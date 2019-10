RECENZE: Xiaomi Mi A3 – povedená plavba na vlnách čistého Androidu

Plusy Originální zadní strana + silikonový obal v balení

Nejprve písmeno „A", potom číslo. Takto čínský výrobce smartphonů Xiaomi označuje svoje mobilní telefony, které jsou zapojeny do programu Android One. Dnes testované Xiaomi Mi A3 je tak logicky třetím zástupcem v tomto programu a hned na úvod je potřeby říct, že si nevede vůbec špatně. Čistý operační systém Android se zde, až na pár miniaturních dodělávek, nachází v rouše Evině, tedy tak, jak jej Google stvořil. To si s sebou samozřejmě nese spoustu výhod, ale každá mince má dvě strany a ani u Mi A3 tomu není jinak. Za šest tisíc korun si můžete vybrat z trojice vtipně „googlovsky" označených barevných variant: More than White (bílá perleť), Not just Blue (modrá s vlnitými odrazy) a Kind of Grey (lesklá šedá). Za tuto cenu dostanete kombinaci 4 GB operační paměti a 64 GB vnitřního úložiště, za příplatek 500 korun můžete získat úložiště dvojnásobné, což je podle nás rozumná investice. Trojice fotoaparátů na zadní straně, čtečka otisků v displeji, velká baterie a konektor USB-C s podporou rychlého dobíjení, zachování sluchátkového konektoru a použití infraportu, to jsou jedny z hlavních zbraní Xiaomi Mi A3. Bohužel jsou v některých případech přednosti sráženy hloupými chybami a tou největší je, jako už mnohokrát, je absence NFC. Pojďme se tedy na Xiaomi Mi A3 podívat blíž.

displej: 6,1", kapacitní AMOLED, 720 × 1 560, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 030 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 665 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost ?

výhodnost ?

Design Originální relflexe na zádech. Mi A3 je v dnešní době spíše průměrný bezrámečkový smartphone. Průměrný proto, že i když je zde zřejmá snaha o minimalizaci rámečků a vměstnání co největšího displeje do co nejmenšího těla, síla rámečku nad a zejména pod displejem vypadá, jak kdyby se zde měla nacházet ovládací tlačítka. Ta tu samozřejmě nejsou, ale vizuálně tak telefon působí jako tlouštík. Selfie kamerka se schovala do kapkovitého výřezu uprostřed horní hrany, zatímco hovorové sluchátko, senzory a bílá notifikační dioda jsou zasazeny tak vysoko, jak to jenom jde.

Při váze 174 gramů má Xiaomi Mi A3 rozměry 153 × 72 × 8,46 mm. Obvodový rámeček je z plastu a velmi dobře ladí se zadní stranou. Na levém boku je narušen šuplíčkem na vložení dvojice nanoSIM karet, z nichž jednu lze nahradit paměťovou kartou. Pravá strana obsahuje standardní tlačítko pro zapnutí a dvojkolébku hlasitosti. Pod dvojí perforací na spodní straně se ukrývá hlasitý reproduktor a hovorový mikrofon, mezi nimi potom USB-C konektor. Bohatá je i horní hrana, kde se nezapomnělo na sluchátkový konektor, odrušovací mikrofon a infraport.

Chválíme použití USB-C, zachování sluchátkového konektoru a osazení infraportu. Skleněná záda v námi testované modré variantě jsou originální svými odlesky do podoby sinusoidové křivky. Je ovšem škoda, že dojem z takto pěkných zad kazí velké množství popisků vyvedených jasně stříbrnou barvou. Kromě popisku u fotoaparátu a loga výrobce jsou tu všechny nutné recyklační loga, dále informace o modelu a také dosti výrazné logo programu Android One. V levém horním rohu je svisle orientovaný vystouplý fotomodul s trojicí čoček, mimo něj se ještě nachází velká jednobarevná LED dioda.

Šuplíček je hybridní, tedy buď dvě nanoSIM, nebo jednu z nich nahradit paměťovou microSD kartou. • Detail na vystouplý modul s trojicí snímačů.

