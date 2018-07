RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

Hlavní důraz je zde znovu kladen na bezrámečkovost, rámečky jsou opravdu tenké, a to hned po třech stranách přístroje. Xiaomi tím navíc ukazuje, že to jde i bez výřezu. Daní je však přesunutí čelní kamerky na spodní stranu, ale na to jsou již fanoušci značky Mi Mix dobře zvyklí. Vedle ní je pak přítomna také notifikační LED dioda.

Jelikož nemá Mi Mix 2S žádná senzorová tlačítka a byl by hřích takto pěkně protáhlý displej kazit těmi softwarovými, nabídlo Xiaomi jako volitelnou funkci ovládání gesty. Podobně jako u iPhone X tedy můžete potáhnutím odspodu přejít na domovskou obrazovku, dlouhým táhnutím otevřete nabídku multitaskingu, a „swajpováním” do stran simulujete tlačítko zpět a vpřed.

Fotoaparát

S duálním foťákem mezi elitu. Xiaomi Mi MIX 2S nabídne jako první smartphone této řady duální fotoaparát. Ten je po vzoru dnešních smartphonů orientován na výšku a oba jeho snímače se mohou chlubit rozlišením 12 Mpx. Ten hlavní, širokoúhlý při světelnosti f/1.8 a druhý teleobjektiv s clonou f/2.4. Oporou pro co nejkvalitnější fotografie jim bude čtyřosá stabilizace a hlavně umělá inteligence schopná rozpoznat až 206 různých scén pro, co nejlepší vylepšení snímku.



Ukázkové fotografie dokazují, že Mi Mix 2S se tentokrát zařadí mezi elitu.

Ačkoliv jsme telefony Mi MIX stran fotoaparátu nijak moc nekritizovali, pravdou bylo, že za elitou vždy o krůček ztrácely, ovšem až doposud. Mi MIX 2S totiž fotí špičkově. Fotografie na vás již na první pohled křičí svými živými barvami, jsou krásně proostřené a i po přiblížení mají dostatek detailů. Líbí se mi, jak umně foťák pracuje s automatickým HDR, které u scén s velkým dynamickým rozsahem dělá vyloženě zázraky. Silnou stránkou fotoaparátu je také rychlé ostření a makro snímky. Uživatele potěší také velmi zdařilé výkony při focení za tmy.



Ukázka 2× optického zoomu.

Duální fotoaparát zde však není jen tak. Jednak spolu s umělou inteligencí dopomáhá velmi povedenému bokeho efektu a na druhou stranu přináší díky rozdílenému ohnisku 2x optický zoom. Ten se navíc nemusíte bát použít jak ve dne tak za tmy, kde je sice už šum patrný, ale navzdory horší světelnosti stále na dobré úrovni.



Ukázkové selfie

5Mpx selfie kamerka rovněž přináší bokeho efekt, ale zde už je na to umělá inteligence sama. Přesto jsou výsledky velmi povedené. Ve dne si na kvalitu snímků rozhodně nelze stěžovat, ovšem v noci už je pokles kvality znát na slévajících se detailech. Selfie režim vám také velice rád nabízí různá vylepšení obličeje. Zamrzí pouze umístění kamerky na spodní bradičce, naštěstí stačí telefon otočit vzhůru nohama a vše se přizpůsobí.



Aplikace fotoaparátu.

Aplikace fotoaparátu se za poslední roky nijak výrazně nezměnila. Stále je graficky dobře zpracovaná, přehledná a nabízí i spoustu režimů focen jako je manuální mód, portrét a další. Potěší také integrované funkce jako je čtečka QR kódů. Má malá výtka k testovanému modelu však je defaultně zapnutý vodoznak MI MIX 2S, který naštěstí lze v nastavení fotoaparátu vypnout.



Umělá inteligence dokáže v reálné čase rozpoznat objekt na fotce. Výsledek vám ukáže pomocí ikonky v horní lištičce.

Telefon samozřejmě zvládá také natáčení videa, a to až ve 4K rozlišení. V možnostech kamery mi ovšem chybělo například Full HD video při 60 snímcích za vteřinu. Kvalita videa je ovšem na jedničku, stabilizace pracuje na 100%, video má pěkné barvy i kontrast a dobře je na tom i po stránce šumu.

Ukázkové video (1080p, 30 fps):

Co víc dodat. Xiaomi Mi MIX 2S se s fotoaparátem zkrátka vytáhlo a rozhodně to není jen můj dojem. Stejně to vidí také odborníci z uznávaného serveru DxO Mark, kteří telefon oznámkovali celkovou známkou 97 bodů (101 za foťák a 88 body za video). To ho staví na úroveň Apple iPhone X či Huawei Mate 10 Pro.