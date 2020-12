RECENZE: Xiaomi Mi 10T Pro – 144 Hz potěší hráče, 108 Mpx zase fotografy

Plusy 144Hz displej

Kvalitní fototechnika

Hromada výkonu

Velká baterie

Pro někoho MIUI Minusy Chybí bezdrátové nabíjení

Ultraširoký foťák

Pro někoho MIUI

Jen základní odolnost

Chybí podpora microSD ? 9 /10 Hodnocení

Velmi dobře vybavený telefon, který se dá charakterizovat dvěma čísly: 144 Hz a 108 Mpx. A dlužno říct, že to nejsou jen marketingové taháky, ale čísla, která telefon skutečně definují. A další významné údaje jsou 5 000 mAh a 5G. Xiaomi Mi 10T Pro není přímo nástupce řady Mi 10, která se u nás prý už neprodává, byť stále je reálně k sehnání. Jde spíše o odlehčenou variantu bez technických vychytávek, která tím pádem může být levnější. Právě vysoká cena pravděpodobně stojí za omezením (oficiálně bylo oznámeno ukončení) prodeje. A stejně jako u Mi 10 existovala vybavenější verze Mi 10 Pro, také zde najdete základní model Mi 10T a testovaný Mi 10T Pro. Hlavní rozdíl spočívá ve velikosti pamětí a fototechnice, jinak se jedná o prakticky stejné telefony. Mi 10T se prodává se 128GB úložištěm a primárním 64Mpx foťákem. Na výběr máte buď 6, nebo 8 GB RAM. Mi 10T Pro sází vždy na 108Mpx čip, 8 GB RAM a volíte si úložiště. Buď testovaných 128 nebo 256 GB. Základní Mi 10 stojí 12 990 Kč, za verzi s 8GB RAM připlatíte 1 000 Kč. Testovaná verze Mi 10T Pro – 128 GB vyjde o další tisícovku dráž, tedy 14 990 Kč, a když připlatíte ještě 1 000 Kč, získáte verzi s 256 GB paměti.

displej: 6,7", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 75 %

vybavenost cena: 14 290 Kč až 16 670 Kč Celou recenzi Xiaomi Mi 10T Pro si přečtete na následujících listech.

Design Když matná vítězí. Kolem celého telefonu je krásně vidět lesklý kovový rám, který společně s velkou baterií může za to, že telefon váží 218 g. Zároveň je potřeba říct, že telefon je díky rámu velmi pevný. On obecně není Mi 10T Pro malý telefon, rozměry 165 × 76 × 9,3 mm mluví za vše. Musí se ale nechat, že zpracování je na špičkové a po chytnutí do ruky máte dojem prémiového stroje.

Mi 10T Pro není malý telefon, tloušťka atakuje 1 cm a hmotnost 218 g je při uchopení do ruky znát. Kvůli použitému IPS panelu se musela čtečka otisků přestěhovat na pravý bok do zapínacího tlačítka, jinak by ji asi výrobce umístil pod displej. Každopádně čtečka funguje rychle a bezproblémově, navíc umístění do zapínacího tlačítka je pro někoho možná i logičtější než umístění v displeji. Nad zapínáním najdete ještě regulaci hlasitosti a tím výčet ovládacích prvků končí.

Přímo v balení nejdete průhledné pouzdro, které telefon ochrání pří běžném používání. Ještě musím zmínit velmi dobře hrající stereo reproduktory. 3,5mm jack budete na telefonu hledat marně, jediným konektorem je USB-C ve spodní části, hned vedle šuplíku na SIM. Ten pojme jen dvě karty, rozšíření pomocí microSD není podporováno. Takže si dobře rozmyslete jakou paměťovou variantu zvolíte.

Mi 10T Pro je líbivý telefon. Je ho ale kus, takže určitě neudělá radost lidem s menší rukou. Záda jsou skleněná a mají matnou úpravu, která velmi dobře sedí v ruce. A líbí se mi i ten modro-stříbrný lak, který se krásně vybarvuje podle dopadajícího světla. Zajímavý designérský kousek najdete u fotoaparátů, kde je hlavní čip úplně nahoře a pod ním po levé straně najde další dvě čočky. Vpravo je jasně viditelný blesk a pátým prvkem je senzor okolního osvětlení. Ten není na zádech novinkou, Xiaomi jej použilo už několikrát a má pomáhat přednímu senzoru s lepším vyhodnocením světelných podmínek. Poprvé však slouží, avšak takto zamaskován, jako „foťák“.

