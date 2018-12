RECENZE: Xiaomi Mi 8 je vstupenka do nejvyšší ligy

Plusy 6,21palcový FullHD+ displej

dobrý poměr cena/výkon

duální GPS

výborný audio výstup

velmi dobrý fotoaparát

skvělá výdrž a rychlé dobíjení Minusy chybí certifikace typu IP68

nepodporuje bezdrátové dobíjení

chybí 3,5mm jack

nemá slot pro paměťovou kartu ? 8 /10 Hodnocení

redakce Na poli telefonů se skvělým poměrem cena/výkon patří společnost Xiaomi již několik let k nejzajímavějším výrobcům. Pokud však v minulosti došlo na souboje s telefony v nejvyšších patrech mobilního trhu, modely od této čínské značky zaostávaly, a tím pak trpěly i prodeje (vzpomenete si snad ještě někdo například na loňský Xiaomi Mi 6?). Mohly za to zejména nekonkurenceschopné fotoaparáty. Již Xiaomi Mi Mix 2S letos naznačilo, že se ledy konečně pohnuly. V jednu dobu se dokonce tento model dostal na vrchol dnes populárního srovnávacího žebříčku fotoaparátů DxOMark. Xiaomi Mi 8 má přitom všechny předpoklady k tomu, aby se zařadil mezi úspěšné modely značky. Jeho výbava zahrnuje jak v současnosti nejvýkonnější procesor, 6 GB RAM tak i 6,21palcový displej s jemným rozlišením. Xiaomi Mi 8 katalog | preview rozměry a hmotnost: 155 × 75 × 7,6 mm, 175 g

displej: 6,2'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 248, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 400 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 74 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Samotná recenze Xiaomi Mi 8 začíná na následujícím listu.

Design Širší než obvykle. Jak jsme si již letos zvykli, po stránce designu je tento model poměrně obtížné odlišit od ostatních. Velký displej, malá brada pod displejem a vyříznutý „notch“ je zkrátka mantrou letošního roku. Na rozdíl od jiných je ale výřez Xiaomi Mi 8 trochu větších rozměrů (podobných, jako mají iPhony). Důvodem má být využití pokročilejší 3D technologie pro odemykání telefonu obličejem. Problém ale je, že tato funkce se Xiaomi úplně nevydařila a samozřejmě je toho plný internet. Model Mi 8 totiž svým obličejem odemykají sourozenci vlastníků telefonu a podobně.

Rozměry Xiaomi Mi 8 činí 154,9 × 74,8 × 7,6 mm, přičemž telefon váží 175 gramů O tom, že se nejedná o nahodilý problém pár uživatelů, svědčí i to, že společnost Xiaomi dokonce funkci odemykání obličejem pro Xiaomi Mi 8 na evropském trhu úplně vypnula. Pokud byste si tak chtěli tuto funkci aktivovat, musíte v telefonu nastavit jinou oblast (např. Hongkong nebo Indii). Jinak ale funguje rozpoznávání obličeje velmi rychle, a to i v horších světelných podmínkách, čemuž dopomáhá i infračervený senzor. Bohužel, vzhledem k okolnostem se při odemykání telefonu zřejmě budete spoléhat na konvenčnější způsoby.

Záda modelu Mi 8 jsou vyrobena ze skla a mají lesklý povrch, který přitahuje otisky prstů Tím v současnosti z nejrozšířenějších je čtečka otisků prstů, která je v případě Mi 8 umístěna na zadní straně, a funguje skvěle. Je rychlá, přesná a vůbec vás tak nemusí mrzet „absence“ odemykání obličejem. Pokud byste prahli po čtečce otisků prstů implementované v displeji, budete si muset počkat na speciální verzi Mi 8 Explorer Edition.

