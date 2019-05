RECENZE: Xiaomi Mi 9 – absolutní špička s cenovkou vyšší střední třídy

Čínská společnost Xiaomi zjevně nabírá na síle a hlavně na sebevědomí. Na rozdíl od let minulých totiž svůj hlavní model sezony nepředstavila až v jeho polovině, ale jeho prezentaci naplánovala přímo proti konferenci Samsungu, kde byl představen model Galaxy S10. Mnozí to považovali za mediální sebevraždu, ale Xiaomi Mi 9 opravdu dokázalo zaujmout.

Design

S kapkou na čele. To, že Xiaomi rozhodně umí vytvořit telefony se zajímavým designem, jsme se přesvědčili již dříve. Model Mi 9 k perfektnímu dílenskému zpracování nyní přidává i tolik oblíbený gradientový efekt, ačkoliv oproti konkurenci není tak výrazný. Umírněná barevná varianta Piano Black, kterou jsme měli i v redakci, tento efekt postrádá úplně.



Rozměry telefonu Xiaomi Mi 9 jsou 157,5 × 74,7 × 7,6 mm a hmotnost dosahuje 173 gramů

Na své rozměry Xiaomi Mi 9 až překvapivě dobře padne do ruky. To však neznamená, že ho je možné jednoduše ovládat jednou rukou. V mnoha případech (typicky při přehazování na numerickou nebo znakovou klávesnici) bude nutné použít obě ruce. V opačném případě vám může telefon jednoduše vyklouznout z ruky.



Zadní strana telefonu je zaoblená, což napomáhá výrazně pohodlnějšímu úchopu.

Rámečky kolem displeje jsou sice minimální, ale od konkurence víme, že to jde ještě lépe (Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10). Svým řešením rámečků se tak Mi 9 mnohem více podobá iPhonům, a to včetně přiznaného notche. Ten je v tomto případě zúžen do minimálních rozměrů (kapky), a je v něm ukryta pouze sekundární kamerka.



Sluchátko je klasicky nad čočkou selfie kamery (nikoliv pod displejem)

Xiaomi bohužel u tohoto modelu převzalo nešvar, který vídáme u levnějších telefonů, a to že se na spodní hraně objevují nalevo i napravo zdířky pro výdechy stereo reproduktorů, ačkoliv reproduktor je zde pouze jeden. Mezi nimi je pak umístěn USB-C konektor pro dobíjení.



Na levém boku se nachází také slot pro dvojici nanoSIM karet

V hliníkovém rámečku, který obepíná telefon, je kromě obvyklých tlačítek na pravém boku (ovládání hlasitosti, vypínací tlačítko) také dedikovaná klávesa na levém boku pro rychlou aktivaci Google Assistant. Funkci tohoto AI tlačítka lze v omezeném rozsahu v nastavení změnit.



Zadní strana je chráněna tvrzeným sklem Gorilla Glass 5. generace

Příjemným překvapením je infračervený senzor umístěný na horní hraně, kterým lze ovládat většinu domácích spotřebičů, které tento způsob ovládání umožňují. Vedle IR senzoru je patrný druhý z mikrofonů.