Displej „Jen“ IPS, ale se 144 Hz. Volba IPS panelu je pro mnohé asi překvapivá, ale vzhledem k tomu, že se výrobce snažil srazit cenu, je to celkem pochopitelné. Panel je výborně naladěný stran barevné věrnosti a má i vysoký maximální jas. Hlavním benefitem displeje je však vysoká obnovovací frekvence – 144 Hz. Pohyb na displeji je nádherně plynulý, otázkou však zůstává, jako moc je takto vysoká frekvence v reálu použitelná. Napadá mě jediná disciplína – hraní. Telefon vám totiž dovolí použít i frekvenci 90 Hz, kdy je pohyb v běžných aplikacích stejně plynulý a za sebe si myslím, že třeba na Facebooku nemáte moc možností, jak poznat, jestli používáte 90, nebo 144 Hz. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 1/469 cd/m 2

1/469 cd/m gamma: 2,23

2,23 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 1,22/2,39 Xiaomi nepřestává překvapovat. Firma si dlouhodobě zakládá na výborně naladěných panelech, které umí dát do telefonů za 15 000 i za 5 000 Kč. A za takového hodnoty by se nemusela stydět ani špička od konkurence. Kde to však zaručeně zaznamenáte, je baterie; vyšší frekvence je samozřejmě náročnější, takže použitím 90Hz nebo i základní 60Hz si můžete dost pomoci. Co vnímám jako velký neduh, je nutnost vybrat si jednu frekvenci, chybí tu inteligentní automatika, což je škoda. V praxi to bude vypadat tak, že buď pojedete stále na 60 Hz a budete šetřit baterii, nebo využijete vyšší kmitočty i v okamžiku, kdy vám budou úplně k ničemu.

V nastavení displeje bohužel chybí automatika, která by chytře přepínala obnovovací frekvence. Displej samozřejmě umí noční režim, režim čtení a je možné si barevné podávání volně upravit k obrazu svému. V horní části je vidět průstřel pro selfie kameru, ale to je snad jediná drobná vada na kráse. Jde o vynikající panel, který se bude líbit svou rychlostí hlavně hráčům. AMOLED by telefonu asi slušel více, ale to by v této ceně asi nemohlo být tak rychlé.

Hardware Výkon nechybí, úložiště možná ano. Vzhledem k tomu, že telefon používá Snapdragon 865 a 8 GB RAM, je zbytečné pochybovat o rychlosti systému. Všechno je bleskové a krásně stabilní. Trochu horší už je to s úložištěm: 112 GB z celkových 128 GB není špatná hodnota, ale nemožnost rozšířit úložiště může být bolestivá. Obzvlášť s fototechnikou, kterou telefonu disponuje. Proto možná zvažte 256GB verzi, kde nebude potenciální problém s úložištěm tak patrný. Výkon - AnTuTu 8.4.3 Celkové skóre: 587 209 bodů CPU: 178 074 bodů GPU: 218 656 bodů MEM: 96 089 bodů UX: 94 390 bodů

Z další výbavy nechybí podpora 5G, Wi-Fi 6 a ostatních nezbytných bezdrátových technologií včetně IrDA a navigační čtveřice: GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo. 5 000mAh baterie vydrží asi den a půl, pokud ale stáhnete obnovovací frekvenci displeje, dostanete se přes dva dny. Určitě také potěší, že v balení najdete rychlou nabíječku s výkonem 33 W. Škoda, že telefon nemá bezdrátové nabíjení. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 8:49 h

8:49 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 7:02 h

7:02 h Nabíjení z 15 na 90 %: 0:40 h Samozřejmostí je také podpora NFC. Bluetooth 5.1 umí aptX HD i aptX Adaptive. Snad jediné, co by vám mohlo chybět je FM rádio, ale kvůli tomu asi nikdo moc plakat nebude.