Do vysouvacího slotu na boku telefonu lze vložit 2 nanoSIM karty, na paměťovou kartu místo nezbylo Na spodní straně se kromě USB-C konektoru nachází tak hlasitý reproduktor. Bohužel, ačkoliv navrtané zdířky naznačují, že jsou zde dva stereo reproduktory, realita je jiná a zvuk se line pouze z pravé strany. Svou kvalitou však patří rozhodně k nadprůměru. Stejně lze hovořit i o audio výstupu pro sluchátka, který je opravdu velmi hlasitý, avšak i tak dokáže přehrát zvuk čistě. Zbývá snad jen dodat, že sluchátka lze připojit pouze skrze USB-C konektor, jelikož 3,5mm jack zde chybí. V prodejním balením přitom najdete redukci z 3,5mm na USB-C.

Ačkoliv vzhled Xiaomi Mi 8 není právě originální, konstrukčně je na prvotřídní úrovni Z pohledu ergonomie je samozřejmě hodnocení odvislé od velikosti telefonu. I když má Mi 8 minimální rámečky, velký displej si z pohledu ovladatelnosti vybírá svou daň. Jestliže i pánové budou mít s ovládání telefonu jednou rukou mnohdy nemalé problémy, a co teprve dámy. Situaci nezachrání ani poměrně útlý pas a zaoblené hrany, díky kterým se jinak telefon drží v ruce velmi pohodlně.

Displej Tradiční záležitost. Pozorní čtenáři jistě ví, že telefony Xiaomi si s ultra jemnými displeji příliš netykají. Vlastně až na jednu výjimku neměly jejich telefony obrazovky s jemnějším než FullHD+ rozlišením. V této „tradici“ přitom pokračuje i model Mi 8, jehož 6,21palcový AMOLED displej přichází s FullHD+ rozlišením (1 080 × 2 248 pixelů). Jemnost tak činí zcela dostatečných 402 PPI a ačkoliv se jedná o AMOLED panel, jeho barvy rozhodně nejsou nijak přepálené. S podporou technologie HDR10 navíc i přehrávání videa vypadá fantasticky.

Zobrazovací panel můžete uzpůsobit vlastním potřebám Barvy displeje opravdu působí velmi přirozeně. Spokojený jsem byl také s maximální i minimální hodnotou jasu displeje, jelikož na přímém slunci je displej stále velmi dobře čitelný, naopak v noci vám jeho světlo nevypálí oči. Co však nefunguje úplně na 100 %, to je automatická regulace jasu, která občas pracuje se zpožděním. Zejména v horších světelných podmínkách se mi občas stalo, že jsem manuálně snižoval jas obrazovky. Jestliže by vám z nějakého důvodu nevyhovovalo defaultní nastavení barevného rozložení, můžete zabrousit do nastavení, kde najdete možnost úpravy kontrastu a teploty barev. Rovněž zde můžete aktivovat čtecí/noční režim, který buď manuálně, nebo automaticky sníží záření modrého světla. K upozornění na zmeškané události slouží u telefonu Mi 8 notifikační LED dioda ve výřezu a současně můžete využít i funkci always-on (režim vždy zapnuto), který vám na vypnuté obrazovce zobrazí základní údaje o času, datu a zmeškaných zprávách či telefonátech.

Hardware První s duální GPS. Pokud chcete soupeřit s nejlepšími, musíte také nabídnout to nejlepší. Tohoto hesla se drží i Xiaomi Mi 8, a proto v jeho středu tepe osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 845, jenž je podporován 6GB RAM a grafickým čipem Adreno 630. S prací v systému telefonu tak nebudete mít absolutně žádný problém, jelikož Mi 8 reaguje okamžitě a také graficky náročnější hry běží bez zaváhání na vysoké detaily. Výkon - AnTuTu 7.1.1 Celkové skóre: 287 984 bodů CPU: 92 049 bodů GPU: 125 823 bodů UX: 59 2890 bodů MEM: 10 822 bodů (RAM: 3 370, ROM: 7 452 bodů)