Displej Divné rohy a hrubý rastr. Použitý zobrazovací panel u Xiaomi Mi A3 je typu AMOLED, jeho úhlopříčka je dle výrobce přesně 6,088" a rozlišení 720 × 1560 obrazových bodů (poměr stran 19,5:9). Displej je kryt odolným sklem Corning Gorilla Glass 5 a jeho kontrast je 60000:1, což jsou vše velmi pěkné specifikace, které však kazí dvě věci. První je jemnost, která zde činí 282 PPI. Při této hodnotě je bohužel rastr viditelný pouhým okem na docela velkou vzdálenost, typicky na jednobarevných plochách ikon nebo fotografií.

Jediné nastavení displeje, které v čistém Androidu najdete. Druhým problémem jsou zakulacené rohy displeje, které se na rozdíl od jiných smartphonů začínají zakulacovat příliš brzy, jsou jako kdyby zubaté a nekopírují tak svým tvarem zakřivení samotného těla přístroje. Z hlediska dalších parametrů, jako je čitelnost displeje ze stran, na slunci, regulace jasu či jeho minimální a maximální hodnota, zde nemám absolutně co vytknout. Bohužel, věci popsané výše vás udeří do očí hned při prvním rozsvícení displeje. Omezené jsou také možnosti osobních úprav zobrazení, což vychází z čistého Androidu. Regulovat tak zde můžete pouze jas, velikost písma a škálování prostředí. Dále lze nastavit noční režim, čas, po kterém se zhasne displej, tapetu, motiv a spořič displeje. Nadějí skýtá položka Ambientní displej, kde bychom tušili zobrazování notifikací při vypnutém displeji, bohužel to zde znamená pouze to, že se displej při přijetí oznámení rozsvítí. Nastavení barevného podání displeje, režimu zobrazení a další zde nečekejte, toto je vždy v režii výrobců.

Hardware Čtečka otisků v displeji a absence NFC. Xiaomi Mi A3 dostalo do vínku chipset Qualcomm Snapdragon 665, což je osmijádrový procesor s taktem 2 GHz na jádro a grafickým akcelerátorem Adreno 610. K tomu dopomáhají 4 GB operační paměti. Výsledek? Prostředí je plynulé a bez záseků, stejně tak aplikace běží hezky a nepadají, zřejmě tomu napomáhá nízké rozlišení displeje. Nemůžu říci, že by telefon byl bleskový, na to nemá cenovku, ale je hezky plynulý. Odladěnost prostředí je příkladná, díky absenci grafické nadstavby jednotlivých výrobců jsme ale ani nečekali něco jiného. Výsledky benchmarku AnTuTu v8: celkové skóre: 176 006 bodů

CPU: 71 905

GPU: 33 332

UX: 42 617

MEM: 28 152 Vnitřní úložiště má kapacitu 64 GB, z čehož po startu je volných přibližně 48 GB. Tuto hodnotu je možné rozšířit až 256 GB paměťovou microSD kartou, pokud obětujete jeden nanoSIM slot. Co si pochvalu zaslouží, to je výdrž. I díky nízkému rozlišení displeje tak dokáže akumulátor s kapacitou 4030 mAh dodávat energii po téměř celé dva dny provozu bez omezení. Výhodou je díky USB-C konektoru a podpoře Quick Charge 3.0 také rychlé 18W dobíjení, což bohužel bez dalších investic nevyzkoušíte – v balení je pouze 10W adaptér.

Systémové prostředky a funkce Digitální pohoda, která mapuje čas strávený používáním mobilního telefonu. Kromě odemknutí obličejem zde najdeme také optickou čtečku otisků v displeji. K přesnějšímu umístění prstu dopomáhá piktogram, který se zobrazí ihned, jakmile vezmete telefon do ruky. Čtečka skenuje prst delší dobu, ale její úspěšnost hodnotím jako mimořádně dobrou. Zato tu nenajdeme NFC anténu, kterou vezmi čert pro snazší párování s příslušenstvím či přenos souborů mezi telefony, ale stále rozšířenější mobilní placení Xiaomi Mi A3 staví ze hry. Kromě podpory LTE na obou SIM kartách zde najdeme Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, infraport, FM rádio, podporu pro GPS, GLONASS i BeiDou, USB-C a sluchátkový konektor. Senzorovou konektivitu zahrnuje akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas a senzor přiblížení a okolního jasu.

