adreno 650. Díky tomu počítejte s bleskovými reakcemi, ať po telefonu předložíte jakýkoliv úkol.

Zahrát si zde můžete i ty nejnáročnější hry na plné detaily a telefon se ani trochu nezapotí, a to i díky kapalinovému chlazení na bázi parní komory doplněnou o 6 pasivních chladících vrstev z grafenu. K plynulému multitaskingu dopomáhá také 8 GB operační paměti LPDDR5.

Výkon - Antutu 8.3.6 Celkové skóre: 569 040 bodů CPU: 178 615 bodů GPU: 214 785 bodů MEM: 96 591 bodů UX: 79 049 bodů



Vnitřní paměť nabízí slušných 256 GB, což podle mě dostačí většině, nicméně už ji nijak dále nerozšíříte. Alespoň se jedná o typ UFS 3.0, které nabídne špičkové rychlosti čtení, ale i zápisu. Zamrzí jen absence slotu na paměťové karty, ovšem troufnu si tvrdit, že většina uživatelů ji vzhledem k velikosti integrované paměti nebude potřebovat.

Konektivita telefonu je až na malý ústupek v podobě pouze Single SIM varianty příkladná. Telefon totiž podporuje 4G i 5G sítě, zvládá nový standard Wi-Fi 6 (8×8 MIMO) a u ní překvapivě i podpora šifrování WPA3. Samozřejmost je podpora pásem 2,4 i 5 GHz. Nechybí ani Bluetooth 5.1, NFC pro bezkontaktní platby a překvapivě zde najdete také infračervený port pro ovládání domácí elektroniky.

Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 1 656,51 MB/s

1 656,51 MB/s Sekvenční zápis: 731,76 MB/s

731,76 MB/s Náhodné čtení: 221,21 MB/s (56 630,52 IOPS)

221,21 MB/s (56 630,52 IOPS) Náhodný zápis: 212,9 MB/s (54 504,1 IOPS)

Telefon je i naprostý nezmar po stránce výdrže, což zajišťuje integrovaná 4 500 mAh baterie, která má sice o něco menší kapacitu, než základní verze, nicméně telefon stále udrží na živu plné 2 dny i při náročnějším používání. Například i při zapnuté Wi-Fi a s plném jasu vydržel přehrávat Full HD video téměř fantastických 18 hodin v kuse.

Telefon potěší i velmi rychlým nabíjení, přesto je zde jedna věc, které moc nerozumím. Telefon je totiž dodáván s 65W rychlonabíječkou, přestože, telefon zvládá maximálně 50W, a to jen po omezenou dobu. Nevím, zda byl původní plán telefon osadit rychlejším nabíjení, jen se to nestihlo, nebo zda se tím Xiaomi připravuje do budoucna, kdy teoreticky takový výkon může dodatečně softwarově povolit. I s aktuálními 50W však telefon plně nabijete za necelých 50 minut.

Rychle nabíjet lze navíc i bezdrátově, a to až výkonem 30W, pokud máte nabíječku, která to v kombinaci s telefonem podporuje. Nechybí zde dokonce ani možnost reverzního bezdrátového dobíjení, ovšem zde už počítejte s výkonem maximálně 5W. Nicméně i to na dobití jiného telefonu či bezdrátových sluchátek postačí.

Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 17 hodin 48 minut

17 hodin 48 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 17 hodin 1 minuta

​ 17 hodin 1 minuta Doba nabíjení (15 - 90 %): 35 minut

35 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 49 minut

Telefon nabízí také dvojici stereo repráčků, který je dostatečně hlasitý a jistě má i hudební ambice. Každopádně kvalitou za jinými vlajkovými modely lehce pokulhává živostí projevu a nevýraznými basy. Naopak s výškami to občas přehání, až to například u ženských zpívaných refrénů může trochu tahat za uši. Přesto repráčky telefonu stále patří k tomu lepšímu na trhu.



Průběh a doba nabíjení Xiaomi Mi 10 Pro.

K poslechu lze samozřejmě využít i sluchátka, a to jak drátová skrze USB-C (redkukce USB-C na 3,5mm jack v balení), tak bezdrátová přes Bluetooth. Zde potěší hlavně široká podpora kodeků jako AAC, LDAC, LHDC, LLAC.