Trošku překvapením pro mě byly výsledky benchmarků AnTuTu, protože model Mi 8 v nich nebyl schopen překročit hranici 200 tisíc bodů, když objektivně k tak „nízkému“ skóre neměl telefon důvod. Až po poslední aktualizaci, kterou model Mi 8 nabídl, se situace změnila a výsledky se přiblížily 300tisícové hranici. Velikost úložiště u testovaného modelu je pro telefony v nejvyšší třídě již dnes spíše základní, když pojme max. 64 GB dat (reálně zhruba 54,3 GB), přičemž není možné paměť dále rozšířit prostřednictvím paměťové karty. Jestliže se tedy řadíte k vášnivým fotografům a telefon neměníte každý rok, je na zvážení příplatek za vyšší paměťovou variantu s úložištěm o velikosti 128 GB. Pochválit musím rychlost zápisu do paměti, která předčí většinu konkurentů. Rychlost úložiště – AndroBench: Sekvenční čtení: 641,54 MB/s

641,54 MB/s Sekvenční zápis: 249,71 MB/s

249,71 MB/s Náhodné čtení: 143,43 MB/s (36 718,86 IOPS)

143,43 MB/s (36 718,86 IOPS) Náhodný zápis: 27,45 MB/s (7.029,51 IOPS) Xiaomi Mi 8 zvládá vysokorychlostní přenos dat přes LTE na všech potřebných frekvencích, stejně jako přenos dat přes bezdrátový duální adaptér Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac). Síla signálu mi pak přišla jako mírně nadprůměrná. Naopak skvěle si telefon vede při určování polohy, k čemuž mu dopomáhá duální GPS. V překladu to znamená, že telefon je schopný v jednu chvíli komunikovat s více signály (L1 a navíc i L5), a tím dochází k rychlejšímu a přesnějšímu určování polohy, což je v praxi možné pozorovat. Telefon dále podporuje i systémy jako GLONASS, GALILEO, BDS nebo QZSS. Vybrali jsme 11 smartphonů s nejvýhodnějším poměrem ceny a výkonu Jestliže využíváte placení v obchodech prostřednictvím telefonu, potěší vás podpora NFC čipu, který tento způsob placení zvládne. K chytrému reproduktoru, anebo i k počítači můžete telefon připojit přes Bluetooth 5.0 a sportovce potěší podpora technologie aptX HD. Pokud používáte telefony Xiaomi delší dobu, zřejmě jste si zvyklí i na přítomnost infraportu. Xiaomi Mi 8 však bohužel v této příjemné tradici nepokračuje a infraport nemá. RECENZE: Xiaomi Mi Mix 3 — bezrámečkový slider je závanem budoucnosti i nostalgie Co naopak model Mi 8 má, to je 3 400mAh baterie a spousta možností, jak prodloužit výdrž baterie. Telefon nabízí jednoduchou analýzu energeticky náročných aplikací či modulů, spořič baterie, který lze aktivovat při nízké úrovni stavu baterie, anebo v neexponovaných časech (typicky v noci). Neinteraktivní režim pak dokáže rozpoznat, že telefon právě nepoužíváte (opět typicky v noci) a sám ztlumí příchozí oznámení, vypne LED dioda, čtečku otisků prstů apod.

Správce nastavení využití baterie Všechny výše uvedené systémy a funkce přitom přináší své výsledky, když výdrž baterie dosahuje v běžném režimu 2 dní. Pokud se telefonu tolik nevěnujete, zvládne bez potřeby dobití i prodloužený víkend. V případě, když mu šťáva dojde, technologie Quick Charge 4.0+ zajistí rychlé dobití z 0 na 100 % zhruba za 1 hodinu a 40 minut. Trošku zamrzí chybějící podpora bezdrátového dobíjení, a to za situace, kdy by to skleněná záda dovolovala, a zvláště když třeba Xiaomi Mi Mix 2S tuto technologii podporuje.

