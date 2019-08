RECENZE: Xiaomi Mi 9T – šikovný hezoun, který periskopem nakukuje o třídu výš

Možná už jste o něm slyšeli jako o Redmi K20, nebo vám něco říká Pocophone F2. Stále ten stejný smartphone se u nás prodává pod označením Xiaomi Mi 9T a my se na něj zaměříme v dnešní recenzi. Smartphone s velmi líbivým kabátkem, slušným poměrem ceny a výkonu a také smartphone, který maximalizuje využitelnost čelní strany tím, že selfie kamerku schovává do vyjížděcího modulu, někdy nazývaným „periskop“. Elegantní, avšak již ne úplně originální řešení zároveň integruje notifikační diodu, nevýhodou je ale absence jakékoliv odolnosti.

Nejzajímavější je samozřejmě hrana horní, kde se nachází sekundární mikrofon, sluchátkový 3,5mm Jack konektor a také periskopový modul selfie kamerky. Je na něm vyveden průsvitný kroužek, takže díky osvětlení vysunutého modulu v zavřeném stavu funguje jako notifikační dioda. Vysunutí a zasunutí je dle výrobce testováno na 300 tisíc cyklů, takže by nemělo dojít k žádnému poškození. Navíc, pokud si s modulem budete hrát, po pár cyklech vám telefon udělá tytyty a s kamerkou nebudete moci pár vteřin nijak operovat. Lze nastavit, jaký grafický efekt na displeji a jaký zvuk chcete při operování s kamerkou přehrávat. Při detekci pádu se periskop sám zasune, ale chvíli to trvá, takže pády z menší výšky než jeden metr mu mohou být osudné.

Konstrukčně se u Xiaomi Mi 9T jedná o unibody, kdy jsou čelní i zadní strana ze skla zasazeny do kovového rámečku. V námi testované modré variantě je rámeček rovněž modrý, přerušený čtyřmi šedými plastovými předěly. Barevným narušením je také na pravém boku v červené barvě vyvedená klávesa zámku, zatímco dvojkolébka hlasitosti hned nad ní již barevně nevyčnívá. Levý bok je holý zcela, zajímavosti najdeme na zbytku obvodu přístroje. Spodní hrana je útočištěm pro USB-C konektor, hlasitý reproduktor, hovorový mikrofon a slot na dvě nanoSIM. Paměťovou kartu u Xiaomi Mi 9T nelze využít.

Čelní strana bez narušení. Jako jsme před nějakou dobou psali, že je moderní tzv. notch, neboli výřez na čelní kamerku, a později pak diskutovali, zda je lepší výřez, průstřel nebo jiné řešení, dnes se moderní trendy pomalu ale jistě posouvají k tomu, aby čelní strana byl jenom displej samotný. U Xiaomi Mi 9T sice nenajdeme sluchátko a selfie kamerku pod displejem, ale přesto zde vidíme jednolitý zobrazovací panel bez jakéhokoliv narušení. Telefonní sluchátko se schovalo do vymezovacího plastu okolo displeje, nutné senzory těsně vedle něj a i když je rámeček ve spodní části trochu širší, než po zbytku obvodu, takto vypadá čelní strana prostě nejlépe.

Superjasný AMOLED. Osazený zobrazovací panel u Xiaomi Mi 9T je AMOLED technologie a na úhlopříčce 6,39" nabízí rozlišení 1080 × 2340 bodů, což znamená jemnost 403 PPI. Krycím sklem je zde Corning Gorilla Glass páté generace a jak jsem psal již na předchozím listu, sklo je bez jakéhokoliv narušení s mírným 2,5D efektem po stranách. V nastavení lze zapnout ambientní displej, takže vše důležité je vidět bez nutnosti telefon probouzet. Velmi kvalitní displej s podporou HDR zobrazení je pěkný na pohled, bez deformací barevného podání nebo zbytečných odlesků na slunci. Rozpětí jasu je příkladné i díky jasu 600 nitů a kontrastu 60000:1, maximální jas až bolí do očí a při tom minimálním na displeji nevidíte skoro nic.

Výkon z vyšší třídy. Xiaomi Mi 9T má pod kapotou chipset Qualcomm Snapdragon 730, což je osmijádrový procesor s taktem až 2,2 GHz na jádro a grafickým akcelerátoerm Adreno 618 o taktu 610 MHz. Jedná se o jeden z posledních procesorů od Qualcommu a i když nepatří do vrcholové řady 8XX, rozhodně má co nabídnout. Jeho použití u smartphonu s cenovkou pod deset tisíc korun není úplně obvyklé a tak jistě nemusím zdůrazňovat, že Xiaomi Mi 9T šlape jako hodinky. Za celou dobu testovaní nedošlo k jedinému záseku či restartu. Benchmark AnTuTu výše uvedené jenom potvrzuje.

Fotoaparát

Lákadlem je periskop a 48 Mpx hlavní snímač. I když rozlišení snímače je snad to poslední, co určuje kvalitu výsledné fotografie, je to právě toto číslo, na něž potenciální zákazník slyší. Nejen proto je dobré mít alespoň jednu čočku s takto vysokým rozlišením a Xiaomi Mi 9T ji samozřejmě má. Trojice snímačů na zadní straně ve složení ultraširoký - telefoto - vysoké rozlišení pracuje za účelem přibližování či oddalování, vytváření lepšího bokeh efektu či širšího záběru, v čemž dopomáhá dvoudiodový jednotónový LED blesk. Zoom je zde 2× optický a až 10× digitální, v aplikaci lze plynule přepínat v hodnotách 0,6×/1×/2×.

Sestavení fotoaparátů Xiaomi Mi 9T: 48 Mpx (širokoúhlý, f/1.75, velikost pixelu 1,6 μm)

8 Mpx (teleobjektiv, f/2.4, velikost pixelu 1,12 μm)

13 Mpx (ultra širokoúhlý 128°, f/2.4, velikost pixelu 1,12 μm)

periskopová 20 Mpx selfie kamerka (f/2.2, velikost pixelu 0,8 μm)

Kvalita fotografií z hlavního snímače je na danou třídu velmi velmi dobrá. Minimální problémy s kresbou, deformací při krajích a povedená barevná věrnost si zaslouží pochvalu, i když občas se automatika netrefí s vyvážením bílé a celá fotografie je potom barevně posunutá. Ostření je díky fázovému a kontrastnímu autofocusu opravdu bleskové, makro snímky mají vyvedený bokeh. Naopak zásahy umělé inteligence mi zde přišly hodně výrazné a ne zcela k užitku, takže jsem ji vypnul.



Prostředí fotoaplikace na Xiaomi Mi 9T.

Stejně jako u konkurence vede samostatné používání ostatních čoček k mnohem horším výsledkům, jelikož i jejich parametry jsou značně horší. Na automatiku se detaily ze 48 Mpx snímače skládají do 12 Mpx fotek, tedy více bodů snímače na jeden pixel fotografie. Noční fotografie jsou ve standardním režimu, ale i v režimu Noc hodně rozmazané a rozpité, pouze použitím blesku lze vykouzlit ostrou fotografii s minimem šumu.

Ukázkové fotografie:



V poslední řadě najdete fotografie s 0,6×/1×/2× přiblížením. Více na posledním listu.

Xiaomi Mi 9T umožňuje pořizovat video až ve 4K rozlišení s frekvencí 30 fps. Video je svými barvami, ostrostí a detaily na poměrně dobré úrovni, bohužel pouze elektronická stabilizace a lehké trhání výsledek lehce sráží. Zajímavou možností je také natáčet 960 fps video v rozlišení 720p.

Ukázkové video (4K, 30 fps):