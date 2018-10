RECENZE: Xiaomi Mi A2 — rozporuplný pokračovatel rodu

Design

Bez výřezu. Přestože telefon používá moderní formát displeje 18:9, zvládli to inženýři v Číně bez výřezu. To má za následek to, že tělo telefonu je ještě více protáhlé, než byste čekali. Boční rámečky jsou příjemně tenké, ale pod displejem to zavání zbytečným plýtváním. Nahoru se pak musel vměstnat foťák, telefonní reproduktor, LED blesk a nezbytná čidla.



Displej bez výřezu, kovová záda a příjemné modré lakování. Až na vystupující čočku velmi povedený telefon.

Zadní část je kompletně kovová, a to modré lakování telefonu moc sluší. Až na samotných krajích si všimnete plastových linek, které ale nijak nenarušují celistvý vzhled. Mírně zapuštěná čtečka otisků se dá skvěle najít i poslepu a funguje na výbornou. Co je jsem ale nepochopil, to jsou foťáky. To uspořádání a orámování jako kdyby iPhonu X ze zad vypadlo, inspirace je jasná, ale museli okoukat i to, jak čočky vystupují? A co okoukat, inženýři ještě přidali. Dobré 3 mm nad úroveň zad! Nemyslím si, že to byla technologická nutnost, ale nutností bude nosit telefon v obalu, aby se hrb na zádech srovnal. Obal naštěstí najde přímo v balení.



Vypuštění 3,5mm jacku a nepodpora microSD karet je krok mimo, obzvláště u cenově dostupného telefonu, který cílí na velkou skupinu lidí.

Xiaomi také pokrokově vypustilo 3,5mm jack a jediným konektorem na telefonu zůstává USB-C na spodní straně, kde jej doplňuje mřížka hlasitého reproduktoru. V balení pak nenajdete ani sluchátka, jen redukci z USB-C na 3,5mm jack. Šuplík na levé straně pojme jen dvě nanoSIM – paměťové karty nejsou podporovány. Ale zase je tu na horní straně IrDA port pro ovládání televize. Celkově je znát snaha posunout telefon oproti minulé generaci, jen si nejsem úplně jistý zvoleným směrem posouvání. Tohle má být telefon pro masy, ale sám si hází klacky pod nohy.