Software Stále s Androidem 8.1. Brzké představení zhruba v polovině letošního roku se u Xiaomi Mi 8 negativně podepsalo na využití starší verze Androidu 8.1 Oreo. Bezpochyby se telefon dočká aktualizace na Android 9 Pie, zvláště s ohledem na velmi aktivní komunitu, přesto je to třeba hodnotit nyní jako mínus. Na druhou stranu i právě díky nadšené komunitě telefon již nyní zvládne mnohé, resp. jeho nadstavba MIUI (zde ve verzi 10.0). Základní Android tak v telefonu poznáte jen ztěží.

Nejnovější verze MIUI dokáží schovat systémové klávesy a jejich funkce nahradit gesty, což jsem si rychle oblíbil Změny jsou hodně grafické, když nadstavba má vlastní ikony, animaci a chybí i hlavní nabídka aplikace. Vše se tak odehrává na pohotovostních plochách. Pozitivní je, že Xiaomi se do telefonu nesnažilo narvat aplikace třetích stran, a tak po prvním spuštění nemusíte procházet kolečkem vynucených odinstalací. Co mě opět potěšilo, to je aplikace Optimalizace, která v sobě kumuluje hned několik užitečných funkcí jako je čistič paměti, možnosti pro zvýšení telefonu rychlosti, kontrolu zabezpečení a další chytré funkce.

Režim Posílení herní rychlosti nabídne i automatickou možnost přijetí hovoru v režimu hands-free V rámci nadstavby MIUI jsme si již zvykli na funkce jako Druhý prostor, která umožňuje vytvořit v telefonu paralelní profil zcela oddělený od toho základního (včetně vlastních aplikací apod.), Duální aplikace umožňují klonování aplikací, a tím i paralelní správu více účtu např. na sociálních sítích bez potřeby přepínání těchto účtů nebo nové funkce Posílení herní rychlosti. Ta umožňuje v některých aplikacích ještě dále zvýšit výkon, přičemž dokáže přizpůsobit i další funkce tak, aby vás například při hraních tolik nerušili notifikace apod.

Fotoaparát Konečně konkurenceschopný. Již na začátku jsem naznačoval, že telefony Xiaomi historicky příliš nedokázaly konkurovat nejlepším fotomobilům, což je v souboji s nimi významně sráželo. Letos by to však tento čínský výrobce mohl prolomit. Papírové k tomu má našlápnuto dobře. Xiaomi Mi 8 totiž nabízí duální hlavní snímač umístěný vertikálně, přičemž oba snímače mají 12 Mpx rozlišení. Hlavní snímač má velikost 1/2,55, fyzická velikost pixelů činí 1,4 µm, světelnost F1,8 a dále podporuje hybridní fázové ostření (PDAF) a čtyřosou optickou stabilizaci obrazu (OIS). Druhý snímač je menší (1/3,4), fyzická velikost pixelu dosahuje 1,0 µm, světelnost F2,4, ohniskovou vzdálenost 56 mm a nabízí až 2násobný optický zoom. Aplikace Fotoaparátu se s MIUI 10 příliš nezměnila. Stále má 7 základních režimu (krátké video, video, fotografie, portrét, čtverec, panorama a manuální režim), mezi nimiž lze přepínat jednoduchým přejetím do strany. K dispozici jsou i rychlé přepínače blesku, HDR (lze nastavit na automatiku), režimu AI nebo přístup k živým filtrům. Pokud přitom necháte výběr scén a režimu automatice, je fotoaparát telefonu schopný rozpoznat až 238 různých scén. Ze zkušenosti nyní mohu poradit, pokud nejste zapálený fotograf a máte rádi sytější barvy, abyste opravdu tu důvěru automatice svěřili, a to včetně automatického přepínání HDR režimu. Telefon to totiž zvládne skvěle i bez vás. Výsledky z fotoaparátu jsou pak konečně srovnatelné s nejlepšími na trhu. Fotografie tak mají vyvážené, věrné barvy, detaily v rámci jednotlivých scén jsou ostré a dobrý je i dynamický rozsah snímku. Občas se sice může stát, že se ve fotkách objeví digitální šum, jedná se však spíše u výjimky. Ukázka videa (4K, 30 fps): Také v noci se nemá fotoaparát za co stydět, když zejména za pomoci AI a nočního režimu dokáže Xiaomi Mi 8 vykouzlit opravdu pěkné snímky, s prosvětlenou scénou a minimem šumu. K dispozici je i 20Mpx čelní kamerka, která dokáže zachytit pěkné snímky, avšak s kvalitou hlavního fotoaparátu se to stále nedá srovnávat. Speciální režim Skupinová selfie dokáže automaticky spojit několik fotografií do jedné, tak aby předešel zavřeným očím či jiným nevhodným jevům při skupinovém focení. Ukázka videa (FullHD, 30 fps): Xiaomi Mi 8 si samozřejmě poradí i s natáčením videa, a to max ve 4K rozlišení při 30 fps. Trochu zamrzí chybějící režim pro natáčení videa ve FullHD rozlišení při 60 fps. Pokud se vyžíváte ve zpomalených videích, můžete využít jako HD, tak i FullHD rozlišení při snímkovací frekvenci 120 i 240 fps. S kvalitou videa jsem neměl absolutně žádný problém, jelikož kamera dobře absorbuje otřesy při natáčení, a tak je výsledný záznam plynulý s dobře prokreslenými detaily včetně kvalitního přeostřování a s dobrým barevným podáním.