Software MIUI 12 a Android 10. Xiaomi používá už dlouho vlastní nadstavbu MIUI, která se nedávno dočkala dvanácté verze. Nejvýraznější změnou je rozdělení stahovací rolety – stažení levé části displeje zobrazí notifikace, zatímco v pravé části se ukáží přepínače. Chvilku mi to trvalo, ale nakonec jsem si zvyknul. Navíc v nastavení jde tato věc vypnout a můžete se vrátit k původní roletě.

Vizuální změny nejsou oproti verzi 11 nijak zásadní. Místy jiné písmo, nebo jiná ikona, ale v zásadě je to stále MIUI. Výtku k softwaru však mám a zůstává stále stejná: MIUI skýtá hromadu nastavení, která mohou být pro nezkušené nebo neznalé uživatele matoucí. Zato geekové budou chrochtat blahem, že mají všechno pod kontrolou. Jde o úhel pohledu, který zákazníky polarizuje už dlouho. Je to jediný systém, kde používám v Nastavení vyhledávání, protože si nepamatuji, kam výrobce strčit tu či onu položku. Na druhou stranu je super, že si můžete nastavit sebemenší drobnost a systém je stále výborně stabilní a rychlý. Xiaomi také patří poklona za pravidelné a časté aktualizace.

Grafika jednotlivých utilit je sice pestrá, ale přehledná. Navíc každá aplikace na první dobrou přesně říká, co vlastně dělá. Softwarová výbava je tvořena aplikacemi od Googlu a zbytek je v režii výrobce. Navíc je tu snad jen předinstalovaný Netflix, který jde jednoduše smazat. Xiaomi doplnilo telefon o několik správců, kteří hlídají stav systému, čistí paměť, hlídají aplikace běžící na pozadí atd. Občas jsou utility zbytečně přísné, ale všemu se dá udělit výjimka a všechno se dá nastavit.

Část aplikací dodal Google, část si Xiaomi udělalo samo. Není tu ale žádná aplikace, která by byla zbytečná a nějak navíc.

Fotoaparát 108Mpx není třeba představovat. Primární foťák má optickou stabilizaci a fotí skvěle ve dne i v noci. A protože se ukázal už v několika telefonech, bylo by s podivem, kdyby fotil špatně. Proti tomuto řešení se fakt nedá moc namítat. Díky tomuto čipu můžete natáčet i video v 8K rozlišení, jehož použitelnost však zůstává zatím spíše teoretická. Zato 4K 60 fps vyžijete určitě. Sestavení fotoaparátu OnePlus Nord: primární fotoaparát: 108 Mpx, 1/1,33", F1.7, 26 mm, PDAF, OIS

108 Mpx, 1/1,33", F1.7, 26 mm, PDAF, OIS ultraširoký fotoaparát: 13 Mpx, F2.4, 123˚

13 Mpx, F2.4, 123˚ makro fotoaparát: 5 Mpx, F2.4

5 Mpx, F2.4 selfie kamera: 20 Mpx, 1/3,4", F2.2, 27 mm

Prostředí fotoaparátu je typické Xiaomi, spousta možností a všechy hned po ruce. Zklamaný jsem z 13Mpx ultraširokého foťáku, který mohl mít lepší kresbu i barvy. Tohle jednoduše není ta nejostřejší tužka v penálu a čekal jsem víc. Chápu, že vyrobit ultraširoký foťák není úplně snadné, zároveň chápu, že pokud jej telefon nemá, tak mu to dají uživatelé sežrat. Otázkou je, jestli je rozumné dávat do telefonu foťáky spíš do počtu. A úplně zbytečný je pak 5Mpx makro foťák, lepší fotky totiž docílíte, když uděláte výřez z hlavního snímače.

Ukázkové snímky A znovu musím nepochválit Xiaomi za hloupý bug při natáčení videa, kde není možné přepínat ohniska. Když začnete točit ultraširoké video, dovolí vám aplikace přeskočit na přiblížení 1×, ale nepřepne na hlavní čip, nýbrž udělá digitální výřez z 13Mpx čipu. Kvalita videa jak Full HD, tak 4K je výborná, hlavně tedy z primárního čipu. 8K video je k posouzení docela těžké, protože mám jen 5K monitor. Ukázkové video (1 080p, 30 fps):

Fotogalerie Tiskové fotografie: Redakční snímky: Snímky prostředí: Snímky z fotoaparátu: