RECENZE: Xiaomi Mi 8 Lite — zaděláno na vánoční bestseller

Plusy dobrý poměr ceny a výkonu

rychlé dobíjení a slušná výdrž

kvalita pořízených fotografií

blesková čtečka otisků prstů

dostatek výpočetního výkonu a poctivé odladění Minusy nedomyšlené ovládání gesty

zadní strana je magnet na otisky

chybí NFC anténa

absence stabilizace kazí dobré 4K video ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Mít duhová záda a výřez v displeji je dneska trendy a kdo to nemá, jako by nebyl. Nejspíše i Xiaomi se rozhodlo vzít si toto moto za vlastní a po vzoru ostatních výrobců uvedlo do prodeje odlehčenou verzi vlajkové lodi, která tyto parametry splňuje. Dnes testované Xiaomi Mi 8 Lite se prodává ve dvojici barevných provedení a dvojici paměťových variant. Lze si vybrat mezi barvami Midnight Black a Aurora Blue a verzemi 4 GB RAM/64 GB ROM či 6 GB RAM/128 GB ROM.

Námi testovaná varianta s nižší pamětí se prodává za 7 tisíc korun. Spadá tedy do třídy, kde je třenice asi taková, jako v kádi na prodej vánočních kaprů. Jenomže Mi 8 Lite si vede dost dobře už od prvního vzetí do ruky a do této cenové hladiny přináší věci, které často najdeme jen u dražších modelů. Objevily se však i trestuhodné nedostatky. Více napoví následující recenze.

Xiaomi Mi 8 Lite 64GB katalog |recenze rozměry a hmotnost: 156 × 76 × 7.5 mm, 169 g

displej: 6.3", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 280, 400 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 350 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.0 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 75 %

vybavenost 2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Samotná recenze Xiaomi Mi 8 Lite začíná na následujícím listu.