Závěr Pár let zpátky by to asi čekal málokdo, nicméně Xiaomi Mi 8 opravdu může uspět i v nejvyšších patrech mobilního segmentu. Tento model kombinuje výborný displej, obrovský výkon a konečně i skvělý fotoaparát, který umí fotit nejen za dobrých světelných podmínek. K tomu všemu navíc přidává i velmi zajímavou cenovku. Hlavní konkurenti: Huawei P20 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 149 × 71 × 7,7 mm, 165 g

displej: 5,8'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 244, 429 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 400 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 970 (8× Cortex-A73 + A53, 2,4 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 20MPx (5 376 × 3 744), video (3 840 × 2 160), blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až LG G7 ThinQ LM-G710EM katalog | recenze rozměry a hmotnost: 153 × 72 × 7,9 mm, 162 g

displej: 6,1'', kapacitní IPS LCD, 1 440 × 3 120, 563 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 83 %

vybavenost 1,9/6

výhodnost cena: až OnePlus 6T katalog |preview rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 8.2 mm, 185 g

displej: 6.4", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 280, 394 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 20MPx (5 376 × 3 744), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 75 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Samsung Galaxy S9 G960, Star katalog | recenze rozměry a hmotnost: 148 × 69 × 8,5 mm, 163 g

displej: 5,8'', kapacitní Super AMOLED, 1 440 × 2 960, 568 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (8× Exynos M3 + Cortex-A55, 2,7 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 86 %

vybavenost 0,9/6

výhodnost cena: až Verdikt: Xiaomi Mi 8 nabízí velmi zajímavý mix parametrů na nejvyšší úrovni, který je zabalen do stylového kabátku opatřený příjemnou cenou. Na úplně nejlepší telefony mu stále chybí pověstný „X faktor”, ale také stojí téměř polovinu. Plusy: skvělý 6,21palcový FullHD+ displej

Snapdragon 845 a 6 GB RAM

dobrá výdrž telefonu

výborný fotoaparát s optickou stabilizací obrazu

velmi zajímavá cenovka

propracovaná grafická nadstavba MIUI 10 Minusy: chybí slot pro microSD kartu

nemá 3,5mm jack

nedokáže natáčet video ve FullHD rozlišení při 60 fps