Software Android One, ovšem se zpožděním. Výsadou smartphonů zařazených do programu Android One má být okamžitá dostupnost aktualizací softwaru a bezpečnostních oprav v okamžiku, kdy je Google uvolní, nikoliv tehdy, až si je výrobce či operátor zkontroluje a doupraví podle sebe. To jsem u Xiaomi Mi A3 bohužel nějak nepozoroval. Stále běží na Androidu 9 Pie a bezpečnostní opravy mají datum 5. září, rozhodně se tedy nejedná o tu poslední.

Takto vypadá Android 9 Pie bez grafické nadstavby MIUI. V celém prostředí najdeme minimum zásahů výrobce, nadstavba MIUI je u programu Android One ta tam. Je tu pouze položka v nastavení, kde můžete zapnout odesílání zpětné vazby výrobci, dále dvě předinstalované aplikace (AliExpress a Mi Community) a design aplikace Fotoaparát také vypadá lehce upravený. Toť ale vše, zbytek má na starosti Google.

Fotoaparát Tři oči jenom pro parádu? Na zádech Xiaomi Mi A3 najdeme ve vystouplém fotomodulu trojici čoček, pod kterými je ještě jednobarevná LED dioda sloužící jako blesk. Hlavní snímač je od společnosti Sony, má rozlišení 48 Mpx, šestičočkovou soustavu, senzor o velikosti 1/2" s velikostí pixelů 1,6 µm, prediktivní ostření a clonové číslo f/1,79. Druhý širokoúhlý snímač má rozlišení 8 Mpx, clonové číslo f/2,2 a úhel záběru 118°. Třetí do party je pouze 2 Mpx snímač sloužící k záznamu hloubky ostrosti. Selfie kamerka má rozlišení 32 Mpx, clonové číslo f/2,0, úhel záběru 79°, pevné ohnisko a AI k vylepšení selfie.

Prostředí fotoaplikace na Xiaomi Mi A3. Jak dnes doba velí, i Xiaomi Mi A3 je vybaveno umělou inteligencí pro lepší detekci scény, nastavení parametrů či automatickou funkci HDR. Zároveň lze fotit snímky v maximálním rozlišení 48 Mpx, nebo využívat škálu přiblížení 0,6×/1×/2×. Kvalita fotografií je překvapivě dobrá, s dobrou kresbou detailů, barevnou věrností, nízkými hodnotami šumu a celkem dobrou prací s protisvětlem. To samé se ale nedá říct o dvojnásobném přiblížení, nebo naopak o oddálení scény. Zde detaily rapidně ubývají, plochy se slévají a šum dramaticky narůstá. Ukázkové fotografie:

Ukázkové fotografie v normálním režimu. Více na posledním listu ve Fotogalerii.

Ukázka přiblížení 0,6×/1×/2×. Více na posledním listu ve Fotogalerii. Video dokáže Xiaomi Mi A3 natáčet maximálně v rozlišení 4K při 30 fps, umí ale také Full HD při 60 fps, ši slow motion 240 fps při rozlišení 720p. Na palubě je také elektronická stabilizace obrazu pro natáčení videa, při ní však lze natáčet pouze v rozlišení 1080p při 30 fps. Podobně chválit mohu i u videa, kde mimo trhání obrazu z důvodu absence stabilizace je 4K video na danou třídu překvapivě kvalitní, s detaily, plynulými přechody mezi různě tmavými scénami a velmi rychlým a precizním ostřením. Ukázkové video (4K, 30 fps):

Závěr Mince jménem čistý Android má dvě strany. Xiaomi Mi A3 je po dlouhé době smartphone, kde mohu s klidem říci, že pozitiv je mnohem více než negativ. Chválit tu lze za originální design zadní strany, zachování sluchátkového konektoru, použití infraportu, dostatek výkonu i výdrže, odladěnost prostředí, nad očekávání dobré fotografie a video, čtečku otisků prstů v displeji a pokračovat bychom mohli ještě dále. Kritizovat budu za hrubý displej, absenci NFC a nepříliš kvalitní doplňkové režimy fotoaparátu.

Silikonový obal v balení

Zachování sluchátkového konektoru

USB-C a infraport

Dostatek výkonu a plynulý chod

Velmi dobrá výdrž baterie

Přesná optická čtečka otisků v displeji

Kvalitní základní fotografie a 4K video

Velmi příznivý poměr cena/výkon Minusy: Hrubé rozlišení displeje na velké úhlopříčce

Zvláštní zubaté zakřivení displeje v rozích

Absence NFC antény

Špatné výsledky při fotografování 0,6×/2×